Анализируем итоги 1062-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Войска РФ совершили ряд новых продвижений под Покровском. В частности, по некоторым данным, захватили село Котлино

"Котлино минус, враг закрепляется на последних позициях и продолжаются стабилизационные меры. Отходя с позиций, было взорвано здание и стволы шахты", - сообщает украинский боец с позывным "Мучной".

По данным карты военного паблика Deep State, часть Котлино под контролем ВСУ.

Это село важно тем, что на северо-запад уже нет населенных пунктов до самой трассы Покровск-Павлоград. От Котлино до нее остается чуть более четырех километров. По этой трассе снабжается Покровск, и россияне, как считают военные эксперты, попытаются ее перерезать. При этом украинские военные говорят, что уже сейчас трассой в полной мере нельзя пользоваться, так как она находится под огневым контролем россиян.

Южнее армия РФ продвигается к границам Днепропетровской области, до которых осталось менее пяти километров. Еще неделю назад это расстояние было шесть с половиной километров. Фронт в субботу максимально приблизился к Днепропетровской области со стороны Удачного. В самом Удачном уже ведутся бои.

Второй кризисный для ВСУ участок - Великая Новосёлка на границе Донецкой и Запорожской области. Поселок, являющийся крупным укрепрайоном ВСУ, находится в шаге от окружения, судя по карте Deep State. Накануне россияне захватили там два последних села - Нескучное и Времьевку. Для коммуникаций у украинского гарнизона остается лишь узкий коридор в 1,5 километров шириной.

"Будущий уход из Великой Новоселки будет "очень веселым". Потому что даже грунтовок там для этого осталось мало", - пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Мучной" также призывает отводить силы из поселка "потому что противник начнет бросать туда все, что только можно. По сути, они уже это делают — начиная от авиаударов и заканчивая обстрелами "Градами", как это было в Угледаре".

Армия РФ расширяет свои плацдармы на правом берегу реки Жеребец в Ивановке Донецкой области и на правом берегу реки Оскол в Двуречной Харьковской области. Такие изменения отражены на карте Deep State. Также россияне продвинулись в районе Тернов, на левом берегу Жеребца (рядом с Ивановкой на Лиманском направлении).

Паблики публикуют видео с присутствием российских войск в южной части Тернов, что подтверждает практически полный контроль РФ над селом, которое россияне начали штурмовать с севера.

"На Лиманском направлении ситуация усугубилась. Речь идет о тактических продвижениях врага, ничего крайне критического и масштабного, но и хорошего мало", - комментирует по Ивановке лейтенант ВСУ Алекс.

В Курской области по данным Deep State, ВСУ восстановили позиции юго-восточнее Суджи - в районе Махновки, где недавно продвинулись россияне.

В Торецке, пишет украинский военный паблик, россияне начали бои за шахту "Торецкая" - последний крупный промышленный объект, который удерживают ВСУ. Солдаты противника замечены на сооружениях шахты, видео с ними опубликовали украинские военные. По россиянам сбрасывают дроны, и данных о том, что они закрепились на шахте, нет.

Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке, анализируя ситуацию на фронте, пишет, что ВСУ ведут "безнадёжную битву" в Торецке, Часовом Яре и Великой Новоселке. По его мнению, эти три города находятся "в нескольких днях или неделях от падения".

Торецк захвачен россиянами на 95%, Часов Яр на 60% - там утерян контроль над крупнейшим многоэтажным районом и огнеупорным заводом, ВСУ контролируют административный центр города и несколько дачных районов.

Великая Новосёлка окружена с трёх сторон, россияне обошли его с фланга. И ВСУ пытаются снабжаться через узкий коридор, который идёт через реку без моста. Наблюдатели полагают, что ВСУ вскоре отступят, чтобы избежать полного окружения.

К обстрелам. Утром субботы российские войска нанесли удар по Киеву. Разрушениям подвергся район Лукьяновки - пострадала станция метро, соседний с ней "Макдональдс", бизнес-центр, был прорван водопровод. Погибли три человека.

