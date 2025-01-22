Анализируем итоги 1064-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Карта Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово (к северу от Славянки).

Украинский боец с позывным "Мучной" заявляет, что к западу от Курахово ВСУ контратаковали по обе стороны трассы на Запорожье - в районе Зеленовки и Андреевки. "Все это делается для того, чтобы мешок быстро не схлопнулся и наши казаки, которые находятся внутри, не попадали под огонь и имели возможность оттуда эвакуироваться", - говорит боец.

При этом россияне, по его словам, усиленно атакуют село Дачное - следующий после Курахово населенный пункт к западу по трассе.

Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного, но бои, по данным "Мучного", очень интенсивные. Также россияне уже совершают FPV-атаки на трассу Покровск-Павлоград, по которой стало опасно ездить.

Украинский военный Станислав Бунятов говорит об ухудшении ситуации в Торецке. Она, по его словам, "не очень отрадная", поскольку россияне "продвигаются и занимают господствующие высоты".

Судя по карте Deep State, в городе уже практически не осталось участков, которые устойчиво контролируются ВСУ.

Также продолжает ухудшаться для ВСУ ситуация в Великой Новоселке. Туда сейчас можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах, заявляет главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

ВСУ держатся в коридоре шириной от 2200 до 3700 метров. Он полностью пристреливается россиянами. Бутусов называет ситуацию "катастрофической".

"Развернуть связь, организовать обеспечение и скорую эвакуацию невозможно. Как дальше это возможно удерживать? Пополнения людьми нет. Но есть приказ держаться", - заявляет Бутусов.

Он призывает дать команду на вывод ВСУ из Великой Новоселки, которая является важным опорным пунктом на южном фронте.

Вчера вечером россияне ударили "Шахедами" по Сумам и Николаеву. В Николаеве эвакуировали многоэтажку из-за пожара на крыше, который был вызван беспилотником.

От СБУ стали известны подробности одного из недавних ударов по Днепру.

Спецслужба сообщает, что по подозрению в корректировке российских ударов был задержан один из известных днепровских адвокатов при попытке выехать в Польшу. По данным "Страны", это глава коллегии адвокатов Днепропетровской области Александр Самарец.

Его обвинили в том, что он передал ФСБ точное расположение цехов и складов хранения БпЛА, принадлежащих компании, которая модернизирует и восстанавливает дроны. В результате российского удара по этому объекту погибли шесть человек, тяжелые ранения получили еще 30.

Заявления Зеленского в Давосе

Владимир Зеленский, выступая вчера на экономическом форуме в Швейцарии, сделал ряд заявлений по войне в Украине и способах ее окончания.

Как мы уже сообщали, там он призывал Европу консолидироваться вокруг поддержки Украины, поскольку Штаты теряют интерес к континенту.

Также Зеленский беспокоится, что вокруг Трампа слишком много "пророссийских" советников.

"Для нас очень важно, чтобы не звучали лишние голоса, иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформационную или пророссийскую позицию. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали. Чтобы голосов вокруг Трампа было больше, чтобы он четко понимал детали и риски" , – сказал президент, не уточняя, кого он имеет в виду под "пророссийскими голосами".

Зеленский призвал Европу ввести в Украину миротворцев. По его словам, для гарантий безопасности после войны Киеву потребуется как минимум 200 тысяч западных солдат. "От всех европейцев? 200 тысяч – это минимум. Это минимум, иначе это ничего", – сказал украинский президент.

Это на самом деле очень много. Примерная численность каждой из сухопутных армий в крупнейших странах Европы составляет по 150-200 тысяч. Такие данные приводила этим летом газета Financial Times. По ее подсчетам, в случае войны объединенная Европа могла бы выставить совокупно не более 300 тысяч боеспособных сил.

То есть, посылка в Украину двух третей боеспособных сил всей Европы выглядит утопической. Кроме того, в Москве это будет истолковано прямо как подготовка к войне с РФ. И не приблизит мир, а отдалит его, заявил бывший советник Банковой Арестович.

"Власть заявляет, что Путин, который начал войну ради "…демилитаризации" Украины, как лучшее решение воспримет увеличение численности сил, противостоящих ему и, конечно, же будет радостно это решение приветствовать. Она заявляет (по сути), что у западных партеров есть свободные 200 тысяч войска и им больше нечего делать, как ехать в Украину. Она заявляет, по сути, что "миротворцы" - должны быть огромным воинским контингентом с огромный тыловой базой, для которой нет ни шансов, ни логистики. Она заявляет, что "миротворцы" должны быть готовы к прямому столкновению с РФ, хотя ни одна страна мира ради Украины на это не пойдет, если это не разовый инцидент, а ведение системных боевых действий", - пишет бывший советник ОП.

