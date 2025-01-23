В четверг, 23 января, в Украине идет 1065-й день войны с Россией.

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10:41 Северная Корея отправит РФ подкрепление в Курскую область - ракетные и артиллерийские войска, сообщил The War Zone глава ГУР Буданов.

"Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых частей", - отметил он, уточнив, что не знает наверняка, сколько новых войск и когда будут переданы.

Ожидается, что КНДР поставит РФ еще около 120 170-мм САУ M1989 Koksan и 120 240-мм РСЗО M-1991 для поддержки как северокорейских, так и российских операций. А также за текущий год передаст еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 - для российских ударов.

Буданов заявляет, что в Курской области были убиты около 4 тыс. северокорейских военных из отправленных 12 тыс. Главком Сырский на днях говорил, что ранены и убиты уже половина из общего количества отправленных войск КНДР. Он отметил, что они "высоко мотивированы, хорошо обучены" и "храбры". Буданов говорит, что они как "биологические роботы".

10:11 Россияне под Покровском быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, поскольку там большие поля и посадки, которые они "просто зачищают и перебегают", пишет лейтенант ВСУ Алекс.

Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны.

10:02 Принудительная мобилизация в Киверцах Волынской области.

08:34 "Спалят наш завод полностью. Все трансформаторы разбили", - житель Запорожья комментирует масштабный пожар после прилета по городу.

В ОВА уже подтвердили, что под удар попал объект энергетики. Сначала его атаковали "Шахеды", а затем баллистическая ракета.

По словам главы ОВА Ивана Федорова ситуация в городе "довольно критическая": без света остались более 20 тысяч абонентов. Ещё 17 тысяч осталось без тепла.

08:20 Российские войска продолжают продвижение в районе Великой Новоселки, к западу от Курахово и к юго-западу от Покровска.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Великая Новоселка почти вся либо в серой зоне, либо под контролем РФ.

Кроме того, россияне в районе Воздвиженки и Барановки (к востоку от Мирнограда) почти перерезали трассу Покровск-Константиновка - до нее осталось менее километра.

Также армия РФ продолжает продвигаться к северо-западу от Курахово в сторону Днепропетровской области.

08:11 Президент Владимир Зеленский заявил, что пока у него нет даты встречи ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с его представителем по Украине Китом Келлогом.

"Нету. Была дата, когда господин Келлог собирался прилететь в Украину (но позже визит был отменен - Ред.). Я знаю, что команда американская собирается приехать", - сообщил украинский президент.

Когда это произойдет, он также не уточнил.

07:45 Ещё видео из Запорожья после ракетного удара.

Число пострадавших выросло до 24-х.

07:39 Ночью по Запорожью был ракетный удар. Погиб человек, 16 пострадали, среди них младенец.

ОВА публикует кадры последствий прилётов.

Накануне вечером город был атакован "Шахедами".