Народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военных в штабах в три раза больше, чем на фронте. Об этом он сказал в эфире телеканала "Новини.LIVE".

"А кто давал такую ​​команду из Воздушных сил забрать всех специалистов и техников? Вот нужна конкретная фамилия, чтобы общество знало. А здесь у нас не знают, что делает левая рука, а что делает правая рука одного и того же организма", - рассказал он.

По его словам, для мобилизации необходимо проверить бывших силовиков, которые в 45 лет вышли на пенсию.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая, которая одной из первых сообщила о массовом переводе авиатехников в пехоту, также заявляла, что параллельно в штабы набирают все больше офицеров.

Генштаб подтвердил перевод отдельных авиатехников в пехоту. При этом сообщалось, что "остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется".

После общественного резонанса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил не уменьшать число специалистов, необходимых Воздушным силам, ПВО и мобильным огневым группам, для выполнения боевых задач.