По его мнению, такое заявление "служит только одному - продолжению войны".

Сегодня Зеленский добавил, что помимо европейских, в Украину должны войти американские войска. "Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это может быть, нет, этого не может быть. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов", - сказал президент Украины.

СМИ ранее сообщали, что Трамп против отправки американских миротворцев в Украину.

Часть своих заявлений в Давосе Зеленский посвятил критике западных союзников. Он сказал, что обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью". Причем, по его словам, США и Германия всю войну поддерживали контакты с Россией.

"От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. И также это было нечестно от наших лидеров. Когда наши некоторые лидеры говорили, обещали, что мы будем в НАТО. И это также было нечестно. И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог. Проиграли, потому что они всегда апеллируют к тому, что когда-то какие-то были договоренности с русскими", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский и сам неоднократно заявлял, что Украина будет в НАТО (то есть, выходит, и сам распространял "ложь" о вступлении).

Также Киев сейчас требует принятия в Альянс как условия заключения мира с Россией. При этом Зеленский признает, что США и Германия выступают против этого и говорит, что никто Украину туда принимать не собирался. Учитывая, что Трамп еще менее настроен приглашать Киев, чем был настроен Байден, не совсем понятными тогда кажутся требования принять Украину в блок сейчас.

С другой стороны, если следовать логике Арестовича, выдвижение нереалистичных условий для урегулирования говорит о желании избежать остановки войны сейчас и "продавить" Трампа на продолжение военных поставок.

В Европе также раздаются голоса против скорейшего урегулирования, которое продвигает Трамп.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что затягивание войны в Украине выгодно Европе.

По его словам, каждый день войны в Украине - "это день, когда Европейский Союз и НАТО могут стать сильнее", так как Запад имеет время подготовиться к своей возможной войне.

Как пишет Times, минобороны Британии считает, что быстрая остановка войны в Украине может привести к усилению военного потенциала России. Кроме того, союзники по НАТО выражают обеспокоенность слабой позицией Киева, считая, что переговоры в нынешних условиях могут привести к территориальным потерям для Украины.

"Те же партнеры (британцы - Ред.), которые не дали нам закончить войну в марте 2022-го, настаивают на ее продолжении в январе 2025-го", - написал по этому поводу Арестович.

При этом он предлагает посмотреть, что получила Украина за эти три года.

"Триста тысяч убитых? 30% потерянной территории? Ок, что мы будем иметь через еще год-два-три войны? Миллион убитых? 50% территории? Одно дело не давать закончить войну, разоблачать агрессора и подбадривать нас продолжать сражаться, другое дело - реального помогать. А чем таким таким нам может помочь Британия? У Британии нет денег. У Британии нет оружия. В Британии - тяжелый экономический и внутриполитический и социальный кризис", - написал бывший советник Офиса президента.

Зачем Трамп угрожает Путину

Впрочем, все эти слова сегодня были в тени заявлений Трампа, который начал прямо и резко угрожать Путину.

Вчера на брифинге в Белом доме он не ответил прямо на вопрос журналистов, будет ли он продолжать поставки оружия в Украину - или "скоро перекроет кран".

На вопрос журналиста, последуют ли санкции в случае отказа Путина договариваться по Украине, Трамп ответил: "Вполне вероятно" (sounds likely).

Сегодня Трамп призвал заключить сделку по Украине "в ближайшее время", иначе "США установят высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в США".

"Я собираюсь сделать для России, чья экономика терпит крах, и для президента Путина очень большое одолжение. Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже. Если мы не достигнем “сделки” в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает в Соединенные Штаты и другие страны, которые участвуют в этом процессе", - написал Трамп у себя в соцсети.

Как видим, Трамп уже не первый раз делает упор на то, что российская экономика находится в плохом состоянии, а потому путину нужно как можно скорее закончить войну.

Однако эксперты сомневаются, что такой аргумент подействует на Кремль.

Президента США ждёт неудача, если он хочет принудить Путина к некой сделке, уповая на экономические рычаги, пишет старший научный сотрудник центра Карнеги Татьяна Становая. По ее мнению, Путин может перейти к затягиванию войны в Украине, если решит, что выгодной сделки с Трампом не предвидится.

Становая видит в последних заявлениях Трампа две существенные проблемы.

