В четверг, 16 января, в Украине идет 1058-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

08:17 Российские войска захватили Нескучное под Великой Новоселкой, продвинулись к юго-западу от Курахово и Покровска (в районе Котлино).

Об этом свидетельствует карта Deep State.

08:00 С вечера армия РФ обстреливает Никопольский район из "Града", "Урагана" и тяжелой артиллерии, также применяла БПЛА. Погибла женщина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погибла 54-летняя женщина. Ее тело спасатели достали из-под завалов дома. Мужчина 45 лет из-за вражеской атаки получил ранение.

Повреждены три десятка частных домов, один – разрушен. Уничтожены хозяйственные сооружения. Как и 6 гаражей и 7 автомобилей. Повреждены 5 многоэтажек, 6 гаражей и 7 автомобилей. Задели газопроводы и линии электропередач.

Также есть разрушение на промышленных предприятиях.