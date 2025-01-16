СБУ задержала подрывников железной дороги во время движения военного эшелона
Служба безопасности Украины в Ровенской области задержала подозреваемых в подрыве колеи во время движения военного эшелона.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
По данным следствия, сотрудники СБУ заранее остановили поезд и оперативно задержали двух вражеских агентов, пытавшихся скрыться с места преступления.
Ими оказались местные жители 30 и 32 лет, которых завербовали через Телеграм-каналы, предлагая "быстрый заработок".
Отмечается, что мужчины по инструкциям самостоятельно изготовили СВП из пластида, который достали из тайника. Они заложили взрывчатку под рельсы и дистанционно активировали ее, когда приближался военный эшелон.
Целью их действий было нарушение железнодорожной логистики поставок для украинских войск.
Также уточняется, что железную дорогу после взрыва отремонтировали и движение поезда было возобновлено.
Ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области двое злоумышленников подорвали железную дорогу на пути товарного поезда.
Также мы сообщали, что в августе 2024 года за сутки по Украине были совершены подожоги шести автомобилей и одного релейного шкафа.