США потребовали от Индии cгрузить нефть с танкеров из России до 27 февраля.

Об этом сообщил заместитель министра нефти и природного газа страны Панкадж Джайн журналистам Reuters.

По информации, сроки были установлены в разъяснениях OFAC (Управления по контролю за иностранными активами США), которые были предоставлены министерству нефти Индии.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США дало ряд разъяснений. Они уточнили, что 27 февраля – это крайний срок", – сказал замминистра.

Также Джайн отметил, что в этот день вступает в силу часть ограничений, введенных США, связанных с оказанием "нефтяных услуг". По его словам, крайним сроком завершения финансовых операций, обозначенный Вашингтоном, является 12 марта.

При этом в США уверены, что Индия готова и дальше покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые наложены санкции.

Ранее журналисты BBC News опубликовали анализ заявления Трампа, объяснив, почему шансов на снижение цен на нефть практически нет.

В то же время агентство Bloomberg сообщало, что цена нефти стала снижаться после того, как Дональд Трамп заявил, что подтолкнет страны ОПЕК к ее удешевлению.