Анализируем итоги 1031-го дня войны в Украине.

Удар по Киеву

Россия сегодня утром нанесла по Киеву удар - как заявили в РФ, в ответ на недавний обстрел Ростовской области ракетами ATACMS.

Взрывы начали раздаваться около семи утра - причем не только в Киеве, но и в районе Василькова Киевской области, где находится военный аэродром. Мониторинговые паблики сообщали о пуске баллистических ракет и "Кинжалов" и подтвердили, что группа ракет, помимо столицы, пошла в сторону Василькова.

Позже мэр этого города Наталья Баласинович написала в Facebook, что "утро было неспокойным". При этом никаких официальных сообщений по ударам в Василькове не было.

ВСУ также сперва писали о взлете МиГ-31 и "скоростных целях" в сторону Киева - но в итоговый отчет "Кинжалы" не вошли. По версии Воздушных сил, РФ применила по столице пять "Искандеров", которые все были сбиты (хотя накануне киевская военная администрация писала о восьми ракетах, включая и "Кинжалы").

Прилетов по столице власти также не подтверждали, заявляя только о падении обломков сбитых ракет на Киев. При этом ущерб визуально выглядит одним из самых масштабных за последнее время.

Наиболее крупно пострадали Голосеевский и Шевченсковский районы. Оттуда разошлись кадры подвергшихся разрушениям бизнес-центров "Торонто" (на Большой Васильковской возле костела) и "Лувр" (напротив метро Лукьяновская).

В Голосеево атака затронула целый квартал - пострадала гостиница и была перебита тепломагистраль, из-за чего более 600 домов остались без тепла, которое уже вернули. Сгорели или были повреждены более десятка автомобилей.

На Лукьяновке последствия были не такие масштабные, хотя бизнес-центр у метро также значительно пострадал, возле него перекрывали движение. Стоит напомнить, что прилеты возле станции бывали и раньше - скорее всего, метили по военному заводу "Артем", который находится неподалеку. Также известен случай с прилетом по "Охматдету".

Еще обломки падали в Днепровском, Печерском и Соломенском районах - то есть "разлет" практически на весь Киев. Пострадали 11 человек и один погиб.

В общем, довольно серьезные последствия как для пяти официально сбитых "Искандеров". А еще ночью был налет беспилотников, которые попали по складу "Розетки" под Борисполем. Там тоже был масштабный пожар.

Минобороны РФ после атаки заявило, что нанесло удар по "пункту управления СБУ" (российские центральные СМИ пишут о якобы гибели там высокопоставленных офицеров), киевскому КБ "Луч" и позициям ЗРК Patriot. Украина этого не подтверждала.

При этом российские паблики сегодня днем сообщили об обстреле Рыльска Курской области шестью ракетами ATACMS. Сообщается о падении осколков по автостанции, школе №1, педучилищу и Дому культуры. Трое пострадавших.

Это показывает, что спираль эскалации по формуле "удар западными ракетами - ответные ракетные обстрелы" начинает раскручиваться интенсивнее. Не влияя, впрочем, особенно на военную ситуацию "на земле".

Последствия этого могут быть разноплановыми.

С одной стороны, активизация обмена ударами проблематизирует предстоящие переговоры, которые планирует после инаугурации начать Дональд Трамп (а по факту они начнутся еще до его инаугурации, поскольку в начале января визит в Киев совершит представитель Трампа Кит Келлог).

С другой стороны, удары по РФ дальнобойными ракетами, право на которые долго просил у Запада Зеленский, россияне, как показали последние недели, решили использовать в своих интересах в качестве "универсального оправдания" массированных ракетных ударов по Украине. Чтоб показать, что эти удары - "лишь ответка" на удары западным "дальнобоем". Задача понятна - показать, что эскалируют войну Украина, а Россия "лишь отвечает ударом на удар". Понятно, что на Украину и ее самых твердых западных союзников подобные заявления воспринимать не будут. Но для остального мира это еще более запутывает ситуацию в Украине (кто там прав, а кто виноват) и увеличивает число сторонников тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны.

