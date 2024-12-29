В воскресенье, 29 декабря, в Украине идет 1040-й день войны с Россией.
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Последние новости
12:04 Россияне под Покровском захватили здание стратегически важной шахты номер 3.
Об этом сообщает украинский военный с позывным "Мучной". Шахта расположена в селе Песчаное.
О ее закрытии в связи с приближением фронта компания "Метинвест" заявляла ещё 12 декабря. И добавляла, что добывала здесь половину всего своего объема угля.
Шахтоуправление "Покровское" владеет единственными в Украине шахтами, на которых добывается коксующийся уголь, необходимый для выплавки металла. Еще одна подобная шахта находится в Удачном, в девяти километрах к западу от Песчаного (и примерно в 6 км от линии фронта).
Судя по карте Deep State, Песчаное уже частично захвачено РФ.
10:53 В приложении "Армия+" запустили функцию выхода из СЗЧ. Теперь там можно подать цифровой рапорт о возвращении на службу.
После подтверждения рапорта, у дезертира есть 24 часа, чтобы прибыть в отделение военной службы правопорядка. Там оформят документы и сопроводят в воинскую часть.
Напомним, Украина декриминализировала первый уход в СЗЧ, если военный вернется в армию добровольно.
10:06 Сегодня ночью силы ПВО сбили девять из десяти беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбиты 9 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
09:38 Мобилизация в одном из сёл Одесской области.
К парню, который шёл по улице, подъехала машина. Оттуда вышли полицейские и военные, посадили парня в автомобиль и увезли.
Вся операция заняла меньше 30 секунд.
08:37 Ночью "Шахеды" атаковали Очаков и соседнее село Черноморка на юге Николаевской области.
Был пожар на объекте энергетической инфраструктуры, заявила ОВА. Также повреждены хозпостройки, один человек пострадал.
08:00 За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 13 человек получили ранения, из них - 2 ребенка, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
"российские военные были по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили", - написал он.