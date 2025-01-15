Анализируем итоги 1057-го дня войны в Украине.

Ракетный удар по Украине

Россия сегодня под утро нанесла по Украине массированный ракетный удар.

Он был ожидаем - после вчерашних заявлений минобороны РФ об "ответе" за ракетный удар по Брянской области, где, по российской версии, применялись американские ракеты ATACMS.

Зеленский, подводя итоги удара, заявил, что целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты. В России заявили практически то же самое - что били "по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры".

Судя по карте, составленной украинскими мониторинговыми сервисами, ключевым направлением атаки стал запад Украины. В Ивано-Франковской области заявили, что "целью были объекты критической инфраструктуры". Власти Львовской области официально подтвердили разрушения на двух объектах в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Нардеп от "Слуги народа" Нагорняк уточнил, что под удар попало газохранилище. По его словам, наземное оборудование было повреждено, подземная часть же продолжает функционировать.

Известно, что газохранилище находится в городе Стрый Львовской области. При этом сообщалось о прилетах и в Дрогобыче. Что там поражено - не сообщалось, но известно, что из энергетической инфраструктуры там расположен нефтеперерабатывающий завод (к слову, есть объекты нефтепереработки и в Прикарпатье, которое также атаковали ракеты).

Несмотря на то, что о поражении каких-то объектов электроэнергетики официально не сообщалось, аварийные отключения света были введены с утра и продолжались так или иначе до полудня в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях.

Если опираться на данные ВСУ, то Россия сегодня утром выпустила по Украине 43 ракеты, по меньшей мере 30 уничтожены. Также сбили 47 из 74 ударных дронов.

"Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - сообщили Воздушные силы.

Как видим, атака производилась меньшим, чем обычно, числом ракет. И атаковали они в этот раз более прицельно газовую инфраструктуру, а не энергетику.

О том, что Россия после остановки транзита газа через Украину сделает объектом атак газотранспортную систему, мы уже предполагали. При этом атаки на то же хранилище в Стрые периодически производились и ранее. И пока нельзя сказать, что они усилились.

Также Россия пока не наносила ударов, насколько известно, по газовым месторождениям Украины, основные из которых расположены в Харьковской и в Полтавской областях. То есть, сравнительно недалеко от линии фронта.

Судя по всему, пока решение о нанесении удара с целью тотального уничтожения газовой инфраструктуры Украины в РФ не принято - возможно, в ожидании переговоров с американцами, на которых судьба украинской ГТС и поставок газа в Европу может стать одной из ключевых тем.

Ситуация на фронте

Россияне захватили 11 населенных пунктов на Донбассе за последние 10 дней, свидетельствуют сводки Deep State. Захвачены: Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Также было захвачено Шевченко под Курахово, где находится крупнейшее украинское литиевое месторождение, однако ВСУ на днях сумели восстановить позиции в поселке, сообщает DS.

За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часовом Яру - захватили район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города. В этом населенном пункте положение ВСУ, как мы уже писали ранее, за последние дни ухудшилось.

Также продолжается продвижение на Покровском направлении, где сокращается расстояние до границ Днепропетровской области к югу от Покровска. Так, от линии фронта в Успеновке до границ региона осталось уже только шесть километров. Еще неделю назад было семь.

Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что россияне в Донецкой области пытаются сейчас достичь двух основных целей:

- глубоко охватить город Покровск с юга и юго-запада;

– заставить украинские войска отойти из "остатков Кураховского выступа".

"Вполне вероятно, что рано или поздно враг сможет решить обе эти задачи", - предполагает Машовец. В то же время, для этого войскам РФ придется доукомплектовывать свои силы и проводить их перегруппировку. На это "понадобится определенное время, в течение которого ему (противнику - Ред.), так или иначе, придется снижать интенсивность своих действий на этих направлениях".