В Украине же ракетный удар по Киеву вызвал очередной и достаточно показательный информационный скандал.

Известный украинский эксперт по инвестициям Эрик Найман после удара по Киеву опубликовал пост в ФБ с советом не держать все активы в Украине и инвестировать за границу, чем вызвал скандал.

"Недоброе киевское утро. Берегите себя и диверсифицируйте свои активы. Так сегодня выглядит недвижимость в центре столицы. Повторю: вы сильно рискуете, если держите все активы в Украине", - написал Найман, прикрепив ссылку на инструкцию по открытию брокерского счета в США и фото сегодняшних разрушений в Киеве.

В комментариях ему оставили кучу гневных сообщений, после чего он пост стер и сделал два других - с пояснением позиции.

Он сказал, что пытался помочь украинцам делать сбережения в безопасном месте, поскольку Украина для этого, по его мнению, - "очень плохой" вариант.

"Кто патриот? Тот, кто загоняет всех в украинскую недвижимость, или тот, кто реально помогает украинцам сохранять и инвестировать свой капитал? Если вы еще не поняли, что живете в инвестиционном концлагере, где все налоговые правила, банковские и валютные регуляции, действия чиновников и даже маркетинг направлены на то, чтобы вы все, что заработали здесь, и потратили, то пора бы это уже понять. Вас просто обманывают", - написал Найман.

В комментариях под его сообщением началась острая дискуссия. Многие его осудили за "не патриотическую позицию" и за провоцирование "панических настроений". Но многие его и поддержали, заявляя, что и сами не хотят инвестировать в Украину, потому что огромные риски и не только из-за войны, но также из-за коррупции и из-за произвола власти по отношению к бизнесу.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Курской области в районе деревни Кругленькое, свидетельствует карта Deep State. Видно продвижение в сторону Малой Локни на севере плацдарма ВСУ.

О продвижении РФ около Кругленького на днях сообщали российские паблики. Ранее в сети писали, что в атаках в этом районе участвовали северокорейские войска.

Также Z-каналы заявляют о полном захвате Новоивановки южнее. И предполагают, что российские войска хотят пробиться широким фронтом к Викторовке, чтобы обойти Малую Локню с юга и попытаться ее окружить. Также они пишут о российских атаках к югу от Суджи, где недавно было отбито у ВСУ Плехово.

"На Курщине не утихают штурмовые действия, противник действует большим количеством малых штурмовых групп, периодически применяет технику для поддержки и десантирования пехоты. Наибольшая активность на флангах нашего выступа", - пишет о ситуации украинский военный с ником "Разведчик". Ранее главком Сырский заявлял об усилении российских атак в Курской области.

Под Курахово россияне закрепились в районе Зеленовки, расширяя там фланги. Об этом свидетельствует карта Deep State. Как мы уже писали, это менее, чем в двух километрах от перерезания дороги из Курахова на Запорожье (а по факту, пишут украинские военные, россияне примерно в километре от этой трассы).

Попутно военный паблик Deep State пишет, что войска РФ окончательно ликвидировали "Успеновский мешок" к югу от Курахово, захватив Трудовое и Успеновку. Также занято село Константинопольское.

"К сожалению, выйти из него смогли не все и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку", – пишет DS (при этом командование группировки "Хортица" подтвердило выход из Успеновки и Трудового, но опровергло окружение части сил).

По информации военного паблика, в настоящее время армия РФ перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировалась на флангах уже нового потенциального "мешка" вокруг самого Курахово: непрерывно совершаются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка, дополнительное давление также присутствует со стороны Солнцевки, которую россияне недавно заняли полностью.

Также проводятся атаки в районе Зеленовки, сообщает DS. Паблик пишет, что здесь российские войска "активно используют технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии столкновения, там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения".

"На этом участке цель – Андреевка, к которой они пытаются пробраться через Константинополь. Надеемся, на этот раз внимание будут обращать именно на фланги, которые в прошлый раз привели к образованию "Успеновского мешка", – пишет DS.

