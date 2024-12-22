В воскресенье, 22 декабря, в Украине идет 1033-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:57 Ещё кадры горевшей многоэтажки в Броварах после атаки "Шахеда".

08:40 Россияне продвинулись в направлении Суджи Курской области, сообщает украинский военный с позывным "Алекс".

"На правом фланге Курского выступа (военные РФ - Ред.) нормально так продвинулись за последние несколько дней в направлении Суджи, на участке до двух километров в ширину и столько же в глубину", - написал офицер.

Украинские военные карты этого пока не отображают.

Российские военные паблики писали вчера о своих атаках южнее Суджи в направлении Махновки, а также о продвижениях севернее в районе Русского Поречного.

08:26 В Броварах под Киевом "Шахед" попал по крыше многоэтажки.

Дом эвакуирован, о жертвах информации нет, сообщили власти города.

08:12 В Орловской области РФ в результате атаки беспилотников загорелась нефтеобаза, сообщают местные власти.

На предприятии пожар. Его ликвидируют.

Минобороны РФ заявляет о сбитии 42 дронов за эту ночь.

08:00 В течении прошлых суток в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные были по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.