Россия заявила, что нанесла удар по находившемумя на Лукьяновке конструкторскому бюро "Луч". Украина этого не подтверждала и заявляла, что туда упали обломки сбитых ракет.

При этом позже вышло видео этого удара, которое показало крайне мощную вспышку и звук взрыва после прилета.

ТЦК и разборки в армии

В Раде сегодня было заседание, посвященное жесткой мобилизации в Харькове. Она, по словам нардепа Бужанского, "всё больше напоминает фильтрационные мероприятия в ходе контртеррористической операции".

Напомним, эту проблему на прошлой неделе с трибуны Рады поднял нардеп Бакумов. Он заявил, что сотрудники ТЦК в балаклавах в Харькове блокируют дороги и избивают людей. А мужчины боятся выходить на улицу.

В ходе заседания всплыла информация, что военкоматы в целом предпочитают уличный "отлов" людей, а не выписывать им штрафы - как было заложено в ужесточенный закон о мобилизации, принятый весной.

Выяснилось, что только 12% уклонявшихся от заочных повесток получили штрафы. В ТЦК объяснили, что выписывать штрафы для них слишком дорого, поэтому они продолжают ловить людей на улице.

"В ходе моего запроса на минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток. Из объяснений мы услышали, что военком не может выписать много протоколов, потому что это очень дорого, 82 гривны каждое заказное письмо, которым нужно сообщить о выписке штрафа. Не можем послать подкрепления под Покровск, потому что письма дорогие, вывод такой", - написал нардеп Бужанский.

Напомним, что сутью принятого прошлой весной закона об ужесточении мобилизации был принцип "служи или плати" - когда те, кто не выполняет предписаний мобилизационного законодательства, должны автоматически выплачивать огромные штрафы. Заявлялось, что это позволит прекратить "бусификацию" людей на улицах.

Но, как видим, на данный момент реализовать этот принцип не удалось. А жёсткая уличная мобилизация только усиливается.

Отправка в армию принудительно мобилизованных, как уже неоднократно сообщалось, вызывает массовое дезертирство из боевых частей, что в свою очередь ослабляет воюющие бригады.

Главком ВСУ Сырский вчера в интервью украинским СМИ заявил, что персонал тыловых служб продолжат переводить на фронт из-за нехватки живой силы на фронте. Он признал, что на данный момент темпы мобилизации не покрывают потребности ВСУ в пополнении.

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность. Поэтому приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения", - сказал Сырский.

В армии тем временем начались аресты генералов - в том числе после скандалов с массовым СЗЧ

Так, в Черновцах был задержан бывший командир 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковник Дмитрий Рюмшин. Напомним, из этой бригады сбежало почти две тысячи мобилизованных. Теперь бывший командир подозревается в бездействии, которое привело к массовому СЗЧ подчиненными, сообщает прокуратура.

По данным следствия, он не сообщал правоохранителям о дезертирах - как во время обучения в Евросоюзе, так и уже на фронте на Донбассе. Некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, "чувствуя безнаказанность за такие действия".

Также проверяется информация о коррупции в бригаде при отборе военных для прохождения обучения за границей и за уклонение от службы.

Кроме того получили подозрения бывший командующий ОТУ "Харьков" Юрий Галушкин и экс-командир 125-й львовской бригады теробороны Артур Горбенко. Их обвинили в провале обороны при отражении наступления россиян под Волчанском и Липцами в мае.

ГБР заявило, что они знали о скором вторжении РФ, но не предупредили бойцов, не обустроили позиции, ставили "завышенные" задачи, а также не отдавали приказов о возвращении утраченных позиций. По версии следствия, все это привело к продвижению россиян в Харьковской области.

Ситуация на Балтике

Западные СМИ вчера фактически аннулировали версию о российской причастности к повреждениям линий электропередач на дне Балтийского моря. The Washington Post со ссылой на западные службы безопасности пишет, что причиной стали несчастные случаи.

По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа. Следователи не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы.

Напомним, что истории с порывом кабелей вызвали дискуссии в НАТО на тему более строгого контроля Балтики силами Альянса. В том числе заговорили о принудительном досмотре российских судов и блокировании движения из портов РФ на Балтике.

