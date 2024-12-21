В субботу, 21 декабря, в Украине идет 1032-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:01 Сгоревший вчера после атаки беспилотников склад под Борисполем принадлежал сети "Сильпо".

Об этом заявляет компания Fozzy Group.

По её данным, уничтожено замороженной продукции на 400 млн гривен.

Ранее паблики предполагали, что склад принадлежит "Розетке".

09:53 Последствия вчерашней атаки беспилотников на Харьков. Крупно пострадала девятиэтажка в Салтовском районе.

09:28 Россия ночью атаковала Украину 113 беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбили 57 и еще 56 "локационно утрачены", не достигнув своих целей. При этом в Запорожской и Харьковской областях "сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома".

08:27 Беспилотники в Казани попали по ещё двум домам.

Загорелась крыша четырёхэтажки, также повреждена верхушка высотного дома в одном из элитных ЖК.

08:13 В российской Казани беспилотник врезался в жилой дом.

Также дроны атаковали с моря города Сочи и Туапсе. Их сбивала ПВО (на последнем видео).

08:00 В Харькове два человека пострадали в результате атаки БпЛА, сообщает ГСЧС.

Ночью вражеский беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар на крыше. Пострадали две женщины, получив острую реакцию на стресс.