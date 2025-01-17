Анализируем итоги 1059-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне практически захватили Времьевку - село, примыкающее с запада к Великой Новоселке. Об этом свидетельствует карта Deep State.

По ней, большая часть деревни за минувшие сутки была захвачена, в "серой зоне" остается лишь северная окраина.

Вчера вечером украинский боец с позывным "Мучной" сообщал, что россияне "стремительно" наступают во Времьевке, имея продвижение с юга на север. Если село будет захвачено, "это будет ой как больно нашему гарнизону в Великой Новоселке", добавляет военный.

Сегодня вечером российские паблики начали сообщать о захвате Времьевки и публиковать оттуда кадры с флагами. Украина полной потери села не подтверждала.

Утрата Времьевки резко усложняет оборону Великой Новоселки, поскольку блокирует фактически всю западную часть поселка - последнего крупного укрепрайона ВСУ на юго-западе Донецкой области, который стоит на пути в Запорожье.

Россияне также продвинулись к юго-западу от Покровска, захватив Песчаное и наметив вектор движения к западным окраинам города.

Украина пока не в состоянии остановить фланговый удар России под Покровском, прокомментароил это военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.

"Российские войска вошли в два поселения в 10 км к западу от города, и нет никаких признаков того, что ранее успешная тактика фланговых обходов не приведет к успеху и еще одному городу, снова взятому захватчиками", - написал он на своей странице в Х.

Украинский военный Станислав Бунятов считает причиной продвижения противника под Покровском нехватку пехоты.

"С пехотой ситуация действительно плохая, на Покровском направлении враг движется со скоростью, возможной в условиях работы наших дронов, на позициях буквально некому стоять. Именно поэтому враг засыпает это направление резервами, не смотря на потери, ведь продвижение – главный критерий успеха", - пишет Бунятов.

Другой военный с позывным "Мучной" считает, что оборона ВСУ под Покровском "посыпалась".

"Враг смог зайти как в Удачное, так и в Котлино, часть застройки уже находится за РФ. Добавляют дополнительные силы, потому что обороной здесь не пахнет, она здесь посыпалась! Сейчас происходят встречные бои, стабилизировать напряжение чуть-чуть удается, но численность врага превосходит нашу, поэтому сегодня или завтра они начнут нажимать еще больше", - пишет он.

Активизировалась в информационном поле Беларусь. В Минске сегодня заявили о планах вторжения с территории Украины "белорусских радикалов".

Госсекретарь Совбеза РБ Вольфович утверждает, что белорусы, которые воюют на стороне ВСУ, могут попытаться захватить приграничные территории Беларуси, а туда потом войдут западные войска.

"По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории "свободной" и вводу туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", - заявляет Вольфович.

Напомним, Минск ранее уже неоднократно заявлял о подготовки Украиной вторжения, но этого так и не случилось. Киев отрицает такие планы и сообщает, что держит войска на границе с РБ, чтобы не допустить вторжения оттуда.

При этом во вторник украинское командование заявило, что угроз с территории Беларуси нет. По словам спикера ОТУ "Северск" Вадима Мысника, то количество войск, которые сейчас находятся в пограничных регионах РБ - не несет Украине никаких угроз.

Удар по Кривому Рогу и угроза нового обстрела

Россияне сегодня ударили баллистикой по Кривому Рогу. Судя по кадрам, местом прилета был авиационный колледж, но пострадали также несколько многотажек. Погибли четыре человека, семь получили ранения.

Украинские власти заявляют, что здание колледжа не использовалась. В российских военных пабликах распространяется версия, что там было пункт дислокации ВСУ. Подтверждений этому на данный момент нет.

В Одесской области "Шахеды" сегодня ночью поразили предприятия, сообщают Воздушные силы.

Причем один дрон "вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии". Румынский телеканал Digi24 сообщает, что он мог упасть на территории Румынии в районе Плауру. Бухарест поднимал авиацию во время налета.

