Народный депутат Николай Тищенко сегодня, 23 декабря, не явился на заседание суда в Днепре по делу о похищении человека.

Об этом сообщает "Суспильне".

Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

Прокурор сообщил, что нардеп сегодня в 4 утра обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Именно это и послужило причиной его отсутствия в суде.

Изначально Тищенко обещал приехать сам, а потому принуждения к нему не применяли.

"Я жду, что он (Тищенко - Ред.) все же ответит за свой поступок. Он дискредитировал военных, говорил, что я не военный. Пусть приедет, скажет это ребятам", - сказал Мазоха.

По итогам заседания экс-полицейскому Писаренко продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Николаю Тищенко мера пресечения будет избираться на следующем заседании, 6 января.

Напомним, 25 июня Тищенко вручили подозрение по факту незаконного лишения свободы человека. В ходе обыска он разбил два телефона.