Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве одного из руководителей известной партии, подозреваемого в вымогательстве миллиона долларов взятки у предпринимателя за решение земельных вопросов в Киевской городской госадминистрации. По данным СМИ, речь идет о руководителе партии мэра Киева Виталия Кличко "Удар" в Одесской области Александре Суханове.

По версии следствия, в обмен на миллион долларов политик обещал решить земельный вопрос, возникший у бизнесмена к чиновникам КГГА. В частности, вымогатель денег гарантировал, что предпринимателю сдадут в аренду участок в рекреационной части Киева вблизи реки Днепр, которая находится на балансе киевской общины.

Причем раньше бизнесмен пытался получить разрешение от КГГА официально. Однако должностные лица отказывали ему, ссылаясь на искусственно созданные бюрократические преграды. Затем на предпринимателя вышел политик, представившийся адвокатом. Он предложил арендовать участок на 25 лет в обмен на взятку. За деньги фигурант гарантировал согласовать земельный вопрос в соответствующей комиссии и во время заседаний Киевского горсовета.

СБУ задержала политика в Киеве с поличным, когда ему передали аванс в 900 тысяч долларов. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Как пишут СМИ, бизнесмен хотел арендовать парк "Наталка" на Оболони.

СБУ опубликовала аудиозаписи переговоров задержанного.

Ранее мы сообщали, что на взятке в размере 100 тысяч гривен был задержан 48-летний топ-менеджер "Энергоатома".

Также мы рассказывали, что бывшего заместителя главы Волынской ОВА задержали по подозрению в получении взяток за уклонение от мобилизации.