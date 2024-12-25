Анализируем итоги 1036-го дня войны в Украине.

Удар по энергетике

По Украине сегодня прошла крупная ракетная атака. По украинским данным, было сбито 59 ракет из 78 и 54 "Шахедов" из 106.

Взрывы звучали в Харькове, Днепре (там, по словам мэра, "есть некоторые серьезные проблемы"), Кривом Роге, Кременчуге, Винницкой и в Ивано-Франковской областях. Основной удар наносился по энергетике. Это заявили и Украина, и Россия.

Уже подтверждено, что пострадали тепловые электростанции ДТЭК, но конкретных станций не называлось. При этом ВСУ сообщали об атаке ракет на Зеленодольск, где расположена Криворожская ТЭС, на Светловодск (Кременчугская ГЭС) и на Бурштын с одноименной электростанцией. В пабликах писали и об ударе по Среднеднепровской ГЭС в Каменском.

Также пострадала Славянская ТЭС в Николаевке Донецкой области - опубликовано видео силного пожара оттуда.

В итоге были введены графики отключений в перечисленных выше регионах, включая Киев, а также те области, где о прилетах не сообщалось - Черниговской, Черкасской и Запорожской. "Укрэнерго" заявило, что отключения будут идти весь день сегодня и уже назначило их на завтра с 8 до 21 часа.

В ряде мест пропал не только свет, но и вода - например, в Харькове, а также Калуше Ивано-Франковской области. Также мониторинговые паблики сообщали об ударах не только по энергетике, но и по объектам, связанным с газом, водо- и теплоснабжением.

"Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные", - пишет украинский военный паблик "Николаевский Ванек". В Харьковской области уже подтвердили, что более полумиллиона домохозяйств остались без тепла. Судя по видео, в Харькове был сильный прилет.

Журналист Юрий Николов сообщил, что сегодняшняя ракетная атака оказалась "хуже для нас, чем две предыдущие". Он прогнозирует, что отключения света по графикам теперь вернутся надолго. Николов пишет, что "если следующий удар по распределительным подстанциям окажется тоже удачным для Путина, то может стать уже х@рово. Причем не всей Украине".

Он отмечает, что генерации на левом берегу Днепра почти не осталось, и эта половина Украины питается с западной части, где работают АЭС. А потому левобережная Украина останется без света, если будут поражены объекты передачи электроэнергии.

По его словам, россияне "выбивают нам остатки производства энергии на условно левобережной Украине (относительно энергоосистемы Украины, она не совпадает с Днепром)".

"А это значит, что Харьков, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Киев, Запорожье получают энергию из условно правобережной Украины, на которой и работают все наши атомные станции. И это неизбежно приведет к тому, что левобережные будут обвинять правобережных в том, что тылу жируют при свете люстр, а на прифронтовые регионы все забили", - пишет Николов.

Известный энергоэксперт Александр Харченко прокомментировал сообщение Николова так: "моя оценка ситуации в целом совпадает с изложенным, но точнее будем знать через пару дней".

Крушение самолета в Актау

Сегодня утром на берегу Каспийского моря близ казахского Актау упал пассажирский самолет, летевший в Грозный. Борт принадлежал Азербайджану. Погибли 38 человек, 28 выжили и находятся в больнице.

Уже опубликовано полное видео этого крушения.

ЧП обросло разными версиями. Многие из них связаны с тем, что в относительной близости от маршрута полета "Эмбрайера" проходила атака укранских беспилотников и работала российская ПВО.

Выжившие пассажиры говорят о взрыве, который предшествовал падению. Одни говорят, что звук был в салоне самолет, другие - что снаружи. И на данный момент обсуждаются три основные версии. Первая - взорвалось какое-то устройство на борту самолета (паблики писали о кислородном баллоне), после чего он частично потерял управление и разбился при вынужденной посадке. Вторая - попадание птицы в двигатель. Третье - внешнее воздействие. То есть - удар ПВО.

По третий версии подтверждений на данный момент появляется все больше. Паблики показали видео фюзеляжа упавшего самолета, который испещрен отверстиями, как от шрапнели. Видно отверстие в крыле самолета, а также следы от внешних ударов в салоне самолета.

Также СМИ приводят сообщения двух выживших пассажиров, что они услышали взрывы "по самолету", когда борт находился над Чечней. По словам одного пассажира, пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном. "В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолёта. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", - говорит мужчина.

Примерно в это же время Чечня подверглась атаке дронов. Глава Совбеза Чечни и племянник Кадырова сообщал о сбитии БПЛА. Также сообщалось о падении дрона в городе Малгобек, что в соседней Ингушетии. В аэропорту Грозного говорят, что рейс перенаправили в Махачкалу из-за погодных условий. Упал он около казахского Актау. Это около 300 км от Махачкалы через море.

То есть, по этой версии российская система ПВО, поражая беспилотники попала случайно по самолету.

Впрочем, пока это допущение - официальных версий еще никто не озвучивал. Пока идет расследование, компания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает продвижение под Покровском, а также от Селидово на запад. До Днепропетровской области осталось 7,5 км, свидетельствует карта Deep State.

Также россияне продвигаются в Песчаном к югу от Покровска, одновременно пытаясь обойти его с запада. Также захвачена Новоеленовка, сообщает Deep State.

Украинские СМИ пишут, что под Покровском ударили морозы, что усложняет работу дронов - их приходится обрабатывать антифризом, прежде чем запускать. Отметим, что беспилотники - это сейчас основное оружие ВСУ против российских штурмов.

Российские паблики сообщают, что проблема у их штурмовых групп не в контактном бое, а в том, чтобы вообще добратся до украинских позиций и не быть подбитыми дронами как на выдвижении, так и на марше.

У РФ есть продвижение и под Великой Новоселкой, там захвачено Сторожевое севернее захваченной накануне Макаровки, где ВСУ, по данным Deep State, вырвались из окружения.

"Страна" уже писала, что для ВСУ является очень опасным продвижение российских войск на запад от Великой Новоселки, Селидово и Покровска. Так как это позволит им обойти основные укрепления ВСУ и начать наступление в сторону Днепра и Запорожья - ключевых узлов обороны и логистики ВСУ на юго-востоке Украины.

Тем временем украинские волонтеры опасаются обвала фронта. Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут говорит, что от месяца к месяцу растут объемы потеранных территорий. Он привел данные, по которым в зоне ответственности ОТУ "Донецк" в июне ВСУ потеряли 100 км², в сентябре – 400 км², а в ноябре – 610 км².

"Мы продолжаем отступать. Динамика печальна… России удается захватывать все больше территорий, потому что они развиваются на сильных направлениях, а Украина нет", – сказал Чмут. Он также считает, что фронт может "посыпаться" и Украина начнет терять "десятки километров одномоментно", если не будет исправлен "хаос в управлении войсками".