Китайские комплектующие и рабочие из Африки. Россия увеличила производство беспилотников в Татарстане - CNN
Россия увеличила производство дронов на заводе в Татарстане.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные данные.
По информации телеканала, завод "Алабуга" в Татарстане расширил свою площадь на 55%, построив два новых здания и переходы. Также усилены меры безопасности после ударов украинских дронов.
По данным CNN, завод выполнил контракт на производство 6 000 дронов Shahed-136 на год раньше срока. С лета предприятие выпускает беспилотники-приманки "Гербера", планируя произвести около 10 тысяч таких дронов к концу 2024 года.
Производство ведется с использованием китайских комплектующих и труда низкоквалифицированных рабочих, включая женщин из африканских стран, информирует телеканал.
Ранее сообщалось, что Россия начала производить собственные боеголовки на иранские "Шахеды", что позволяет ей ускорить их выпуск.
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