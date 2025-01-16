В польской оппозиционной партии "Право и справедливость" обвинили президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в их президентские выборы и поддержке Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской платформы".

Об этом сообщает Onet.

Зеленский накануне заявил польским СМИ, что кандидату ПиС Каролю Навроцкому нужно "тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках", поскольку тот заявлял, что не видит Украину в НАТО и ЕС, пока не будет решен вопрос Волынской трагедии.

Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Сейма Матеуш Моравецкий (ПиС) резко отреагировал.

"Пусть президент Украины занимается украинскими делами, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право – и даже обязан – преследовать интересы своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и у кого какие взгляды по самым принципиальным вопросам", – заявил Моравецкий.

"Владимир Зеленский нагло занимается агитацией на выборах в Польше на стороне прогерманского Рафала Тшасковского и нападает на Кароля Навроцкого, который защищает интересы Польши. Украине не место в ЕС", - написал в Х другой депутат Януш Ковальский.

Также в польской оппозиционной партии ПиС возмущены тем, что Зеленский провел встречу только с кандидатом "Гражданской платформы" Рафалом Тшасковским.

Сейчас он является мэром Варшавы и президент Украины вручил ему награду с подписью "Варшава - город спаситель". То есть формально встречался с ним не как с кандидатом в президенты, а мэром столицы Польши.

Однако в ПиС возмущены и заявляют о вмешательстве в выборы.

"Украинский комик не должен вмешиваться в выборы президента Польши. Скандал - это мягко сказано", - заявил депутат Себастьян Лукашевич.

"Мальчик, о чем ты говоришь? Разве ты не помнишь? Без Европы, особенно Польши, и нашей помощи тебя не было бы и не будет украинской армии. Остынь... и извинись... также перед украинским народом, потому что вы вредите ему, агитируя за неудачника Тшасковского", - написал депутат Перемислав Чарнек.

"Зеленский имеет столько же права говорить по вопросам польской политики, сколько Дональд Туск на инаугурации Трампа. Его заявление о Навроцком - это постыдный неверный шаг, и он должен извиниться за него. То, что президент Украины имеет наглость открыто вмешиваться в избирательную кампанию, свидетельствует об упадке польской общественной жизни" - пишет евродепутат от ПиС Тобиаш Боченски.