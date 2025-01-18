В субботу, 18 января, в Украине идет 1060-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:58 Оборона Великой Новоселки в Донецкой области "подходит к своему логичному завершению", считает украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его словам, захват Нескучного и Времьевки "сделали дальнейшее успешное удержание Великой Новоселки в условиях, практически трёхстороннего её охвата – если не невозможным, то явно очень и очень маловероятным".

"Более того, очевидно, что даже в случае принятия решения на отход из Великой Новоселки сделать это успешно будет весьма сложно", - добавил он.

09:54 Воронка после ракетной атаки на метро "Лукьяновская".

09:47 Баллистическую ракету над Киевом сбили на малой высоте, поэтому она нанесла столько ущерба.

Об этом комментарии украинским СМИ заявил бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, "такое случается", когда боеголовка ракеты детонирует уже после сбития.

09:21 Трое погибших на Лукьяновке в Киеве попали под обстрел на улице, сообщают паблики.

Двое находились в автомобилях, один из погибших - прохожий.

09:18 Очевидцы говорят о том, что взрывы на Лукьяновке прогремели после отбоя воздушной тревоги.

Работница одного из магазинов говорит, что она открыла своё заведение после того, как дали отбой.

Но затем, по выражению женщины, начались прилёты.

08:58 Повреждённый ТРЦ "Квадрат" на Лукьяновке в Киеве.

08:55 Как выглядит сейчас район столичного метро "Лукьяновская" после обстрела.



08:51 По Запорожью утром было два ракетных удара, сообщает Нацполиция. Горит промышленный объект.

Восемь человек получили ранения, два человека считаются пропавшими без вести.

"На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства", - добавили в полиции.

На публикуемых ведомством фото видно полностью разрушенное здание.

08:48 Россия запустила по Украине четыре "Искандера" (либо его северокорейского аналога KN).

Как заявляют ВСУ, два из них были сбиты. На Шевченковский район Киева упали обломки сбитых ракет, заявили Воздушные силы.

Напомним, именно в Шевченковском районе находится метро "Лукьяновская", где произошли сильные разрушения.

Куда попали ещё две баллистические ракеты, которые не сбили, не уточняется.

08:45 Ещё кадры разрушений на метро "Лукьяновская" и "Макдональдсе" в Киеве после обстрела.

Местные жители, чьи квартиры пострадали, говорят, что удар нанесли после того, как дали отбой тревоги.

08:35 В Павлограде был прилёт по промышленному предприятию. Там произошли разрушения.

По словам губернатора Днепропетровской области Сергея Лысака, по городу ударил "Шахед".

При этом, Воздушные силы сообщали о полете баллистических ракет на Павлоград.

08:19 В Запорожье ракеты ударили по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов.

Также повреждены жилые дома и частный транспорт.

Сообщается о шести пострадавших.

08:15 Судя по кадрам с места обстрела, на Лукьяновке в Киеве пострадал тот же бизнес-центр "Лувр", в который попали во время атаки 20 декабря.

Также видны повреждения станции метро и находящегося рядом с ней "Макдональдса".

А после прорыва труб вследствие обстрела по улицам несётся поток воды.

08:00 В Киеве был прилёт в районе метро Лукьяновская.

Власти сообщают о трёх погибших и трёх раненых. Предварительно удар наносился баллистикой.

Есть частичное разрушение административного здания, бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован, сообщает ГосЧС.

Также паблики пишут, что повреждено метро "Лукьяновская". Рядом с ним сгорели три автомобиля и десять повреждены.