При этом другие украинские военные обозреватели и спикеры называют ситуацию еще более критичной. Украинское командование уже не контролирует ситуацию под Покровском и Великой Новоселкой, заявляет главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Еще четыре километра и враг перережет ключевую магистраль Днепр-Покровск. Мы бездарно теряем Покровск, бездарно и безответственно. Ставка Верховного главнокомандующего и главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность повлиять на ход событий. Продвижение врага официально объясняют исключительно его большим преимуществом в силах, но наши воины в Покровске совершенно противоположного мнения и считают, что разбить российское наступление и спланировать оборону вполне реально. Просто до сих пор нет попытки остановить врага на каком-то рубеже. Наши войска фактически непрерывно бросаются во встречное сражение, неполноценно применяются огневые средства, ограничено применение дронов, нет взаимодействия дронов и РЭБ, отсутствие инженерных работ, значительные потери нашей пехоты, у которой нет времени подготовиться и закрепиться", - пишет Бутусов.

По его данным, командиры подразделений говорят об "отсутствии ответственности командования за постановку нереальных задач, отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне".

Бутусов заявляет ,что руководители группировок "Донецк" Тарнавский и "Хортица" Гнатов "потеряли управление", призывает назначить заменить Тарнавского на главу Сухопутных войск Драпатого.

В свою очередь нардеп Марьяна Безуглая опубликовала видео из российских пабликов с захваченными украинскими фортификациями под Покровском.

"Построенные ОВА фортификации, которые никто не использовал: ни одной гильзы, необжитые, просто сдали без боя россиянам. Заставляют людей впереди держать куст, но не формируют второй эшелон на уже готовых позициях. В результате несколько человек впереди гибнут или бегут, а россияне захватывают все", - пишет Безуглая.

Она утверждает, что недавно ездила на фронт и сама видела, как "километры таких позиций стоят совершенно пустые, разваливающиеся", а подразделениям на передовой "запрещают планировать уход и даже использовать подобные термины".

Комбриг 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий заявил, что по всей линии фронта сейчас "ж*па" из-за нехватки личного состава. По словам Билецкого, задача, поставленная его бригаде, в которой 3-5 тысяч человек, должна выполняться дивизией 6-25 тысяч военных.

"Если нарезать неадекватные задачи – потом не надо удивляться неадекватным результатам", – сказал он. "Наши начальники любят "спрашивать по уставу", но задачи ставят абсолютно не по уставу. Бригада удерживает практически 50 км фронта. Вся эта территория атакуема двумя дивизиями двух разных армий врага", – добавил Билецкий.

Отметим, что политик, радикальный националист и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий является одним из самых медийной-известных украинских военных. А его 3-я штурмовая бригада - одна из самых боеспособных. И ранее он, а также его соратники, регулярно выступали против прекращения огня и за "войну до победного конца". Но в последнее время его риторика изменилась. Недавно, как мы уже писали, он поддержал возможность заключения перемирия на любых условиях.

И это достаточно показательные перемены.

Президент Зеленский сегодня подтвердил ранее приводившиеся расчеты о численном преимуществе РФ на фронте.

Он заявил, что более 600 тысяч российских солдат находятся в Украине. Численность украинской армии - 880 тыс. солдат, но они рассредоточены по всей территории страны. "Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях и потому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество", - сказал президент.

Ранее Арестович подсчитал, что по такой логике, с учетом СЗЧ, раненых, охраняющих границу с Беларусью и тп, Россия обладает примерно двукратным численным преимуществом на фронте.

Сегодня Украина и Россия обменялись пленными и вернули по 25 военных. В Украину вернулись в том числе военные, защищавшие "Азовсталь" и Мариуполь.

Также Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 9 мая.

Условия Зеленского и планы Трампа

Владимир Зеленский сегодня сделал ряд заявлений по вероятному окончанию войны.

Находясь с визитом в Польше, он сказал, что Украина и США уже готовят встречу с Трампом после его инаугурации.

"После инаугурации – наши команды уже работают над содержанием и форматом предстоящей встречи. Самое главное для нас – мы хотим закончить эту войну, но не просто как-то, а справедливым миром. Для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется снова с войной", – заявил президент.

В качестве гарантии такого ненападения он назвал принятие Украины в НАТО и отправку западных миротворцев в Украину.

"Мы поддерживаем, что контингент тех или иных стран, наших союзников, есть и может стать частью гарантий безопасности. Мы будем обсуждать этот вопрос с лидером Британии, мы поднимали этот вопрос с нашими балтийскими партнерами… Но безусловно нужно иметь полностью карту гарантий безопасности для Украины, где частью может оказаться военный контингент", - сказал Зеленский.

