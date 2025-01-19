Члены команды избранного президента США Дональда Трампа помогают оппозиционному британскому политику Найджелу Фаражу стать премьер-министром страны.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники.

Это происходит "в отместку" премьеру Киру Стармеру за "лейбористы вели кампанию за его оппонента Камалу Харрис".

Ключевые советники Трампа также обсуждают, стоит ли ставить Стармера "в конец очереди" мировых лидеров, приглашенных в Вашингтон после инаугурации нового президента США.

Также Белый дом "может еще больше унизить" Стармера, отклонив назначение номинированного им посла в США. Кроме того, Трамп обдумывает поездку в Лондон, но не к правительству, а к королевской семье.

"У нас глубокие отношения с командой Трампа, и мы разговариваем ежедневно. Лейбористы, посылающие своих агентов для агитации за Харрис на президентских выборах, не будут забыты", - заявил газете источник в партии Фараджа Reform UK, призывающей к борьбе с мигрантами и к остановке войны в Украине.

Ранее у Трампа уже обвиняли лейбористов в "вопиющем иностранном вмешательстве", а соратник президента, миллиардер Илон Маск ведет кампанию против премьера Стармера в соцсетях.