В районе Херсона - обострение военной ситуации. Город с утра подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, власти также заявили об атаке российской ДРГ. После обстрела много разрушений, уже известно об одном погибшем и девяти раненых, сообщает ОВА.

Глава ОВА заявляет, что во время этих обстрелов российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и высадиться на правом берегу Днепра, но "были обнаружены и уничтожены". О том же пишут и паблики украинских военных. В то же время они сообщают, что россияне пустили по Днепру дымовую завесу.

Российские источники атаку не подтверждали.

Напомним, что глава Херсонской ОВА Прокудин в начале декабря говорил, что россияне собрали "300 лодок для переправы через реку" и готовятся к наступлению на Херсон.

Кибератака на реестры

Вчера в Украине "упали" государственные реестры и перестали работать десятки сервисов "Дии". Это произошло вследствие масштабной кибератаки.

В начале "Дия" заявила, что сервисы не работают из-за "обновления государственных реестров". В итоги отключились такие функции как бронирование работников, регистрация и закрытие ФЛП, выдержка из Единого госреестра, перерегистрация авто, брак онлайн, е-Восстановление и другие.

Позже Минюст подтвердил кибератаку и назвал ее самой масштабной за последнее время. Остановлена работа ряда реестров, которые находятся в ведении министерства. По словам министра Стефанишиной, для восстановления реестров гражданских прав, юридических лиц и физлиц-предпринимателей, а также реестра недвижимого имущества потребуется две недели.

Начались проблемы и в других секторах.

Стало недоступным оформление отсрочки через Резерв+. Уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в приложении.

Также банки остановили бизнесу и людям некоторые операции. Прежде всего, речь идет об открытии счетов и выдаче кредитов (открытии кредитного лимита) бизнесу. Банкиры объясняют, что при таких действиях требуются выписки из реестров, к которым из-за взлома сейчас закрыт доступ.

Кроме того МВД заявило, что не может вести перерегистрацию автомобилей. Сервисные центры приостановили оказание услуг, связанных с изменением владельца:

- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Действие;

- по договору дарения, мины, по наследству;

- по договору лизинга, биржевой сделке;

- выбраковка.

Украинский эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что последствия у атаки могут быть тяжелыми. Он заявил, что украдены некоторые "критические данные". По данным Корсуна, реестры смогут восстановить свою работу только через месяц.

Но в Минюсте это опровергают.

"Я получила информацию от Главы госслужбы спецсвязи и защиты информации о том, что утечка данных на данный момент не подтверждается. Все данные, которые находились в Министерстве юстиции сохранены, они подлежат восстановлению. Реестры будут восстановлены, все данные будут восстановлены. Это вопрос времени", — заявила Стефанишина.

По ее словам, первые три реестра будут восстановлены в течение двух недель.

первых трех реестров (гражданских прав, юридических и физлиц-предпринимателей, а также реестра недвижимого имущества) потребуется две недели.

"На самом деле нас предупредили, что процесс может занять и месяц", - сказал нам владелец нотариального бюро в Киеве.

Между тем большая часть сделок, которые не успели оформить, уже парализована.

"Невозможно продать и купить квартиру, наложить или снять арест с имущества, оформить наследство, жениться, развестись, записать новорожденного ребенка, зарегистрировать или закрыть бизнес. Все остановилось", - говорит столичный юрист и риелтор Ирина Луханина.

"Удивляет реакция, точнее ее отсутствие. По факту, кроме Стафанишиной, об этом никто не говорит. Нет заявлений от киберполиции, Минцифры, СБУ. Это наволит на мысль, что атака могла идти "по сценарию "Киевстара", то есть, с вовлечением внутренних участников и глобальным заходом в систему", - говорит адвокат Ростислав Кравец.

Мат Зеленского и переговоры Трампа с Путиным

Вчера вечером история с заявлениями Путина о том, что он не будет вести переговоры с Зеленским потому что он его считает "нелегитимным президентом" получила продолжение.

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак практически синхронно опубликовали сообщения в соцсетях с ругательствами в адрес Путина.

Зеленский написал: "Люди гибнут, а ему интересно… Долбо@б". А Ермак назвал российского президента "кретином".

