В Украине идут дискуссии, почему президент США Дональд Трамп заявил о вкладе России в победу над нацизмом, но не упомянул при этом Украину.

"Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней", - написал на днях президент США в своей соцсети.

Нардеп и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович после этого заявил, что "победа над нацизмом во Второй мировой войне без участия украинцев и ресурсов Украины была бы невозможна".

"Западные политики, которые не понимают роли украинцев в прошлой войне и не готовы остановить российскую агрессию из-за присвоенной Россией победы над нацизмом, на самом деле приближают Третью мировую", - написал Вятрович, намекая на Дональда Трампа.

Были и другие подобные комментарии.

Однако другие украинские блогеры и политики обвинили в такой ситуации не Трампа, а самих украинских "фанатов Нахтигаля и дивизии Галичина" (украинские подразделения в составе гитлеровских войск, членов которого героизируют в условном "лагере Вятровича").

"У наших фанов Нахтигаля сразу стало подгорать, почему не вспомнил Украину. Так вы ж сами вычеркнули Украину из лагеря победителей во Второй Мировой войне. Нельзя ж орать об особой роли дивизии СС "Галичина" в борьбе с Советами и возмущаться, что Трамп не заметил вклад Украины в победу антигитлеровской коалиции. Тут надо или признать, что у нас был такой этап в истории со всеми его минусами и плюсами, или перестать делать удивленные глаза, что нас нет на карте мировой истории. Так мы ж сами 20 лет себя оттуда выпиливали", - написал журналист Юрий Романенко.

По его словам, "проспект Шухевича закономерно приводит на конечную остановку "Вас не было в Ялте и Потсдаме".

Бывший советник Банковой Алексей Арестович, заявил, что причиной забвения роли Украины в войне стали "герои УПА" и снос памятников "советским героям ВОВ". "Как сказал бы Глеб Жеглов, с пола сами себе статью подняли", - добавил Арестович.

Нардеп Макс Бужанский напомнил, что Вятрович и его институт в свое время "растоптали подвиг семи миллионов украинцев", воевавших в рядах Красной армии.

"Ведущий антифашист страны Вятрович заметил, что с нашей ролью в Победе над нацизмом что-то не так. Иначе говоря, её просто нет, на официальном международном уровне. Больше нет. И возмутился тем, что украинцев, героев Великой Отечественной, записали в россиян.

Это так, кто-то действительно взял, и объявил Малиновского, Лелюшенко, Ковпака, Черняховского и Рыбалко не украинцами. И мы легко выясним, кто же именно это сделал и виноват в этом. В политическом пространстве власти, в эти 6 лет этой темой занимались только два человека, я и сам Вятрович.

Получается, кто-то из нас двоих растоптал подвиг семи миллионов украинцев и виноват в том, что их роль и заслуги в Победе во Второй Мировой приписали другим. Один из нас двоих, но кто же именно, а?".

"Это не кто-то. Это сам Вятрович вычеркнул Украину и украинцев из Победы над нацизмом", - написал в ещё одном своем посте Бужанский.