Это стало бы очень сильным ударом по российскому экспорту, и в России уже давали понять, что такое блокирование будет равносильно объявлению войны. То есть - это была потенциальная "горячая точка", которые могли бы привести к прямому военному конфликту РФ и НАТО.

Если тема "это были не диверсии, а несчастный случай" станет и официальным выводом, то это снимет напряжение по данному пункту. Что важно в контексте анонсированных Трампом переговоров по завершению войны в Украине, о чем подробнее поговорим ниже.

Трамп накануне инаугурации: разговор с Путиным и планы по Украине

Сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа, и он официально вступит в должность президента США. И сможет заняться украинским вопросом уже практически.

Как сообщает CNN, Трамп уже поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным. Он должен состояться через несколько дней после инаугурации.

Одной из целей беседы будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы - для попытки положить конец войне в Украине , сообщают источники, знакомые с ситуацией. Подготовку разговора начали несколько дней назад. "Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования (в Украине - Ред.), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным", - пишет издание.

Вчера, выступая на митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации, он снова пообещал, что остановит войну в Украине и не допустить Третьей мировой.

Путин же сегодня поздравил Трампа со вступлением в должность и заявил, что Россия "открыта для диалога" по Украине с новой американской администрацией. "Самое важное - устранить первопричины кризиса. Целью должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир с уважением всех интересов", - заявил Путин.

Также он сказал, что Москва видит заявления Трампа и его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, а также не допустить Третьей мировой войны и "приветствует этот настрой".

Заявления эти Путин сделал на заседании Совбеза РФ, на котором, в том числе, обсуждались и будущие отношения с США.

Накануне инаугурации британская газета Daily Mail сообщила, что Трамп в числе первых подпишет указ, запрещающий новую помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим целям США. Одним из основных получателей американской помощи является Украина.

У Трампа этого пока не комментировали, но продолжают активно декларировать свою приверженность к остановке войны. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что "все должны быть с этим согласны".

"Президенту Трампу ясно, что эта война должна прекратиться. Я думаю, все должны быть с этим согласны. И на самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить эту войну"", сказал Уолц телеканалу CBS.

Он озвучил три ключевых вопроса урегулирования. "Во-первых, кого мы пригласим за стол переговоров? Во-вторых, как мы усадим их за стол переговоров? И, в-третьих, каковы рамки сделки?", - заявил советник.

Уолц назвал войну в Украине "мясорубкой", которая может привести к Третьей мировой. "Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди проходят через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями Третьей мировой войны", - добавил Уолц.

По его словам, с необходимостью остановить войну уже согласен и Зеленский. В то же время западные СМИ пишут, что украинские власти против завершения конфликта в ближайшее время. Об этом уже сообщала и "Страна" - а теперь заявили источники британского издания The Telegraph.

Газета приводит позицию "официальных лиц в Киеве", которые заявили, что "принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, будет иметь катастрофические последствия".

Опасаясь, что новая администрация США может сократить военную помощь в случае отказа от переговоров, Зеленский хочет доказать, что Украине сначала нужно время и поддержка для эскалации своей кампании в глубине России, пишет The Telegraph. По словам помощников украинского президента, если не заставить Путина "почувствовать боль" перед переговорами, это придаст ему смелости, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада.

Когда спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что достижение мирного соглашения может занять до 100 дней, это вызвало "глубокую обеспокоенность" в Киеве, пишет The Telegraph.

По словам советника ОП Подоляка, "крайне важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы заставить Кремль вступить в переговоры по необходимости, а не по собственному выбору".

При этом источники американских СМИ говорят о том, что пока нет реакции Трампа на все эти призывы Киева. Как и на вопрос, какими будут гарантии безопасности для Украины.

Большинство представителей Байдена и Трампа в частных беседах уверены лишь в том, что Россия сохранит контроль за захваченной территорией в Украине после остановки войны, пишет New York Times. "Россия, скорее всего, сохранит свои силы на примерно 20% территории Украины, которые она сейчас оккупирует, в рамках перемирия, аналогичного тому, которое остановило, но не завершило Корейскую войну в 1953 году", - сообщает издание.

