Концовка 2024 года оказалась беспокойной и даже нервной для украинского валютного рынка. В декабре гривна девальвировала на межбанке до 42,06 грн/$, а на наличном и карточном курсах — до 42,70-42,90 грн/$. Все на практике убедились, что девальвационные настроения в обществе имеют под собой реальные основания, с учетом того, что НБУ активно опускал курс гривны, чтобы облегчить правительству задачу наполнения бюджета.

С оглядкой на это сейчас и строят ожидания по курсу гривна/доллар на 2025 год.

Как известно, в госбюджет будущего года заложен средний официальный курс на уровне 45 грн/$, что выше текущего официала (41,9 грн/$) на 8%.

Одновременно, банкиры обращают внимание, что 45 грн/$ — это именно среднегодовой прогноз курса на 2025-й, а не его потолок.

"Если заложить в формулу последние курсовые пики межбанка 2024 года и внести среднегодовой в 45 грн/$, то простая математическая модель покажет вам, что максимальный безналичный курс в 2025 году может достигать 47,9 грн/$. Еще раз подчеркну: это не паникерство, а математика. Будет ли она работать на практике или нет — покажется время. Хотите понять наличный прогноз, добавляйся к межбанку от 50 до 90 копеек, такие наценки у разных банков на обнал. Нацбанк много говорит о своей валютной политике, однако на самом деле, у него нет долгосрочного видения. Там работают с колес по задачам, которых нужно достичь в конкретный момент времени", — сказал "Стране" председатель правления банка с иностранным капиталом.

Финансисты рассказали, что их бизнес-клиенты уже в 2024 году закладывали в цену импортных товаров/комплектующих курс на уровне 45 грн/$, а бизнес с быстрым оборотом (например, поставщики топлива) — 43-44 грн/$.

На 2025 год минимальны цены на импорт уже рассчитываются по 45 грн/$, а максимум — 50 грн/$. Максимальный курс сидит в товарах длительного пользования, которые могут месяцами лежать на складах, например, бытовая техника, электроника и т.п. Импортеры не хотят терять на курсовой разнице, потому лучше переоценят гривневые цены, чем недооценят.

"Поставщикам важно иметь возможность поддерживать размер складов по новым ценам. Потому в импортные товары заложат максимальный курс. Ведь они получают гривневую прибыль, а новые закупки должны проводить в инвалюте. Так что не нужно удивляться, почему, например, польские товары в Украине сильно дороже, чем в Польше. Дело не только в логистике, но и в курсовых рисках", — сказал нам казначей системного банка.

Делая курсовые прогнозы на 2025 год, банкиры назвали два главных факторов, которые будут влиять на курс гривна/доллар в следующем году.

1. Закончится ли война. От этого зависит общая экономическая, финансовая и бюджетная ситуация. Продолжение войны повлечет за собой поддержание на нынешнем высоком уровне военных расходов (а возможно и их увеличение). И, соотвественно, Украина продолжит зависеть от внешней помощи для финансирования этих расходов. И то, в каком объеме будет приходить эта помощь, и определит курс гривны. Впрочем, даже в случае завершения войны объёмы внешней помощи Украине будут ключевым фактором, влияющим на курс нацвалюты.

2. Достаточна ли будет внешняя поддержка для финансирования текущих бюджетных потребностей Украины. Чем больше будет разница между заложенными в бюджет ожиданиями внешней помощи и ее реальным уровнем, тем выше вероятность девальвации гривны. "Опускание" курса нацвалюты остается, по сути, единственным относительно простым и быстром способом выполнения ориентиров по доходной части бюджета, в случае, если внешней помощи будет недостаточно.

А так как вероятность нехватки западной помощи (в сравнении с заложенным в бюджет уровнем) в следующем году расценивается экспертами как очень высокая, то, соответсвенно, большинство курсовых прогнозов опрошенные нами банкиры строят исходя из того, что гривня будет девальвироваться.

Вопрос только в каком темпе.

Оптимистический сценарий, который исходит из вероятности окончания войны в следующем году: курс в паре гривна/доллар будут поднимать медленно с три захода. Первый — вначале года, то есть со второй половины января-феврале, когда экспортеры будут меньше заводить доллара в страну. Тогда межбанк может дойти до 42,5-43 грн/$. После чего курс стабилизируют и будут держать на этих значениях, чтобы не допустить паники. Второй этап девала может прийтись на май-июнь и тоже будет не очень резким — до 43-44 грн/$. А последний (третий) аккорд можем увидеть либо в сентябре, либо в декабре, когда гривна может уйти на 45-46 грн/$.

Пессимистическая оценка, которую дают с привязкой к затягиванию войны, а также к новым сильным ударам по энергетике и несвоевременному выделению внешней помощи. В этом случае гривна точно подскочит до потолка в 47,9 грн/$, не исключается и 50 грн/$. Этапов девальвации может быть больше: январь, май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Самого заметного подорожания доллара ждут в мае — сразу 44-45 грн/$, а также в ноябре-декабре, когда допускается уровень 50 грн/$. Благодаря чему власти смогут максимально дорого конвертировать внешнюю помощь и закрыть все соцвыплаты и обязательные платежи в конце года.