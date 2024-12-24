Анализируем итоги 1035-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В районе Великой Новоселки ВСУ "вырвались" из Макаровки, которая накануне попала в окружение, сообщает Deep State. Россияне захватили населенный пункт, соседнее Сторожевое, а также продвинулись западнее в районе Новодаровки.

Напомним, Генштаб отрицал, что украиснкие части попали там в окружение.

Также армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом. В частности, захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе со стороны Запорожской области.

При этом в Курахово продвинулись и ВСУ, немного срезав западный выступ около трассы.

"Курахово штурмуют исключительно пехотой, иногда на мотоциклах. Если еще 2-3 месяца назад направление забрасывали десятками брони в день, то сейчас сменили тактику, кстати, такая тенденция наблюдается по всему фронту.

Пытаются по лесопосадкам подходить к городу с разных сторон, как я уже писал, примерно 30% города под нами, активные продвижения врага остановлены, но обстановка сложна", - излагает ситуацию в городе украинкий военные с позывным "Алекс".

Боец с позывным "Мучной" считает, что ВСУ в Курахово близки к попаданию в "мешок".

"Горловина этого мешка еще открыта, это уже сигнал, что враг позволяет выйти оттуда! При этом они плотно держат его и не дают нормальной поставки так же и эвакуироваться. Также враг постоянно усиливает атаки на н.п. Улакли, через который идет главная трасса Курахово-Запорожье. Так же в городе враг поджимает в центре, южнее и пытается занять Петропавловку, чтобы создать угрозу уже с северая. Цель врага – выйти к Андреевке и захлопнуть этот котел. Те кто там остается внутри этого мешка это понимают но на это пока не реагируют, досадно и я даже знаю почему", - пишет он.

Под Покровском продвижение на окраине Песчаного и по всему фронту южнее вплоть до Курахово.

По словам "Мучного", в направлении сел Удачное и Котлино - а это уже существенно юго-западнее Покровска - украинская оборона "трещит по швам".

"Сейчас оборона здесь трещит по швам, пока держим оборону Песчаного и не даем двигаться дальше на Зверево... Южнее между р. Соленая и Волчья также проходят бои, у врага есть тактическое продвижение между Нововасильевкой и Новоеленовкой. Напомню всем, что удержание этого района очень важно для нас, это не только не дать противнику выйти в Днепропетровскую область, но также остановить их для того, чтобы они не смогли обеспечить левый фланг и не смогли обойти Покровск", - сообщил военный.

К обстрелам. Ночью украинские дроны атаковали Миллерово в Ростовской области, где расположен военный аэродром (об ущербе ничего не известно).

Также дроны атаковали здание академии МВД в Нижнем Новгороде. Однако взрыва и возгорания не было. Сообщается, что дрон был без взрывного устройства. Курсантов эвакуировали в подвал.

В Кривом Роге был ракетный удар, серьезно пострадала многоэтажка. Одиннадцать человек ранены, двоих достали из-под завалов.

Планы Украины насчет беженцев

Поступает все больше информации о том , какие планы у Киева относительно уехавших в Европу мужчин.

Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину, пишет El Pais.

В то же время Киев стремится не потерять связь с теми, кто по новому закону сможет иметь двойное гражданство.

Опрошенные изданием украинцы за границей заявили, что хотели бы вернуться, но пока не собираются. Они хотят безопасности и гарантий, что война не повторится. Стабильности в образовании и медицине, электроэнергию без ограничений. Ноябрьское исследование УВКБ ООН показало, что 61% украинских беженцев еще надеются вернуться, когда ситуация улучшится.

Проживающая в Варшаве украинская журналистка Елена Бабакова считает, что правительство могло бы завлекать граждан на родину налоговыми льготами, помощью по ипотеке, образовательными стипендиями и т. д. Но при этом считает, что это все равно будет иметь минимальный эффект и "продуктивнее сосредоточиться на том, как привлечь экономических мигрантов из третьих стран".

Правительство в принятой в сентябре демографической стратегии констатирует, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут не вернуться. Цифра может расти с каждым годом войны.

Публикация вызвала опровержения со стороны Украины.

"Некоторые утверждения в этой статье некорректны. Украинское правительство не ведет переговоры по сокращению помощи гражданам Украины в ЕС. Мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам в соответствии с действующим законодательством. Цель — создать позитивную мотивацию, а не препятствия для стимулирования добровольного возвращения наших граждан", - заявляет представитель МИД Георгий Тихий.