"Во-первых, Трамп убежден, что у Путина "не все хорошо", имея в виду плохое состояние российской экономики. Однако эта точка зрения противоречит собственным убеждениям Путина о состоянии его экономики. По мнению Путина, экономика не только функционирует хорошо, но и является источником гордости, особенно по сравнению с западными экономиками. Если Трамп планирует использовать это убеждение в качестве рычага, чтобы убедить Путина пойти на уступки, он обречен на неудачу", - пишет Становая.

Вторая проблема, по ее мнению, в том, что Трамп считает, что Путин "хочет положить конец войне как самоцели".

"Это неверно. Для Путина истинная цель — обеспечить "дружественную Украину", и он считает, что эта цель может быть достигнута рано или поздно, независимо от политики США. Мир для Путина — это всего лишь средство для более быстрого и дешевого достижения этой цели. Мирное соглашение на российских условиях сэкономит значительные ресурсы, но без такого соглашения Путин готов сражаться столько, сколько потребуется", - пишет эксперт.

По ее мнению, Путин готов долго воевать с Украиной, пока она "не капитулирует", пусть даже без масштабных наступлений, как сейчас, которые он не сможет поддерживать долго.

"Если Кремль придет к выводу, что выгодной сделки с Трампом не предвидится (что, возможно, уже отчасти так и есть с некоторыми оговорками), они, скорее всего, сосредоточатся на затягивании конфликта. Целью будет ослабление Украины до такой степени, когда способность Трампа ее поддерживать станет бесполезной. Эта тактика подразумевает слом сопротивления Украины до того, как Трамп разочаруется в русских. Фактически, многие в российском руководстве уже действуют из этого предположения, рассматривая его как основу российской стратегии", - заявляет Становая.

На первый взгляд, поток заявлений, которые Трамп делает в последние два дня по поводу Украины выглядит парадоксальным.

С одной стороны, он говорит, что Зеленский готов на переговоры и "сделку", хотя сам Зеленский и члены его команды фактически прямым текстом заявляют, что против переговоров на данном этапе и вообще против скорейшего завершения войны.

С другой стороны, Трамп грозит санкциями и прочими карами Путину, если тот не пройдёт на переговоры и на "сделку", хотя Путин регулярно заявляет, что на переговоры идти готов (при этом Трамп ему до сих пор так и не позвонил).

Здесь может быть два объяснения.

Первое - Трамп стал на позицию украинской власти и западной "партии войны", которые убеждают его вообще не идти сейчас на переговоры с Путиным, а резко усилить на него давление. В таком случае ни о каком завершении войны в ближайшее время речи идти не будет. Наоборот - вероятна ее максимальная эскалация.

Второе - Трамп по-прежнему хочет скорейшего завершения войны и готов лично провести переговоры с Путиным (судя по публикациям в американских СМИ), но, предварительно, пытается надавить на него, чтоб тот согласился просто на перемирие (прекращение огня по линии фронта) без дополнительных условий, которые выставляет сейчас Кремль (передача четырех областей, заключение мирного соглашения с признанием Украиной новых границ, сокращение ВСУ, никаких иностранных войск в Украине, стратегические соглашения по безопасности в Европе между РФ, США и НАТО и т.д.). Или, возможно, и с некоторыми дополнительными условиями, которые Трамп может посчитать выполнимыми (вывод ВСУ из Курской области, обещание не принимать Украину в НАТО, возможно, сокращение присутствия американских войск в Европе). Зеленскому же Трамп публично не угрожает, потому что, вероятно, считает, что убедить его принять соглашение о прекращении огня для Вашингтона не составит труда в любом случае. В целом же президент США, по распространённой в экспертных кругах версии, просто хочет как можно скорее прекратить огонь (с определенными гарантиями ее невозобновления в ближайшие годы), а что будет дальше - пусть уже Европа заботится.

Также публичное давление на РФ может иметь и пиар-значение: Трамп хочет, чтоб победителем выглядел он, а не Путин, когда война будет завершена на условиях прекращения огня по линии фронта с де-факто закреплением за Россией захваченных ею территорий (хотя формально, в таком случае, победителем будет Кремль, который сохранит за собой завоеванные земли да плюс еще и добьется блокирования вступления Украины в НАТО).

Похожую тактику Трамп использовал и накануне соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, когда публично угрожал хамасовцам, хотя как раз последние и так были не против перемирия, в отличие от Нетаньяху, на которого Трамп давил непублично. Но, по итогу, выглядело так, что президент США "принудил" ХАМАС к прекращению огня, что помогло израильскому премьеру "продать" сделку внутри страны, где против нее многие выступали.

