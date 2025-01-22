В среду, 22 января, в Украине идет 1064-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:16 Николаев после ночного налета дронов. Кадры публикует ОВА.

08:24 Последствия ночной атаки "Шахедов" по Николаеву и Сумам. В обоих городах пострадали жилые дома.

В Николаеве из многоэтажки отселили всех жителей.

08:22 Тревога в Киеве и ряде регионов. Мониторинговые паблики пишут об угрозе баллистики.

08:09 В результате вчерашнего удара РФ в Николаеве частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома.

Пожар в квартире на шестом этаже, охвативший площадь 100 кв. м, ликвидирован, сообщает ГСЧС.

Среди пострадавших в результате атаки – 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему предоставили первую помощь, от госпитализации он отказался.

08:00 Вчера поздно вечером вражеский беспилотник нанес удар по жилому сектору в Сумах, сообщает ГСЧС.

Частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного жилого дома, возник пожар. Предварительно повреждены 13 частных жилых домов.

Три человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.