Национальная полиция Украины озвучила свою версию, каким был мотив у 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, и передала дело в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В 2022 году подозреваемый в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости. В 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией. Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", - пишет полиция.

Квалификация дела изменена - теперь Вячеслава Зинченко подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что сам Зинченко свою вину отрицает. По его словам, он с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал", а во Львове находился, потому что это интересный город.

Недавно семья убитой потребовала для 18-летнего подозреваемого пожизненное заключение. По словам адвоката родственников Фарион, ей стали известны факты, которые дают основания для такой санкции. А доказательства для подозрения именно Зинченко она считает достаточными.

Также адвокат рассказала, что причастность подозреваемого Вячеслава Зинченко к убийству Ирины Фарион доказали кроме прочего с помощью специально обученных собак.

Как известно, 19 июля Фарион выстрелили в висок на улице во Львове. Её пытались спасти врачи, но она скончалась в больнице.