Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с председателем словацкой оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечко.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Рассказывая об этом, президент Украины упомянул премьер-министра страны Роберта Фицо, которого он пригласил в Киев в пятницу, но тот отказался приезжать.

"Пятница. Ждал одного лидера Словакии – приехал другой. Хорошая была встреча со словацкими парламентариями. Очень конкретно и конструктивно побеседовали", - написал Зеленский.

Он добавил, что на переговорах кроме прочего обсуждали энергетику.

Напомним, что у Фицо с Зеленским произошел заочный спор из-за прекращения транзита российского газа. Глава словацкого правительства назвал Зеленского "попрошайкой" и призвал "положить конец" поездкам украинского лидера по странам Европы за деньгами и оружием. Сказано это было в контексте конфликта из-за остановленного Киевом транзита газа, что нанесло экономический ущерб Словакии.

В свою очередь Зеленский обвинил премьера Словакии в теневых схемах с Москвой.

В результате перепалок украинский президент пригласил Фицо в Украину, но тот отверг предложение.