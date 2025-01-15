Больше половины американских избирателей негативно относятся к идее избранного президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса для газеты USA Today.

Согласно этим данным, 53% опрошенных выступают против таких планов. Еще 29% респондентов заявили, что это "хорошая идея, но не реалистичная", 11% сочли идею положительной и что "администрация Трампа должна сделать все возможное, чтобы это случилось".

Остальные 7% либо отказались отвечать, либо не решили, какой позиции придерживаются.

Ранее мы приводили результаты двух опросов, которые противоречат друг другу. Так, Financial Times пообщалась с гренландцами и утверждала, что жители острова не хотят быть частью США. А заявления новоизбранного президента США о том, что остров должен войти в состав Штатов, многих встревожили. При этом гренландцы назвали много причин, по которым они хотели бы избавиться и от датского правления.

Согласно же опросу американской организации Patriot Polling, 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение острова к США, против этой идеи выступают 37,4% гренландцев.