Отметим, что такую идею - введение в буферную зону контингента из европейцев - ранее поддерживали некоторые советники Трампа. Но является ли это его позицией сейчас, данных нет. После победы Трампа на выборах ни он, ни его советники таких предложений не вносили. Россия же, как известно, выступает против любого военного присутствия Запада в Украине (это было одним из ее ключевых условий еще в Стамбуле).

Учитывая, что без согласия России введение миротворцев крайне маловероятно, в Украине продолжают настаивать, что НАТО является основным запросом Киева для окончания войны. Однако против членства Украины в НАТО выступает категорически Кремль. Кроме того, и Трамп уже высказывал негативное отношение к принятию Киева в Альянс и говорил, что из-за обещания это сделать со стороны Байдена и началась война. Также он заявлял, что "понимает" нежелание Путина иметь НАТО на своих границах.

Однако украинские власти, по крайней мере публично, продолжают демонстрировать неизменность своих требований.

Отвечая на вопрос о том, какие могут быть альтернативные НАТО варианты гарантий безопасности Украины, глава МИД Сибига заявил, что Киев примет только вступление в Альянс.

"Мы уже проходили "альтернативные варианты". Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых "серых зон" приводит лишь к дальнейшим обострениям. Поэтому членство Украины в НАТО – это неизменный приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства", – сказал министр.

То есть по вопросу НАТО скорее всего между командами Зеленского и Трампа консенсуса нет. Примечательно, что Сибига сегодня сказал, что, на данный момент, нет договоренностей о визите представителя Трампа Кита Келлога в Киев и Москву. Хотя в Киев он собирался еще в начале января, но потом визит отменил. Совпадение или нет - но произошло это после интервью Зеленского с требованием принять Украину в НАТО и отказом вести переговоры с Путиным, пока США "не усилят" Украину.

Сибига сегодня повторил отказ Киева от переговоров с Россией. Он сказал, что запрет на переговоры Украины с Путиным, введённый решением СНБО осенью 2022 года, действует и сейчас. На вопрос о возможности переговоров с РФ, он ответил: "По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги".

Тем временем, выдвиженцы Трампа на ключевые должности в его администрации уже начали проходят процедуру слушаний в Конгрессе для утверждения на должности. И заявления их очень показательны.

К примеру, выдвинутый Трампом кандидат в министры обороны США Пит Хегсет вчера, выступая в Сенате, ни разу не упомянул Украину.

На это обратил внимание сенатор Ангус Кинг. Он сказал, что он "обеспокоен" тем, что потенциальный глава Пентагона не сделал "ни единого упоминания" Украины или России во время своего вступительного заявления. "Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся покинуть Украину?" – спросил Кинг.

Хегсет ответил, что "это (стратегия по Украине - Ред.) политическое решение на уровне президента" и что Трамп "очень ясно дал понять, что хотел бы положить конец этому конфликту". "Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться", — добавил Хегсет.

При этом, как отмечает NBC, он не ответил на вопрос о важности продолжения предоставления США военной помощи Украине.

"В случае утверждения моей кандидатуры я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общеправительственных усилиях по поддержке специального представителя президента по вопросам Украины и России", — ответил Хегсет.

Такие же тезисы высказал и будущий госсекретарь Марко Рубио. Он заявил, что "война должна закончиться. Всем следует быть реалистами. На уступки придется пойти как России, так и Украине, и США". Рубио сказал, что у России нет шансов захватить всю Украину. Но "также нереалистично верить", что Украина сможет вернуть захваченные территории.

Рубио добавил, что "проблема Украины не в том, что у неё заканчиваются деньги, а в том, что у неё заканчиваются украинцы".

В целом же в своем выступлении он сделал акцент на том, что главная угроза для США это Китай.

Что собственно и дает представление о приоритетах новой администрации, среди которых военная помощь Украине не на первом месте. Судя по заявлениям соратников Трампа, они хотят поскорее закончить войну, что сосредоточиться на главном, как они считают, направлении - китайском.