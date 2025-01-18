Глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ландтаге Баварии Катрин Эбнер-Штайнер призвала к немедленной высылке украинских беженцев из Германии.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как стало известно, в двух программных документах, принятых на совещании АдГ 14-15 января, говорится о "высылке преступников и иностранцев без права проживания", однако об Украине в них нет ни слова.

В свою очередь корреспондент SZ Йоханн Озель, побывавший на совещании партии, заявил, что Эбнер-Штайнер говорила также и о высылке украинцев.

По его словам, украинские беженцы должны "немедленно отправиться на родину" и "уже сейчас".

Представитель АдГ также отметила, что Украина является большой страной, где "достаточно территории", куда можно вернуться. Она призвала к "масштабной реэмиграции", чтобы Бавария не была "наводнена получателями пособий, не желающими интегрироваться".

К тому же Эбнер-Штайнер выступила за введение в регионе "чрезвычайной ситуации с беженцами", чтобы легально отказывать им в размещении.

Напомним, недавно на съезде "Альтернативы для Германии" делегаты отказались осуждать Россию за вторжение в Украину.

Ранее мы писали о том, что немецкая партия АдГ намерена создать в Европарламенте фракцию ультраправых сил.