В социальных сетях набирает популярность смертельная игра, из-за которой гибнут дети. Приблизительные оценки показывают, что около 10% подростков в США, возможно, играли в эту игру хотя бы раз.

Об этом пишет издание Medical Xpress.

Сообщается, что участники игры временно себя душат, ограничивая доступ кислорода к мозгу, чтобы "войти в состояние эйфории".

Как пишет ресурс, в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний за 2008 год говорится, что 82 ребенка в США за 12-летний период умерли после участия в игре. Около 87% детей были мужского пола, большинство - одинокими, а их средний возраст был чуть больше 13 лет.

Медики требуют нового исследования, потому как социальные сети делают эту игру популярной и настоящее влияние в новых условиях ещё предстоит установить.

Ранее мы рассказывали об известной игре "Синий кит". Несколько лет назад в Украине и в России прокатилась волна детских самоубийств, на которые их подстрекали различные группы в соцсетях. Самая известная из таких групп, которые в формате игры предлагали детям "выйти в окно", – "Синий кит". Эти сообщества стали называть группами смерти.

Также мы писали о распространении через мессенджер Whatsapp еще одной смертельной игры. Ее суть в том, что в контактах появляется пользователь по имени МОМО, который присылает страшные картинки и заставляет совершать жестокие действия. Предполагалось, что цель игры та же, что и у "Синего кита" – заставить подростка покончить с собой.