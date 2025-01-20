В Украине затевается большая реформа средней школы.

Как заявили в Министерстве образования, с 2027 года физика, биология, химия, зарубежная литература, всемирная история, география перестанут быть обязательными для изучения в 10,11 и 12 классах.

Обязательными останутся только украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физкультура и "Защита Отечества". Также будет внедрена система индивидуального подбора предметов, то есть, своего рода профильная подготовка, которая должна помочь выпускникам более качественно подготовится к поступлению в вуз. В МОН говорят, что, разрабатывая новую образовательную систему, ориентировались на европейскую практику. И считают, что ее внедрение позволит сделать среднее образование более качественным.

Впрочем, в украинских реалиях такая реформа может дать обратный эффект.

"Главное в этой цепочке - учителя, а о них "забыли". При том дефиците педагогов, что есть сейчас, многие директора школ перекрестятся, после того, как масса предметов станет необязательными. И по максимуму "упростят" обучение - раз физика, биология и химия необязательные, то можно и не учить, а если очень хочется - идите в частную школу", - говорит ректор технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

Он прогнозирует, что после того, как в государственных школах "обрежут" часть предметов, вырастет спрос на услуги репетиторов и частных учебных заведений.

"Надеюсь, никакой "отмены" важных предметов все же не будет", - говорит нам директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.

Зайцев также добавил, что "с такой реформой школы о серьезных достижениях в науке и технологических прорывах Украине придется забыть". И ожидает, что придется серьезно "подтягивать" в университет студентов, которые закончат реформированную школу.

Разбирались, что будет со средним образованием в Украине.

Новые школы для старшеклассников

"Отмену" большей части обязательных сейчас предметов в средних школах анонсировали недавно в профильном министерстве.

С 2027 года старшеклассники в обязательном порядке должны будут изучать только украинский язык и литературу, историю Украины, английский язык, математику, физкультуру и "Защита Отечества".

Остальной набор предметов будет зависеть от специализации.

Планируется внедрить систему индивидуального подбора предметов. "Вариантов профилей - десятки", - сказали в Министерстве образования.

В министерстве привели пример трех тематических кластеров, в рамках которых будут формироваться профили обучения:

Языковой литературный: украинский язык и литература, иностранные языки и литература и т.д;

STEM: естественные науки (те самые биология, физика и химия, которые отменят для всех), математика, IT и пр.;

Общественно-гуманитарный: история, правоведение, психология, социология и др.

Как будет происходить "специализация"?

В Министерстве образования уточнили, что после 9 класса ученики смогут продолжить обучения по нескольким моделям.

Первая - в так называемых академических лицеях. В них учеников 10-12 классов станут готовить к поступлению в вузы. Именно там будут внедрены "один или несколько профилей обучения", вестись углубленное изучение профильных предметов (той же физики и химии) и интегрированных курсов. Но также будет доступным выбор предметов и независимо от профиля, то есть, можно объединить физику и филологию, историю и химию и т.д. Также останутся обязательные предметы - украинский язык, математика, английский, история Украины и др.

При этом количество часов по выбранным учеником предметам будет увеличиваться: в 10-м классе - 140 часов, в 11-м - 315, в 12-м - 420.

Откуда возьмутся эти "академические лицеи", ведь сейчас в структуре среднего образования их нет?

В профильном ведомстве вкратце обрисовали новую модель: академические лицеи выделят в отдельные образовательные заведения с "обычных" школ. Там будут учиться только старшеклассники. Академические лицеи должны быть большими: как минимум, 100 учеников на параллели. Чем больше учеников, тем больше профильных групп можно будет сформировать. Классы в новых лицеях станут формировать только для изучения обязательных для всех предметов (украинский язык и литература, английский и др). Остальное обучение будет идти в сменных группах (профильные предметы по выбору). Также хотят внедрить модульный принцип изучения, когда определенный курс будут преподавать несколько месяцев или семестров вместо того, чтобы "растягивать на годы".

В МОН заявили, что работают над тем, чтобы бюджетное финансирование академических лицеев шло по отдельной программе (по аналогии с тем, как финансируют Новую украинскую школу). Речь идет, прежде всего, о средствах на закупку техники, оборудования для лабораторий и пр.

Учителей в новые академические лицеи будут набирать директора. Это могут быть педагоги, которые работали в школе до выделения из ее структуры академического лицея или же новые учителя - на усмотрение руководства. Но требования к квалификации педагогов вырастут.

В Министерстве образования не уточняют сколько академических лицеев в масштабах всей страны будет создано. Но понятно, что новые структуры не станут выделять из каждой средней школы.

Во-первых, есть требование по количеству учеников (не менее 100 на параллели), во-вторых - по уровню учителей, в третьих (об этом открыто не заявляют в МОН, но говорят сами педагоги) - будет отбор детей, и тех, кто демонстрирует невысокие успехи по успеваемости, туда просто не возьмут.