К каким последствиям приведет подобная методика Трампа по войне в Украине - к ее завершению или к эскалации, пока неведомо.

Трамп заявил, что просил надавить на Путина Си Цзиньпина. Разговор между президентом РФ и лидером Китая состоялся вчера и там обсуждалась и Украина, и разговор Си с Трампом.

Но будет ли Пекин активно побуждать РФ идти навстречу пожеланиям Трампа и на компромиссы с ним - вопрос открытый. Особенно с учетом явного антикитайского крена новой американской администрации.

Единственный вывод по итогам разговора Путина и Си, который был озвучен публично, в изложении помощника президента РФ Ушакова звучал так: "отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес".

То есть, готовность к диалогу с США есть, но есть и условия.

Что касается украинской власти, то там практически не скрывают, что надеются на срыв переговоров Трампа и Путина о завершении войны.

"После разговора с Путиным Трамп поймет, что с Россией путинских времен нет смысла о чем-то договариваться", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На это же рассчитывают и видные представители "партии войны" на Западе, полагая, что после этого Трамп усилит давление на РФ по всем направлениям.

"Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится. После этого команда Трампа поймет, что нужно продемонстрировать силу и выложить все на стол", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

На тему о том, что нужно воевать дальше идет поток публикаций и в западных СМИ.

В тоже время официально Белый дом продолжает декларировать позицию, что Трамп хочет добиться скорейшего окончания войны.

"Обещание, которое дал президент, будет приоритетом, официальной политикой Соединенных Штатов, что война в Украине должна быть прекращена. Это тупик, затяжной кровавый конфликт, он был невероятно разрушительным, я бы сказал, как для России, так и для Украины. Но Украина платит самую большую цену из всех за свою энергетическую инфраструктуру, за людей, за потерянные жизни, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои страны и живут за границей. Конфликт должен быть прекращен", – сказал новый госсекретарь Марко Рубио.

В тоже время, западные СМИ признают, что переговоры предстоят трудные. И один из проблемных моментов в них - спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, пишет The Wall Street Journal.

Это есть две причины.

Первая - у Келлога не слишком высокая субъектность в переговорном процессе. Издание приводит слова бывшего советника Трампа Джона Болтона, согласно которому Келлог "никогда не высказывает своего мнения, пока Трамп его не попросит".

Во время первой каденции Трампа, находясь в Овальном кабинете, Келлог "часто слушал разговоры, но редко принимал в них участие".

Поэтому, предполагают бывшие коллеги спецпредставителя, он "не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией". А контролировать на всех этапах их будет лично президент США.

Второй фактор - настороженное отношение к Киту Келлогу в России.

Издание напоминает, что Келлог является автором идеи "кнута и пряника", которая подразумевает усиление поставок оружия Киеву, если Москва откажется садиться за стол переговоров. И ослабление санкций в случае согласия.

"Ни то, ни другое не напугало и не соблазнило российскую сторону", - пишет WSJ.

"Россия не проявила никакого интереса к переговорам с Келлогом. Кремль предполагает, что химия между Трампом и Путиным может привести к улучшению отношений с США при президентстве Трампа", - говорится в статье.

Что же до Келлога, то его в российской прессе называли "реликтом холодной войны и представителем военно-промышленного комплекса США".

Поэтому WSJ предполагает, что по факту все переговоры с Кремлем будет вести сам Трамп, контролируя их на каждом из этапов.

То есть, как бы с одной стороны, судя по всему по официальным заявлениям и публикациям в СМИ, Трамп действительно намерен провести переговоры для завершения войны. С другой стороны, судя по резкому тону нового президента США, есть и потенциал к очень серьезной эскалации, если стороны не придут к каким-либо договоренностям. Чего и добиваются "партии войны" в Украине, на Западе и в России.

С другой стороны, нужно учитывать, что Трамп, с момента своей инаугурации, угрожает всем. И России в этом плане "повезло" даже несколько больше, чем Панаме или Дании - новый президент США, по крайней мере не претендуют на часть территории РФ.

С момента инаугурации Трамп угрожал:

- отобрать Гренландию у Дании,

- отобрать Панамский канал у Панамы,

- ввести пошлины на импорт из Канады и Мексики,

- ввести 100% пошлины на импорт из стран БРИКС (к которым они причислил Испанию),

- ввести пошлины на импорт из ЕС.

И это неполный перечень только на международном уровне (не учитывая угрозы по внутриамериканской ситуации).

На кого и как эти угрозы подействуют, а если не подействуют, то как будет действовать Трамп - время покажет.