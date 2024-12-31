Во вторник, 31 декабря, в Украине идет 1042-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.54 В Шостке в результате ракетной атаки РФ разрушены объекты инфраструктуры.

Также повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы. Об этом заявили местные власти.

Мониторинговые паблики заявляют, что удары по Шостке наносили восемь бортов ТУ-22М.

Также они утверждают, что по Киеву и Василькову был комбинированный удар "Искандерами" и шестью управляемыми авиационными ракетами.

8.48 Российские власти заявляют о сбитии беспилотника над военным полигоном в Северной Осетии.

Аэропорт Владикавказа приостановил свою работу.

8.43 Военные паблики пишут, что это вчерашние прилёты по Льгову Курской области РФ.

Судя по звуку, был ракетный удар.

Украинские телеграм-каналы утверждают, что удар был западными ракетами по бункеру российских войск.

Власти Курской области этого не подтверждали. Там заявили об ущербе жилой многоэтажке и ряду строений, которые "незначительно пострадали". О жертвах не сообщается.

8.32 Пуск "Кинжала" по Черниговской области, сообщают ВСУ.

Мониторинговые паблики пишут, что ракеты в пространстве Украины нет и предполагают ложный пуск.

8.27 Дроны сегодня атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ.

Горит объект в Ярцевском районе, идет тушение пожара.

8.25 В России тем временем приостановлена работа аэропорта Казани. Так обычно происходит при налете дронов (официально это не подтверждалось).

8.23 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе, заявляет военная администрация.

"Обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала", - добавили в КГВА.

8.17 Украинские мониторинговые паблики пишут о массированном ударе крылатых ракет по Украине с шести бортов ТУ-22М3.

Воздушные силы ВСУ этого не подтверждают. Они пишут об атаке "скоростных целей" в направлении Шостки Сумской области.

8.04 Сообщают о взрывах в Киеве. Мониторинговые паблики пишут о баллистических ракетах, летящих на столицу.

8.03 Тревога уже по всей Украине.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики по всей стране.

7.57 В северных областях Украины идёт атака авиационных ракет, сообщают Воздушные силы.

При этом тревога объявлена и южнее, а также западнее.

Мониторинговые паблики пишут, что все ракеты залетают в Киевскую область.