Анализируем итоги 1041-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Положение ВСУ на фронте в конце прошлой недели и начале этой продожало ухудшаться, хотя каких-то крупных прорывов у РФ не было.

Наиболее опасно складывается положение к западу от Великой Новоселки, где россияне перерезали трассу, которая ведет в поселок со стороны Гуляйполя (то есть Запорожской области). Судя по карте Deep State, бои уже перекинулись к северу от дороги. С учетом того, что северная трасса через Новый Комар уже перерезана, для надежного снабжения Великой Новоселки остаются только грунтовые дороги.

Также полностью в "серой зоне" оказалось Нескучное к югу от поселка, что создает угрозы уже прямым подступам к Великой Новоселке - Времьевке. Причем этой деревне россияне угрожают как с юга, так и с западного фланга.

В Курахово россияне уже вошли на территорию ТЭС, которая является одной из последних зон украинской обороны. Кадры российских солдат на проходной электростанции показали в Сети.

Под Курахово россияне продолжают попытки пробиться к трассе, которая ведет на Запорожье, окружив таким образом всю украинскую группировку в городе и вокруг него (либо вынудив ее уйти).

К северу от этой дороги они почти захватили село Шевченко и дальше, как предполагают украинские военные, могут атаковать Андреевку. К югу пытаются пробиться к Улакли и Константинополю. С обоих флангов до трассы остались считанные километры.

При этом российские войска продвигаются там, где украинское сопротивление слабее - по дальним флангам своего наступления в районе Курахово (отмечено на карте штриховкой).

Насчет того, почему российское наступление явно буксует у трассы, среди украинских военных обсуждаются две основных версии. Первая - ВСУ туда бросают подкрепления, чтобы предотвратить замыкание "котла". Вторая - российское командование намеренно не усиливает атак, чтобы дать украинскому гарнизону выйти и таким образом быстрее занять освободившиеся территории.

При этом украинские военные пишут, что трасса уже для логистики практически не используется, поскольку россияне взяли ее под огневой контроль.

На Покровском направлении уже очевидно, что брать в лоб Покровск российские войска не хотят и пытаются с одной стороны "обжимать" город по флангам, с другой - наступая южнее Покровска сразу в направлении Днепропетровской области.

В рамках окружения Покровска россияне атакуют со стороны частично захваченного Песчаного в направлении Котлино (на трассе юго-западнее Покровска). Это потенциально угрожает последней украинской шахте с коксующимся углем в Удачном. Предпоследняя такая шахта в Песчаном уже, по информации украинских военных, захвачена (работу она официально остановила еще 12 декабря).

Также россияне движутся к границе Днепропетровской области существенно южнее - со стороны Новоелизаветовки, которая уже почти полностью захвачена.

Непосредственно южнее Покровска российские войска пробиваются со стороны Шевченко к железнодорожной станции Чунишино. До нее осталось меньше километра. Таким образом россияне пытаются "срезать" участок в районе Зеленого (между Новым Трудом и Даченским).

Россияне продвинулись в Торецке и Часовом Яре. В последнем они захватили железнодорожную станцию, сообщают украинские военные.

Deep State подтвердил информацию военных блогеров о продвижении РФ в селе Терны на Лиманском направлении. Украинские военные говорят, что там россияне перешли реку Жеребец и вошли в село Ивановка.

В западных СМИ вышло сразу две статьи о сложном положении ВСУ в Курской области.

Украина может потерять территории в Курской области РФ к весне, написало агентство Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц. По их словам, при более согласованных усилиях Москвы по вытеснению украинских войск из Курского региона, ожидающихся уже в январе, ВСУ смогут удерживать территорию лишь до весны, после чего им придется отступить – или они рискуют оказаться в окружении.

Это, как пишет агентство, ослабит Украину на переговорах, поскольку украинские чиновники заявили, что надеются использовать территорию, захваченную в Курской области, в качестве разменной монеты на любых переговорах.

Агентство Associated Press пишет, что ВСУ "деморализованы растущим риском поражения в Курске". "Обескровленные украинские войска рискуют потерять еще больше с трудом завоеванных земель в Курской области в пользу России", - материал с таким заголовком был опубликован на сайте издания.

"Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки в коммуникации и несвоевременная тактика стоят жизней, а у войск мало возможностей контратаковать", - рассказали Associated Press семь солдат и командиров на передовой.