На этот год уже отобрано несколько лицеев для пилотного проекта по реформе. Там будут апробировать новых подходы к учебе, разрабатывать образовательные курсы и тестировать учебные материалы.

В масштабах всей страны обучение по этой системе стартует с 1 сентября 2027 года.

Лирики против физиков

На первый взгляд, специализация старшей школы должна пойти детям на пользу. Ведь уже сейчас старшеклассники (особенно выпускного класса) основную массу времени тратят на подготовку к ВНО - занимаются по выбранным предметам с репетиторами, а остальные уроки "тянут для галочки".

Если "лишние" предметы уберут, то в теории освободится больше времени для изучения профильных. Плюс - готовится к поступлению можно будет в школе, а не платить за это частным репетиторам.

С другой стороны, нередко ученики и их родители до последнего не могут определиться с выбором будущей профессии. Есть случаи, когда профиль кардинально меняют уже в выпускном классе. Скажем, ребенок хотел пойти учиться на IT, но потом передумал, и выбрал психологию. На решение о выборе специализации и вуза влияет масса факторов - от предпочтений будущего абитуриента до ситуации с конкурсами в вузах и расклада на рынке труда. К примеру, в прошлом году многие ринулись на факультеты психологии, так как из-за войны на рынке труда вырос спрос на психологов и подтянулись их зарплаты.

В рамках реформы с выбором будущей специализации придется определяться еще после 9 класса, а сужения списка изучаемых предметов резко обрезает возможности для последующего маневра. То есть, выбрав филологическое направление, переметнутся затем в IT будет практически нереально. Правда, в МОН говорят, что специализацию можно будет поменять после 10 класса, но как при этом компенсировать "провал", образовавшийся за год по профильным предметам - неясно.

Отдельная тема - по выбору специализаций. В МОН заявили, что в академическом лицее профильных направлений может быть "одно или несколько". Это означает, что, к примеру, в "вашем" лицее могут предложить только STEM или филологию, а, если эти направления не подходят, придется искать другой лицей. Что, в принципе, несложно в больших городах, но может стать проблемой в небольших населенных пунктах. Придется выбирать: учить то, что предлагают или отправлять ребенка в другой город.

Учитывая ситуацию на рынке труда, где зашкаливает дефицит преподавателей точных и естественных наук, несложно предположить, что большинство лицеев сделают ставку именно на гуманитарные профили.

"Сейчас очень сложно найти учителей физики, химии, математики, так как они востребованы в других сегментах, к примеру, IT, технологическом секторе, производстве, биологов берут в различные лаборатории. Педагог может пройти короткую переквалификацию и зарабатывать в разы больше, чем предлагают в средней школе. Кроме того, учителя массово уходят в репетиторство. Как в таких условиях я могу собрать преподавательский состав для открытия STEM - неясно", - рассказал нам директор одной из столичных школ.

"Раз министерство сказало, что химия, физика, биология необязательны к изучению, директора многих школ просто "перекрестятся", ведь им уже не придется ломать голову, где найти учителей. И дети обрадуются, что не нужно будет "учить лишнее", ведь редко кто в таком возрасте очень сознательно подходит к школе, особенно в наше время. Для родителей, которые хотят, чтобы их дети имели хотя бы базовые знания по всем предметам, по факту, останется или вариант с репетиторами, или частная школа. Думаю, спрос на последние с внедрением реформы резко вырастет. Но это подходит только для тех семей, у которых есть деньги (в среднем от 5 тысяч в месяц в небольших городах до 10-20 тысяч и больше в Киеве - Ред)", - говорит Зайцев.

Он опасается, что реформа может еще больше ухудшить уровень среднего образования в стране и усилить перекос в сторону "гуманитариев".

"Если это произойдет, о технологическом прорыве или серьезных достижениях в науке Украине придется забыть", - считает Зайцев.

"Мы рискуем получить большие негативные последствия. Во-первых, снижение качества общего уровня образования. Научная грамотность является базой для развития критического мышления, анализа данных и понимания законов природы. Без фундаментальных знаний об окружающем мире молодежь может утратить способность адаптироваться к технологическим изменениям. Во-вторых, возникнет еще больший образовательный дисбаланс между городами и селами. В-третьих, потеря квалифицированных кадров. Что будет с учителями физики, химии, биологии или географии, если их предметы станут необязательными? Уже сейчас есть дефицит педагогов по этим дисциплинам. Путем оптимизации и увольнений за несколько лет мы потеряем тысячи специалистов, которые больше не найдут себя в системе образования. И вся эта реформа - во время бешеной миграции населения, войны, нехватки специалистов, низких зарплат у педагогов", - пишет на своей странице в Фейсбуке глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Мы уже имеем поколение, которое не знает базы естественных наук, вообще, даже при наличии нынешнего "количества часов". Прежде всего - нет квалифицированных учителей. Но, важнее всего, - общество приучили к ненужности этих направлений, а авторы реформы удачно подхватили этот тренд", - написал в комментариях под этим постом тьютор киевского лицея №145 Вадим Зинчук.