Формально Зеленский отреагировал на предложение Путина устроить эксперимент с ударом "Орешником", сообщив заранее место и время удара, чтобы Украина могла использовать для его поражения любые западные системы ПВО.

Однако, многие восприняли это как реакцию Банковой на заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского.

Эта тема вчера вызвала немалый восторг в украинских пабликах. Однако ряд наблюдателей были не столь однозначны.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что, обматерив Владимира Путина, Владимир Зеленский угодил в ловушку, которую ему устроил президент РФ.

"Площадная ругань по адресу Путина со стороны украинского руководства – это со всего размаху в ловушку, которую он им устроил", – написал Арестович.

Он также привел план действий, который, по его мнению, осуществляет президент РФ:

"Шаг 1. Путин заявляет: я не буду подписывать мирный договор с Зеленским, он нелегитимен. Это официальный приговор нашему руководству - зачем Западу ставить на лошадь, которую не примут в заезд?

Шаг 2. Путин заявляет, что сам он готов к переговорам и компромиссам.

Шаг 3. Наше руководство реагирует крайне эмоционально, формальный повод – заявление Путина о дуэли с "Орешником".

Шаг 4. Путин просто переадресовывает проблему Западу: смотрите – я готов к миру, а они недоговороспособны: "Мириться нужно, но мириться не с кем. Это уже ваша проблема".

"Как вы думаете, как Запад станет решать эту дилемму? В чью пользу и за счет кого?" – задается вопросами Арестович.

К слову, россияне сейчас похожим образом трактуют мат Зеленского.

Дмитрий Медведев уже назвал это "средним пальцем", который Зеленский показал Трампу, выступающими за мирные переговоры.

В общем, неизвестно, какой реально эффект хотел достичь своими матом президент Украины, но он явно добавил аргументов тем, кто сейчас доказываться Трампу, что "украинские власти недоговорособны" и что "Зеленский не хочет окончания войны и пытается сорвать мирные переговоры, а потому с ним нужно что-то делать".

Тем временем, в The Washington Post вышла статья о предстоящих переговорах Трампа и Путина (издание называет их двумя "самопровозглашенными геополитическими лидерами-альфа-самцами"), которые, по данным источников газеты, состоятся в следующем году.

С учетом того, что The Washington Post считается изданием, близким к Демпартии США, показательна линия, которая проводится в статья относительно мирных переговоров по Украине.

Издание цитирует источник в дипломатических кругах РФ с одной стороны заявил изданию, что в Кремле не настроены на компромисс и хотят вести переговоры с позиции силы, поскольку их войска "уверенно продвигаются на востоке Украины, и никто не прогнозирует экономический крах".

Однако при этом, по словам того же источника, Москва может проявить "гибкость" в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки относительно будущего облика архитектуры безопасности Европы.

The Washington Post пишет, что Кремль собирается превратить переговоры в длительный процесс по более широкому европейскому пакту о безопасности.

"По сути, это означает, что саммит Трампа и Путина может разделить мир на сферы влияния, при этом будет гарантировано главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ограничит НАТО и поставит под угрозу безопасность Европы", - считает WP.

Аналитики полагают, что главной задачей Трампа будет разъединить Россию с Китаем, но, как полагает WP, он в этом не преуспеет.

WP также скептически оценивает перспективу договориться.

"Аналитики видят мало надежд на мирное соглашение, учитывая максималистскую позицию Путина и опасения Трампа выглядеть слабым, если он даст слишком много России", - пишет WP.

То есть, в статье, с одной стороны, присутствует пренебрежительный тон в отношении Трампа, а также скепсис относительно его попыток договориться о скорейшем окончании войны в Украине. Проводится мысль, что сторонам будет практически невозможно договорится из-за "бескомпромиссности Путина" (мысль "зачем с Путиным говорить, все равно ни о чем не договоримся" часто присутствует и в публикациях других западных изданий).

С другой стороны, присутствует тревога, что Трампу и Путину все же договорится удастся. Причем не только по Украине, но и по куда более широким вопросам геополитики.