Командир одной из рот сказал, что половина его солдат убита или ранена. Некоторые офицеры заявили, что условия тяжелые, моральный дух низок, а войска подвергают сомнению решения командования и даже саму цель этой операции.

Другой военный сказал, что некоторые приказы командования "не отражают реальности", поскольку территория уже может находиться под контролем РФ. "Они не понимают, где наша сторона, где противник, что находится под нашим контролем, а что нет", — сказал он.

Один из командиров взвода рассказал, что вышестоящие командиры неоднократно отклоняли его просьбы изменить оборонительную позицию, в которой его люди не смогут удержать оборону. В итоге, "те, кто стоит до конца, оказываются пропавшими без вести". Военный заявил, что знает по меньшей мере о 20 украинских солдатах, чьи тела были брошены за последние четыре месяца, потому что бои были слишком интенсивными, чтобы эвакуировать товарищей.

Учитывая потери на в Донецкой области, "некоторые солдаты стали более открыто высказываться о том, стоила ли того битва под Курском". "Все, о чем сейчас могут думать военные, — это то, что Донбасс просто продали. По какой цене?", - спрашивает командир взвода.

Пять украинских и западных чиновников опасаются, что "ставка на Курск" ослабит всю 1000-километровую линию фронта, а Украина потеряет ценные позиции на востоке.

Экс-командир 3 роты 134 батальона ТрО Владимир Шилов также критикует операцию Украины в Курске. Он заявил, что туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, которая уже почти уничтожена. По его мнению, с военной точки зрения операцию бессмысленна и имеет политические цели. А также привела к потере территорий на Донбассе.

Также Шилов опасается прорыва россиян к Днепру. Это может произойти, потому что государство в Украине «перестало существовать», а страна превратилась в «концлагерь». Военный обвиняет Зеленского, что тот «не реагировал» на сигналы Запада о подготовке РФ к вторжению и не подготовил страну к войне. Шилов заявил, что после окончания войны «Украины может не быть».

Украина и Россия провели сегодня провели последний в этом году обмен пленными. Россия сообщила, что он прошел по формуле 150 на 150. Украинский президент заявил, что домой вернулись 189 украинцев.

"Золотой дождь" от США и переговоры

Сегодня Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине. Он разделен на две части и не поступит сразу в полном объеме.

Половина - 1,22 млрд долларов - выделены в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это программа, когда средства вкладываются в производство оружия, а получено Украиной оно может быть через месяцы или даже годы. Это последние средства, доступные по данной программе.

Вторая часть пакета - 1,25 млрд долл. - будут переданы оружием в ближайшее время. Туда войдут:

- боеприпасы для систем противодействия дронам (c-UAS);

- боеприпасы для ПВО;

- боеприпасы для HIMARS;

- артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

- боеприпасы класса "воздух-земля";

- противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

- ракеты TOW;

- осколочные гранаты;

- оборудование и боеприпасы для взрыва;

- средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

- запасные части;

- вспомогательное оборудование;

- обучение и транспорт.

Помимо военной помощи США предоставили Украине 3,4 млрд долл. бюджетной поддержки, сообщает американский Минфин. Это также последние деньги, одобренные Конгрессом в рамках этой программы.

Очевидно, что у Байдена торопятся отправить Украине всю возможную помощь, пока в Белый дом не зашел Дональд Трамп. Что отражает опасения демократов по поводу вероятного прекращения финансирования Киева при новом президенте.

Эти опасения подтвердил сегодня косвенно и новый соратник Трампа Илон Маск. Он назвал Зеленского "чемпионом всех времен" по "ограблению" США. Один пользователь Х прокомментировал новость о выделении Украине Байденом 2,5 млрд долл. помощи, заявив, что Зеленский "провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен". "Чемпион всех времен", - прокомментировал Маск.

То есть, среди соратников Трампа накал "антизеленской" риторики не спадает. Хотя выборы уже позади, и логикой избрания эти выпады уже не объяснишь. Это индикаторы возможного серьезного изменения политики США по Украине при Трампе.

Газета Financial Times в качестве одного из сценариев пишет, что Украина может пострадать после того, как случится "новая сделка великих держав".

В случае такой сделки, США оставят России и Китаю сферы влияния в своих регионах, а сами сконцентрируются на утверждении доминирования в своем собственном регионе, продвигая свои интересы в Мексике и Канаде, стремясь вернуть Панамский канал и получить контроль над Гренландией.

