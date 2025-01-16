Уходящий с поста президента США Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что новая технологическая "олигархия" США угрожает всей демократии, имея в виду Илона Маска и Марка Цукерберга и других сверхбогатых людей из технологической сферы.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса рушится. Редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью, которую говорят ради власти и выгоды. Мы должны призвать социальные платформы к ответу, чтобы защитить наших детей, наши семьи и саму нашу демократию от злоупотребления властью", - заявил Байден, выступая из Овального кабинета.

Он напомнил слова Дуайта Эйзенхауэра, который в аналогичном последнем обращении говорил об угрозе, исходящей от военно-промышленного комплекса. Теперь, по словам Байдена, такую же угрозу представляет индустрия Big Tech.

Напомним, что на прошлой неделе Цукерберг убрал модерацию контента в Meta (Facebook и Instagram), заменив его заметками сообщества, которые ранее ввел Маск в Х.

При этом Цукерберг уже неоднократно обвинял власти США при Байдене в попытках цензуры его соцсетей - когда дело касалось сына Байдена, а также коронавируса.