Бывший глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко отделался штрафом за пьяное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.

Сегодня Броварской суд назначил Майбоженко 34 тысячи гривен штрафа и три года лишения водительских прав.

Как заявляет ОГП, решение принято на основании соглашения о примирении экс-главы Броварской РГА с потерпевшими. Прокурор возражал против заключения соглашения о примирении – готовится апелляционная жалоба.

"Прокурор отрицал возможность заключения соглашения о примирении обвиняемого с потерпевшими... При этом суд отказал прокурору в исследовании в ходе судебного разбирательства материалов производства, свидетельствующих об отсутствии смягчающего обстоятельства в виде активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения со стороны обвиняемого", – говорится в сообщении.

Теперь прокуратура готовит апелляцию.

Напомним, будучи еще в должности главы РГА, Майбоженко в апреле прошлого года сбил четырех человек на переходе. Алкотестер зафиксировал у чиновника алкоголь в крови.

На следующий день после ДТП Владимира Майбоженко освободили от исполнения должностных обязанностей, тогда же его взяли под стражу без права внесения залога.

Проведя меньше полугода в СИЗО, экс-глава Броварской РГА вышел на свободу под личное обязательство.