В воскресенье, 26 января, в Украине идет 1068-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:56 В Николаеве в местный спортклуб ворвался "десант" из 30 сотрудников ТЦК и полиции. Часть сотрудников в балаклавах.

Военные заявили, что идет проверка военно-учетных документов.

11:10 Сегодня ночью силы ПВО уничтожили 50 "Шахедов" из 72, сообщают Воздушные силы ВСУ

9 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны.

ПВО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

11:06 Вчера вечером войска РФ атаковали из авиации Берислав. Шесть управляемых авиабомб оккупанты сбросили в заведение здравоохранения, сообщает Херсонская ОВА.

Персонал больницы успел скрыться в укрытии. Предварительно несколько медиков получили контузии.

09:44 На одесском Привозе полиция и сотрудники ТЦК приехали на автостанцию, чтобы мобилизовать водителя.

За мужчину начали вступаться другие одесситы.

08:16 Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БПЛА, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Пострадавших нет.

08:13 После прилёта "Шахеда" в одном из районов Днепра произошел пожар.

Видео появилось в местных пабликах, но власти этого не комментировали.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Сумы ударными БПЛА, сообщает и.о. городского головы Артем Кобзарь.

В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.