Анализируем итоги 1071-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В Донецкой области уже идут бои за трассу Покровск-Константиновка, свидетельствует карта Deep State. За минувшие сутки серая зона расширилась на трассу, а также указано продвижение РФ рядом. Это происходит восточнее Мирнограда.

Как мы уже сообщали, основная цель РФ здесь - перерезать основную линию коммуникацию к востоку от Покровска. Одновременно россияне пытаются пробиться к трассе на запад от Покровска (в сторону Павлограда).

Кроме того россияне, как показывает на своей карте Deep State, завершили захват Великой Новоселки. Хотя ВСУ продолжают официально это отрицать.

"Сейчас я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState. Бои за Великую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все. То есть не могу на данный момент подтвердить эту информацию, которую распространяет DeepState", - заявил спикер 110-ой бригады Иван Секач.

Сегодня главком Сырский сообшил , что приказал новому командующему группировкой "Хортица" Драпатому "сдержать натиск" российских войск.

Об этом он заявил, представляя Михаила Драпатого - действующего главкома Сухопутных войск - личному составу.

Он отметил, что именно на участке "Хортицы" РФ оказывает основное давление. Это наиболее динамичный участок фронта от Покровска до Великой Новоселки. "Наша задача – держать линию, наносить максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать напор превосходящего противника", - заявил Сырский.

Предшественник Драпатого Андрей Гнатов перейдет на работу замначальника Генштаба. Напомним, что эта замена произошла после потери Великой Новоселки и продвижения россиян в районе Покровская и Курахово.

К обстрелам. Ночью Украину сова атаковали дроны. Прилеты были в районе Измаила Одесской области, пострадал портовая инфраструктура.

В Киеве пострадало метро, сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Кандибор. Обломки дрона упали на колею, которая ведет из туннеля. Повреждены помещения охраны. Люди не пострадали.

В Николаеве накануне вечером ракеты поразили предприятие. Погибли две сотрудницы.

В России ночью беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кстово (Нижегородская область). Власти региога заявили о падении обломков дронов в промзоне. Паблики показали видео пожара.

Позже украинский Генштаб заявил о том, что ВСУ поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. При этом объемы повреждений "уточняются". Пострадавшее предприятие "Сибур-Кстово" сообщило днем, что пожар удалось локализовать.

Переговоры. Условие Путина по Украине

Первый официальный контакт Украины с командой Трампа может состояться 12 февраля в Париже. Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на источник.

По его данным, министра иностранных дел Сибигу пригласили на расширенное заседание глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и ЕС. Там могут состояться первые контакты с представителями Трампа. Но официальных подтверждений этому пока нет.

Тем временем Владимир Путин сделал вчера ряд заявлений о предполагаемых переговорах по Украине.

Он заявил, что Зеленский может участвовать в них, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности" (поскольку "пересидел" свой отведенный по Конституции пятилетный срок. В Украине такую трактовку отвергают). Также российский президент дал понять, что сам с Зеленским лично вести переговоры не будет, но готов для этого "выделить людей".

"Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский - Ред.) не имеет права ничего подписывать.Но если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьёзный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьёзную длительную историческую перспективу", - заявил Путин.

Также по причине "нелегитимности" Зеленский, с точки зрения хозяина Кремля, "не может" отменить указ о запрете переговоров с РФ, но "есть способы, как это сделать" (вероятно, имеется в виду, что указ можно обжаловать через Верховный суд Украины). Указ нужно отменить до начала таких переговоров, добавил Путин.

То есть фактически Кремль вчера выставил два условия к участию Украины в переговорах - отмена указа, запрещающего переговоры с Путиным, а также направление на них только "легитимного", с точки зрения Москвы, представителя.

Таким образом, Путин говорит, что Владимир Зеленский не сможет с ним встретиться, а также подписать итоговое соглашение, если оно будет заключено. Но это может сделать иной представитель Украины. Например, спикер Верховной Рады.