Вопрос будущих гарантий безопасности станет "более сложной частью любого соглашения", и "его очертания туманны".

Издание напоминает вариант, при котором остановка огня может быть обеспечена европейскими миротворческими силами, "скорее всего, под руководством британских, немецких и французских войск". Но ключевым вопросом здесь будет готовность Трампа предоставлять этой группировке разведданные и оружие, а также сохранить разрешение на удары Украины по российской приграничной территории, заявили NYT источники в администрации Байдена.

"Трамп намекнул, но не сказал, что он может отозвать это разрешение. А его вице-президент, Джей Ди Вэнс, был одним из ведущих критиков продолжения американской военной поддержки", - напоминает издание. При этом "русские хотят гораздо более масштабной сделки - такой, в рамках которой США выведут свои войска и оружие из Европы".

Пока условная "партия войны" агитирует нового американского президента попридержать коней с ее остановкой, отдельные сторонники Трампа призывают наоборот резко ускориться по этому вопросу.

Трамп должен быстро закончить войну в Украине, иначе он рискует втянуть США в конфликт еще сильнее, заявил в интервью Politico бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа. Именно это и произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она вошла в историю как его война, а не Линдона Джонсона (предшественник Никсона на посту президента, при котором США втянулись в войну во Вьетнаме - Ред.)", — сказал Бэннон.

По мнению Бэннона, Трамп должен сразу разъяснить Зеленскому, что "в городе появился новый шериф", и нужно заканчивать войну. Бывший советник Трампа также выступает за сокращение военной помощи Киеву.

Он считает, что Трамп может попасть "в ловушку, подготовленную маловероятным альянсом американской оборонной промышленности, европейцев и даже некоторых из друзей самого Бэннона, которых он считает сбившимися с пути", среди которых и спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Бэннон критикует идею Келлога пригрозить России увеличением военной помощи Украине в случае отказа Москвы садиться за стол переговоров. По мнению бывшего советника, это увеличивает риск еще большего втягивания Вашингтона в войну, которую, как он считает, выиграть невозможно. Также Бэннон считает, что война в Украине не соответствует национальным интересам США и выступает за то, чтобы Трамп в инаугурационной речи пообещал быстро ее закончить.

Чего ждать после инаугурации Трампа?

Что дальше будет с войной и Украиной после того, как Трамп вступит в должность?

С момента его избрания на пост президента было немало прогнозов, что до дня инаугурации противники скорейшего войны в Украине, на Западе и в России сделают все, чтобы убедить Трампа отказаться от идеи прекращения огня и переговоров с Путиным или же крайне затруднить ведение переговоров.

Отдельные мероприятия в этом направлении предпринимались. Например – разрешение на дальнобойные удары по РФ. Однако они не привели к эскалации в виду ограниченной реакции со стороны Москвы. Не возымели сильный эффект и другие попытки "взорвать ситуацию".

Не оправдались и прогнозы о том, что обе стороны попытаются накануне инаугурации усилить свои переговорные позиции военным путем. В частности, РФ не "погасила" украинскую энергетику и не ударила по крупнейшим месторождениям газа (наоборот – интенсивность ударов в последнее время снизилась). Украина же не начала масштабное наступление, чтоб переломить ситуацию на фронте (если не считать неудачной атаки на Бердин в Курской области две недели назад).

В целом, военная ситуация прежняя – россияне владеют инициативой, наступая на многих участках фронта, постепенно захватывая новые территории, хотя крупных прорывов с их стороны и развала фронта со стороны ВСУ пока не наблюдается. Украина продолжает наносить удары по тылам РФ, однако также пока без критических последствий для способности России продолжать войну.

Байден накануне ухода с должности ужесточил санкции против российского нефтегазового сектора, однако в полной мере они вступят в силу только с 12 марта, а потому их эффект еще не успел проявиться в полной мере.

