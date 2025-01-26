В воскресенье, 26 января, в Украине идет 1068-й день войны с Россией.
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Последние новости
11:56 В Николаеве в местный спортклуб ворвался "десант" из 30 сотрудников ТЦК и полиции. Часть сотрудников в балаклавах.
Военные заявили, что идет проверка военно-учетных документов.
11:10 Сегодня ночью силы ПВО уничтожили 50 "Шахедов" из 72, сообщают Воздушные силы ВСУ
9 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.
ПВО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
11:06 Вчера вечером войска РФ атаковали из авиации Берислав. Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили в заведение здравоохранения, сообщает Херсонская ОВА.
Персонал больницы успел скрыться в укрытии. Предварительно несколько медиков получили контузии.
09:44 На одесском Привозе полиция и сотрудники ТЦК приехали на автостанцию, чтобы мобилизовать водителя.
За мужчину начали вступаться другие одесситы.
08:16 Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БПЛА, сообщает мэр города Игорь Терехов.
Один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Пострадавших нет.
08:13 После прилёта "Шахеда" в одном из районов Днепра произошел пожар.
Видео появилось в местных пабликах, но власти этого не комментировали.
08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Сумы ударными БПЛА, сообщает и.о. городского головы Артем Кобзарь.
В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.