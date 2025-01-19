В воскресенье, 19 января, в Украине идет 1061-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:40 Силы ПВО уничтожили 43 из 61 БПЛА, 15 – локационно были потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

09:23 Россиянам осталось до границ Днепропетровской области менее пяти километров. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Еще неделю назад это расстояние было шесть с половиной километров (второй скриншот).

Фронт вчера максимально приблизился к Днепропетровской области со стороны Удачного к юго-западу от Покровска.

В самом Удачном, где расположена последняя подконтрольная украине шахта коксующегося угля, уже ведутся бои.

08:10 Великая Новосёлка в Донецкой области в шаге от окружения, судя по карте Deep State.

О боях в самом поселке сообщалось ещё вчера.

"Будущий уход из Великой Новоселки будет "очень веселым". Потому что даже грунтовок там для этого осталось мало", - пишут украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

08:00 Ночью россияне четыре раза ударили по Никопольскому району, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Применили тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Их враг направил на райцентр и Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.

В Никополе повреждены промышленное предприятие и админздание.