Не оправдались и ожидания "партии войны", что Трамп "забудет" об обещаниях добиться прекращения огня в Украине. Президент США продолжает обозначать это как свой приоритет и уже наметил на ближайшие дни переговоры с Путиным. Такую же позицию, по крайней мере на словах, заявили и другие представители его команды. Правда, как писалось выше, бывший советник Трампа Бэннон не исключает, что часть окружения президента США будет саботировать процесс мирных переговоров в кооперации с американскими ВПК и частью европейских стран. И, по итогу, Трамп втянется в войну ещё сильнее, чем Байден.

Так это или нет - покажет время. Но очевидно то, что достичь соглашения о завершении войны в ближайшее время на компромиссной основе будет действительно крайне непросто. Но возможно.

Переговорная позиция, которая сейчас формулируется командой Трампа, судя по публичным заявлениям и утечкам в СМИ, сводится к трем пунктам – прекращение огня по линии фронта, в той или иной форме обещание не давать Украине членство в НАТО (навсегда или на ближайшие десятилетия), а также начало процесса снятия санкций с РФ.

Это не совпадает с тем, что хочет Киев (украинские власти вообще против скорейшего завершения войны). И это не совсем совпадает с тем, чего хочет Москва (исходя из июньских тезисов Путина, а также требований вывести ВСУ из Курской области).

Однако, в качестве исходной позиции для старта переговоров,"пункты Трампа" могут стать вполне рабочими.

Вопрос в том, будут ли Украина и Россия готовы на компромиссы. И какие меры готов Трамп использовать для того, чтоб обе стороны к компромиссам принудить. И готов ли он вообще заниматься таким принуждением.

На Киев у США есть многочисленные и прямые меры воздействия. Смогут ли украинские власти, несмотря на это, "пойти в отказ"?

Теоретически да. Финансово могут продолжать помогать европейцы. Возникающие проблемы в бюджете можно решить за счет резкой девальвации гривны. Ушедшая администрация Байдена выдала в последние месяцы крупный пакет оружия. Кроме того, до 70-80% всех ударов по живой силе и технике на фронте сейчас осуществляются не американским оружием, а беспилотниками китайского или украинского (в том числе и из китайских комплектующих) производства. И эта тема уже начинает прокачиваться в украинском информполе в контексте, что не нужно сильно переживать, если США прекратят военные поставки.

Также в Киеве в ходу предположение, что Трамп в любом случае "не посмеет бросить Украину" и продолжит поддержку даже если украинские власти отбросят его мирный план.

Однако данная логика крайне рискованная. Если предположение о том, что Трамп "продолжит помогать в любом случае" не оправдается и помощь США будет заморожена, то это даст старт целой цепочки крайне опасных для Украины событий.

Прежде всего, ВСУ критически зависят от поставки американских систем ПВО и ракет к ним. Если они прекратятся, то уже в течение относительно недолгого времени украинское небо окажется беззащитным и РФ в полной мере сможет воспользоваться своим преимуществом в воздухе. И тогда массированные бомбардировки Киева ФАБами и КАБами станут обычным делом. Проблемы будут и с поставкой бронетехники, и боеприпасов. Наконец, прекращение американской помощи станет сигналом для противников продолжения войны в Европе начать активные действий по прекращению поддержки Украины и снятию санкций с РФ. К слову, уже 31 января истекает срок действия крупного пакета санкций ЕС (включая блокировку резервов российского Центробанка) и та же Венгрия и Словакия могут заблокировать его продление. Все это резко ухудшит стратегические перспективы Украины в войне. И, по итогу, переговорная позиция Киева может оказаться радикально слабее, чем сейчас. А условия завершения войны радикально хуже.

Другой вопрос, что есть отдельные пункты, которые для Киева будут "красной линией".

Например, сокращение ВСУ, что сделает страну беззащитной перед РФ и фактически приведет к установлению неформального контроля Кремля над Украиной. И если Трамп будет настаивать на этом, то украинские власти могут принять решение продолжать сопротивление в любом случае. По крайней мере до тех пор, пока армия сохраняет боеспособность. Впрочем, пока ничто не указывает на то, что Вашингтон намерен принуждать Украину к ограничению ВСУ.