Всего за ночь в Украине были сбиты 33 "Шахеда" из 50, еще 10 "не достигли цели", сообщают ВС. Обломками также повреждены учреждения, частные предприятия и домохозяйства в Харьковской, Черкасской и Киевской областях (здесь обломки повредили частные дома и ранили мальчика в ногу).

Украина ударила вчера ракетами ATACMS по Белгородской области, заявили в минобороны России. Заявлено, что все шесть ракет были сбиты без пострадавших и разрушений. В Москве пообещали ответ на этот обстрел.

Украина его не подтверждала. Ранее, в рамках ответа на удар аналогичными ракетами по Брянской области. РФ запустила около 40 ракет по газовой и энергетической инфраструктуре Украины.

Также заметно, что за последнее время Украина нарастила удары по российским НПЗ и другим объектам энергетики. До сих пор горят нефтебазы в Воронежской и Саратовской областях, атакованные накануне.

Напомним, что удары по российской нефтянке резко уменьшились в начале 2024 года после "просьб" из США, где стартовала предвыборная кампания, и администрации Байдена не нужен был рост цен на бензин. Возобновились они незадолго до сложения полномочий уходящего президента США, на котором теперь эти проблемы уже не отразятся. Одновременно Байден на прошлой неделе ввел крупные санкции против российского "теневого" флота танкеров, что также вызвало рост цен на нефть.

Что означают участившиеся украинские удары по РФ и как они отразятся на планах Трампа по окончанию войны, мы разбирались здесь.

Нехватка войск и мобилизация

Продолжается скандал с военными, которых переводят в пехоту.

Около двух тысяч переведут с тыловых должностей в Воздушных силах на боевые, сообщил нардеп Горбенко. По его словам, речь идет об огневых группах, которые сбивают "Шахеды".

Ранее Зеленский заявил, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту и не уменьшать число специалистов, необходимых Воздушным силам, ПВО и мобильным огневым группам для выполнения боевых задач. Однако, как видим, этот процесс продолжается.

Этот скандал является отголоском проблем с мобилизацией и личным составом. И тем, что Украина в 2024 году, судя по всему, утратила державшееся до этого численное преимущество над российской армией (по некоторым подсчетам, сейчас на передовой российских сил примерно вдвое больше, чем ВСУ).

О серьезных недостатках в мобилизации написал вчера британский журнал The Economist.

Издание считает, что дезертирство в 155-й бригаде "Анна Киевская", оснащение которой обошлось западным партнерам почти в миллиард долларов, осветило сложности в процессе мобилизации в Украине. Также журнал обратил внимание на бездействие высшего командования Украины и растущее разочарование союзников.

Отдельно отмечается, что новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил похищения людей на улице. Также в прошлом году возросло количество дезертиров. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости, а другие военные обвиняют подчиненных, пишет The Economist.

По Украине продолжают нестись скандалы, связанные с набором в армию. Например, в Харькове сотрудники ТЦК в балаклавах блокируют дороги и избивают адвокатов, заявил нардеп Бакумов с трибуны Верховной Рады.

"Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются", – сказал Бакумов. По его словам, такого беспредела ТЦК, как в Харькове, больше нет ни в одном городе. Из-за него малый бизнес массово закрывается, потому что мужчины не выходят из дому.

Харьковские паблики сообщают, что после выступления нардепа Бакумова комитеты соберут на совместное заседание для обсуждения вопроса соблюдения прав и свобод граждан во время мобилизации в Харькове.

Но истории с беспределом Харьковом не ограничиваются. В последнее время все больше их поступает из Днепра, а также традиционно в "лидерах" держится Одесса.

Сегодня одесская полиция подтвердила, к примеру, что гналась за автомобилем на скорости 180 км/час. Полицию сопровождали сотрудники ТЦК. За водителем погнались, потому что он был розыске за нарушение правил воинского учета.

В России же заявляют, что у них необходимости в мобилизации нет. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов сказал, что армии РФ хватает добровольцев-контрактников и ей удается продвигаться на фронте и так.

При этом Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Он подписывает такие указы каждый год. В прошлом году он был подписан 1 марта. Заявляется, что призванных на сборы резервистов на войну отправлять не будут.