Это "стимулирование" в недавно созданном Минединства видят в предоставлении брони от мобилизации. Косвенно признавая, что это основное препятствие для возвращения людей в Украину. Такой вывод следует из заявлений министра Алексея Чернышова.

"Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, это так - как оно есть", - сказал Чернышов на комитете Рады по правам человека.

Для реализации этой программы за границей хотят создавать "Хабы единства", где мужчинам будут предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

Отметим, что возвращаясь в Украину мужчины потеряют право на выезд за границу. А правила бронирования могут затем изменить и брони лишить. Как это сейчас и происходит при инициированных властями проверках обоснованности бронирования (подробнее об этом - здесь). При этом бывают случаи, когда мобилизовывают и с бронью, объясняя, что данные о бронировании не отобразились в системе "Оберег".

Показательна в этом смысле история с "Украинским легионом" в Польше. Как выяснилось, такого воинского соединения не будет, а отучившихся там украинцев распределят по разным подразделениям.

"Сначала происходит базовая военная подготовка в Польше, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующем воинском подразделении на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", - рассказал посол Украины в Польше Боднар.

То есть, по сути, попадая в Украину, участники "Легиона" попадают в разные части. На что участники этого проекта вряд ли рассчитывали.

Тем временем Запад упрекает Украину, что много мужчин призывного возраста находятся за границей, сообщил замглавы комитета по соцполитике Михаил Цимбалюк.

Никаких решений по высылке из Европы мужчин, которые покинули Украину, на данный момент нет, но «дискуссии идут» и отдельные чиновники озвучивают свои «частные мнения».

Единственный вариант такого силового выдворения - это экстрадиция, но это сложный механизм, когда нужно давать запрос по каждому гражданину отдельно. Некоторые страны при этом не заинтересованы, чтобы беженцы уезжали, потому что они нужны там как рабочая сила.

Трамп и мир

Война в Украине закончится в 2025 году, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. "Либо она завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена", - сказал он в интервью изданию Magyar Nemzet.

По его словам, в 2025 году "вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи".

Ранее МВФ допустил, что война в Украине закончится до конца 2025 года. А в худшем из вариантов - до середины 2026.

При этом Трамп, который дружит с Орбаном, говорит о необходимости завершить войну как можно быстрее путем переговоров. Новый президент США обещал, что займётся этим сразу после инаугурации.

При заключении таких соглашений Трамп хочет избежать повторения опыта "Минска", заявил его будущий спецпредставитель Кит Келлог. По его словам, прошлые мирные переговоры по Украине, включая Минский процесс, "с треском провалилось", и Трамп не собирается следовать этому пути, а хочет достичь устойчивого мира.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным. Он понимает важность отношений, которые у него есть со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - сказал Келлог.

Ранее Трамп дал понять, что собирается встретиться с Путиным. А сам Келлог в начале января приедет в Киев.

Западные СМИ дают понять, что Трамп может "поступиться" украинской территориальной целостностью при заключении мира. Об этом говорят заявления Трампа о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом, пишет The New York Times.

Издание считает, что Трамп "не считает границы других стран священными" и не осудил однозначно вторжение России в Украину.

"Трамп не раз давал понять, что не всегда считает границы других стран священными. Когда Россия начала конфликт в Украине, его первой реакцией было не осуждение вопиющего захвата земель, а замечание, что этот шаг президента Владимира Путина был "гениальным". Даже сейчас, когда Трамп стремится заключить договор по прекращению военного конфликта, он ни разу не сказал, что границы Украины должны быть восстановлены, что является ключевым требованием США и НАТО. Он лишь пообещал "сделку" по прекращению боевых действий", - говорится в статье.

Кроме этой сделки, украинское руководство ждут другие проблемы. Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину "привлекут к ответственности" по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам. Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.

"Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине", — заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании. После встречи в более чем 100 республиканских офисах в Капитолии, Мур сказал, что они хотят "видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара".

"Ожидайте много слушаний, на которых будут заданы подробные вопросы" о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом. "Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут очень снисходительны", - добавил он.

Вашингтонские инсайдеры говорят, что лидеров Конгресса интересует не только подотчетность, но и выяснение сути предполагаемой коррупции в Украине.

Артур Эстопинян, один из вашингтонских лоббистов, работающих с украинскими бизнесменами, заявил, что некоторые конгрессмены были "шокированы" тем, что "бизнесмены подвергаются вымогательству со стороны высокопоставленных украинских чиновников". "Как только все больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе", — говорит Мур.