Служба безопасности Украины в Ровенской области задержала подозреваемых в подрыве колеи во время движения военного эшелона.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным следствия, сотрудники СБУ заранее остановили поезд и оперативно задержали двух вражеских агентов, пытавшихся скрыться с места преступления.

Ими оказались местные жители 30 и 32 лет, которых завербовали через Телеграм-каналы, предлагая "быстрый заработок".

Отмечается, что мужчины по инструкциям самостоятельно изготовили СВП из пластида, который достали из тайника. Они заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее, когда приближался военный эшелон.

Целью их действий было нарушение железнодорожной логистики поставок для украинских войск.

Также уточняется, что железную дорогу после взрыва отремонтировали и движение поезда было возобновлено.

Ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области двое злоумышленников подорвали железную дорогу на пути товарного поезда.

Также мы сообщали, что в августе 2024 года за сутки по Украине были совершены подожоги шести автомобилей и одного релейного шкафа.