С Россией, если та продолжит настаивать на неизменности своих условий, Трампу будет сложнее.

Столь прямого влияния на Москву, как на Киев у США нет. Американцы могут использовать рычаги в виде усиления санкций и экономического давления, попытаться договориться о совместном "принуждении Кремля к миру" с китайцами (хотя с учетом явного антикитайского крена политики Трампа это будет трудно), резко увеличить поставки оружия Украине. Однако эффект от этого не очень понятен. Кроме того, если он действительно будет ощутим, то на резкую эскалацию вплоть до угрозы применения ядерного оружия может пойти Москва. А это именно то, чего пытался избежать всеми силами Байден и обещает не допустить Трамп.

Другой вопрос, что сама Москва в силу многих причин может проявить готовность к компромиссам и прийти к выводу, что в ее интересах скорейшее завершение войны по линии фронта (то есть, с фиксацией контроля РФ над захваченными территориями) при нейтральном статусе Украины. Как мы уже писали, среди российской элиты такое мнение широко распространено. И если данная линия победит, то это откроет дорогу к выработке некоего компромиссного плана. Со стороны России, скорее всего, в нем останется требование вывода ВСУ из Курской области, нейтральный статус Украины, снятие санкций (полное или, на первом этапе, частичное), а также реализация в той или иной степени предложений РФ к США и НАТО по безопасности в Европе, которые были выдвинуты в декабре 2021 года (с чем может, как мы уже отмечали, согласиться и Трамп). Со стороны Украины – отсутствие ограничений по ВСУ.

Спорным моментом остается оформление этих договоренностей – соглашение о перемирии или полноценный мирный договор с официальной фиксацией новой границы между двумя странами. На мирном договоре настаивает Кремль (и это может стать одним из главных его условий на переговоров). Украинские власти сейчас категорически против этого, но на 100% вариант с мирным договором исключать нельзя.

Если стороны смогут согласовать основные параметры по завершению войны, дальше возникает вопрос этапов реализации этих соглашений. Скорее всего, первым этапом будет идти прекращение огня по линии фронта, а также шаги Трампа навстречу российским предложениям декабря 2021 года (например, заявление о выводе американских войск из стран Восточной Европы). Второй этап: отмена военного положения в Украине, а затем – внесение предусмотренных соглашениями изменений в украинскую Конституцию (ее запрещено менять во время военного положения) нынешним или, после проведения выборов, уже новым парламентом.

Впрочем, второй этап может повторить судьбу Минских соглашений, которые также предусматривали внесение изменений в Конституцию Украины, чего, однако, сделано не было.

Поэтому либо стороны соглашаются с тем, что они могут удовлетвориться и первым этапом (прекращение огня и сделка РФ и Трампа по Европе), а второй уже как получится. Либо выполнение второго этапа будет записано как жесткое условие предоставление помощи Украине в послевоенном восстановлении или будут предусмотрены иные рычаги влияния.

Очевидно, что все описанное выше является чрезвычайно сложным процессом, помноженным на крайнюю враждебность и взаимное недоверие сторон. И результат не гарантирован. Силы, не заинтересованные в окончании войны, будут пытаться торпедировать переговоры на каждом из этапов. А их провал, может привести к глобальной эскалации. Поэтому ставки крайне высоки.

Очень сильно повлиять на ситуацию могут форс-мажоры. Внутренняя дестабилизация в Украине или в России и/или потеря боеспособности и управляемости украинской или российской армией. Начало "великих потрясений" в США и в Европе, усиление противоречий внутри ЕС и глобального Запада. Новый крупномасштабный военный конфликт в мире.

Все это может кардинально изменить ход событий и ничего из этого нельзя исключать. Само по себе продолжение нынешней войны является важнейшим фактором, который увеличивает вероятность потрясений в Украине, в России, на Западе и во всем мире. И понимание этого все ж таки может подтолкнуть все стороны к достижению соглашения о завершении войны.