ПТУ и закрытие школ

Что будет со старшеклассниками, которые не смогут попасть в новые академические лицеи, и со школами, на базе которых не создадут эти образовательные структуры?

В Министерстве образования отметили, что после 9 класса для учеников есть два варианта: академический лицей или профессионально -технические колледжи и училища, где можно "получить свидетельство о полном среднем образовании, профессию, быстро выйти на рынок труда" плюс - есть возможность поступить в вуз после окончания профтехучилища.

Но перспективы поступления в вузы после ПТУ - это на потом. Пока же после 9 класса многих учеников намерены отправлять "получать профессию".

Причем, вариант с ПТУ может оказаться для ребенка безальтернативным по нескольким причинам - как из-за невысокой успеваемости, так и по той причине, что академического лицея просто не окажется поблизости, а училище в городе проживания будет.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина поясняла, что в городах с населением до 50 тысяч (а сюда попадают многие райцентры).

"Лицей можно будет создать, но его основателем и балансодержателем будет не местный, а обласной совет. Он же будет принимать решение о целесообразности открытия лицея", - говорила Гришина.

В Миргороде Полтавской области местные власти сообщили, что, скорее всего, там будет только один лицей - из-за "небольшого количества учеников" (в городе - 9 школ). В Хмельницкой области будет 42 академических лицея и 22 профессиональных колледжа. Хотя бы один лицей будет иметь только половина местных общин. Об этом заявили на общественном обсуждении школьной реформы в ноябре прошлого года.

При этом в регионе - 60 местных общин.

В МОН такой вариант тоже фактически подтверждают, заявляя, что, если лицей расположен в радиусе до 30 километров, то будут организованы развозки, а если дальше - проживание в пансионах.

В министерстве обещают, что в автобусах детей обязательно будут сопровождать взрослые. Плюс - "организация подвоза будет учитывать возможные опасности, связанные с войной". Как именно - не уточняется.

Проживание в пансионах планируют организовать по аналогии с ПТУ - общежития, питание, надзор воспитателей.

Все ли родители будут готовы отправить ребенка после 9 класса "в пансион", какие условия проживания там смогут организовать - вопрос открытый.

Впрочем, специализация и новые академические лицеи - только часть образовательной реформы.

По сообщению МОН, обучение по новой системе начнется с 1 сентября 2027 года, в 2030 году будет первый выпуск, а потом - с 2030 по 2039 годы намечена "трансформация сети учреждений образования в зависимости от демографической ситуации и первых результатов реформы".

То есть, в профильном ведомстве намекнули на "оптимизацию" школ, на которую украинские власти еще до войны подписались в меморандуме с МВФ.

Как рассказали "Стране" сами родители, некоторые школы уже в этом году не набирали 10 классы.

"Мы живем в пригороде, и наша сельская школа после выпуска из 9 класса помахала нам ручкой. Сказали, езжайте доучиваться в Киев. Приходится возить ребенка в столичную школу почти за 30 километров каждый день", - жалуется жительница Киевской области Оксана.

По ее словам, в школе заявили, что не будут набирать 10 класс, так как "получили соотвествующие пожелания из министерства".

В МОН также подтвердили, что некоторые школы уже прекращают набор в 10 классы.

"Моделирование сети учреждений образования, которая с 2027 года будет обеспечивать профильное среднее образование, уже происходит, чтобы у государства и территориальных общин было время подготовить лицеи и улучшить те дороги, по которым будут прокладывать маршруты школьных автобусов", - отметили в профильном ведомстве.

Какие именно дороги ремонтируют специально под доставку детей в школы в министерстве не уточняют, а местные чиновники вообще воспринимают такие вопросы как "троллинг".

"В стране идет война, денег в местных бюджетах не так много, дороги ремонтируем, но не под школы, нам бы обеспечить хотя бы связь с райцентром, чтобы "Скорая" смогла приехать", - сказали нам в одной из местных общин Полтавской области.

Эксперты прогнозируют, что часть школ, особенно в селах, попросту закроют.

Впрочем, в МОН говорят, что "если какую-то школу планируют закрыть, то это связано с другими факторами - к примеру, малым количеством учеников (которых, понятно, станет меньше, если не набирать 10-12 классы - Ред), недостатком средств в местном бюджете на содержание школы и т.д".

Впрочем, эти факторы и так уже себя проявляют в полную силу. Из-за массово выезда украинцев за границу после начала полномасштабного вторжения (в том числе уезжают и родители с детьми), число учащихся значительно уменьшилось. Особенно это касается мальчиков, которых родители стараются вывезти за границу до того как им исполнилось 18 лет. Многие вывозят их не дожидаясь окончания школы.