Во вторник, 31 декабря, в Украине идет 1042-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.54 В Шостке в результате ракетной атаки РФ разрушены объекты инфраструктуры.
Также повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения и объекты социальной сферы. Об этом заявили местные власти.
Мониторинговые паблики заявляют, что удары по Шостке наносили восемь бортов ТУ-22М.
Также они утверждают, что по Киеву и Василькову был комбинированный удар "Искандерами" и шестью управляемыми авиационными ракетами.
8.48 Российские власти заявляют о сбитии беспилотника над военным полигоном в Северной Осетии.
Аэропорт Владикавказа приостановил свою работу.
8.43 Военные паблики пишут, что это вчерашние прилёты по Льгову Курской области РФ.
Судя по звуку, был ракетный удар.
Украинские телеграм-каналы утверждают, что удар был западными ракетами по бункеру российских войск.
Власти Курской области этого не подтверждали. Там заявили об ущербе жилой многоэтажке и ряду строений, которые "незначительно пострадали". О жертвах не сообщается.
8.32 Пуск "Кинжала" по Черниговской области, сообщают ВСУ.
Мониторинговые паблики пишут, что ракеты в пространстве Украины нет и предполагают ложный пуск.
8.27 Дроны сегодня атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ.
Горит объект в Ярцевском районе, идет тушение пожара.
8.25 В России тем временем приостановлена работа аэропорта Казани. Так обычно происходит при налете дронов (официально это не подтверждалось).
8.23 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе, заявляет военная администрация.
"Обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушение отсутствуют. Информация о пострадавших не поступала", - добавили в КГВА.
8.17 Украинские мониторинговые паблики пишут о массированном ударе крылатых ракет по Украине с шести бортов ТУ-22М3.
Воздушные силы ВСУ этого не подтверждают. Они пишут об атаке "скоростных целей" в направлении Шостки Сумской области.
8.04 Сообщают о взрывах в Киеве. Мониторинговые паблики пишут о баллистических ракетах, летящих на столицу.
8.03 Тревога уже по всей Украине.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики по всей стране.
7.57 В северных областях Украины идёт атака авиационных ракет, сообщают Воздушные силы.
При этом тревога объявлена и южнее, а также западнее.
Мониторинговые паблики пишут, что все ракеты залетают в Киевскую область.