В этом сценарии Трамп будет лоббировать мирное соглашение по Украине "без сопутствующих гарантий безопасности", со смягчением санкций против России "и появлением Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго". Издание уточняет, что это не единственный вариант развития событий, но других сценариев для Украины не приводит.

При этом Россия сейчас, хоть и проявляет явный интерес к переговорам с Трампом, старается заявить накануне их начала максимально жесткую переговорную позицию. Глава МИД РФ Лавро заявил, что Москву не устраивают звучащие от соратников Трампа предложения отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести миротворцев Европы и Британии на линию фронта.

Он также сказал, что РФ требует не перемирия, а мирного договора, где будет идти речь"о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения".



Отметим, что лично Трамп пока никаких конкретных планов по мирному урегулированию в Украине не озвучивал, ограничиваясь пока лишь общими призывами к скорейшему прекращению войны.

Пророчество Гордона

На прошлой неделе телеведущий Дмитрий Гордон сделал заявление, претендующее на сенсацию: он сказал, что война в Украине закончится "в этом году". По его словам, 30 декабря произойдет некая встреча, которая положит конец войне.

"Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое. Я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. После чего будет очень интересное время настанет", - сказал Гордон в одном из эфиров.

Вчера он повторил свой прогноз.

"Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут, ты с ума сошел? До конца года осталось два дня фактически. Нет, друзья, с ума я не сошел. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь", - сказал Гордон.

"Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет. Вы видите, что в последние дни вдруг на ровном месте, казалось бы, существенно уменьшилась угроза… Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают.

А теперь я задаю следующий вопрос. А почему он этого не делает? Вот уже дня четыре точно, дней пять может быть. Почему этого нет? Вы заметили, что вы спите ночью, и нет тревог? Отвечаю на вопрос.

Потому что его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря", - сказал телеведущий.

Сегодня днем - то есть, в день, когда должно было исполниться это "пророчество", Гордон записал видео, где дал понять, что его прогноз не сбылся. По его словам, сегодня должна была произойти некая "встреча в верхах", которая бы положила конец войне. "Что произошло на самом деле", Гордон обещает рассказать сегодня вечером. Но, судя из этой фразы, "встреча в верхах" не состоялась.

Отметим, что Дмитрий Гордон ранее уже часто давал прогнозы, которые не сбывались.

О том, что "горячая фаза войны закончится в этом году" телеведущий предсказывал еще в конце сентября. Правда, тогда он связывал это с визитом Зеленского в США, который Гордон заранее называл успешным - хотя западная пресса по итогу дала этой поездке диаметрально противоположную оценку. Да и внешне визит своих целей не достиг - произошел скандал с республиканцами, который едва удалось загладить , а Байден не одобрил "плана победы", который приехал презентовать украинский президент. Кроме того, Штаты не дали разрешения на "дальнобой" (что было программой-минимум поездки Зеленского в США).

"Исходя из результатов визита Зеленского в США (а они будут отличными), будут на кое-что закрыты глаза и будет кое-что происходить, что с 1 октября по 5 ноября перевернет всю историю войны и положит Россию на лопатки. Может, не до конца. Но положит сильно", - заявлял журналист.

После чего, говорил он, российской армии будет нанесено "не дипломатическое, а военное поражение".

Но, как видим, в указанный период этого не случилось.

Были у Гордона и другие "инсайды", которые не прошли проверку реальностью. Так, он заявлял, что Виктор Медведчук, по его информации, скрывается в одной из стран Евросоюза - хотя нардеп в реальности не смог покинуть Украину и был задержан.

Исходя из этого, достоверность и нынешнего предсказания было изначально крайне сомнительным.

Однако оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве.

И это показывает крайне интересные тенденции в украинском обществе. А именно - настолько мощный запрос на мир, что любые, даже явно нереальные перспективы его воцарения, заходят "на ура". Собственно, судя по всему, именно с учетом таких настроений Гордон и решил «хайпануть» на теме мира и окончания войны, чтоб вызвать максимальный резонанс.

Ранее опросы уже показывали, что больше половины украинцев выступают за остановку войны по линии фронта и переговоры.

Теперь вышла новая социология, которая данную тенденцию подтверждает.

Так, по новому опросу КМИС, украинцы считают, что с победой Трампа приближается мир (такое мнение выразили 45% опрошенных), и он будет более-менее справедливым для Украины (так думают 52%). Это в очередной раз показывает огромный запрос на мир, существующий в обществе.