Понятно, что такие условия для Зеленского выглядят неприемлемо - поскольку "нелегитимным" он себя не считает. И достаточно быстро украинский президент ответил на заявления Путина возмущенным постом - обвинив его в отказе от переговоров.

"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – заявил украинский президент.

При этом некоторые западные СМИ пишут о том, что дело решится даже не столько переговорами между Киевом и Москвой при участии Трампа. А "новой Ялтой" между Трампом, Путиным и Си - то есть новым договором о послевоенном мироустройстве.

Об этом заявляет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

"Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каких возвышенных идеологических воззрениях, кроме представления о том, что сила есть право, а принуждение - честная игра. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о трофеях. Это, безусловно, обречет на гибель некоторые малые страны, оказавшиеся в центре", - пишет Клут.

Он считает, что все три лидера - империалисты, которые "находятся в плену не столько идентифицируемых идеологий, сколько более простых инстинктов: воли к власти и общей жажды господства, которая включает территориальную экспансию".

И сравнивает текущую ситуацию с положением накануне Первой мировой войны, соглашаясь с бывшим госсекретарем Кондолизой Райс, что "текущий период — это не возвращение к холодной войне. Он более опасен".

Остановлена ли военная помощь Украине?

Продолжается громкий скандал с остановкой американской помощи Украине. Две крупных американских газеты сообщили, что заморозка затронула не только гражданский сектор, но и военное финансирование.

Об этом написала сперва газета New York Times.

"Приказ о прекращении помощи распространяется на большинство программ военной и оборонной поддержки, включая помощь Украине, Тайваню и Иордании. Значительная часть этой помощи выделяется Государственным департаментом. Военная помощь Израилю и Египту освобождена от ограничений", - говорится в статье.

Потом о том же написала газета Washington Post. "Помощник члена Конгресса, знакомый с этим вопросом, сказал, что приказ, похоже, приостанавливает военное финансирование Украины со стороны США, а также прямую двустороннюю экономическую помощь", - говорится в материале.

Ранее в Украине заявляли, что остановка не коснулась военных поставок. Сегодня в СНБО этот тезис повторили. "Американская военная помощь Украине продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее", - сказал глава Центра по борьбе с фейками при СНБО Коваленко и предложил украинским СМИ "не извращать" информацию.

Пока в США не было других заявлений или официальных подтверждений об остановке военной помощи - и по каким программам это могло произойти. Тем более , что, судя по данным других медиа, другие еще при Байдене одобренные поставки продолжаются.

Так, США на этой неделе отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, находившихся на хранении в Израиле, пишет портал Axios. Он уточняет, что соглашение об этом было заключено с участием Израиля еще в сентябре (то есть, до выборов в США).

Но, тем не менее, сообщение о прекращении военных поставок, которые публикуются в наиболее авторитетных изданиях США и не опровергаются Вашингтоном - довольно тревожный для Украины звонок. Как и еще одно событие. А именно - закупками оружия при Трампе будет заниматься чиновник, который уже однажды замораживал военную помощь Украине.

Как сообщает агентство АР, Трамп выдвинул кандидатом на пост главного закупщика оружия в Пентагоне Майкла Даффи – чиновника, который в 2019 году распорядился прекратить Киеву военные поставки.

Это произошло в тот период, когда Трамп добивался от Зеленского обязательства начать расследование в отношении семьи Байденов – ключевого эпизода, приведшего к первой попытке его импичмента. Об этом в письме, полученном Associated Press, пишет сенатор-демократ из Массачусетса Элизабет Уоррен. В связи с чем она "выразила сомнения в том, будет ли Майкл Даффи следовать закону в роли главного закупщика вооружений".

Банковая и перехват "грантоедов"

Жившие на гранты украинские организации, тем временем, "гудят" от остановки финансирования со стороны США. Как мы уже писали, заморожены выплаты крупнейшим американским агентством USAID.

Масштабы проблемы описывает Forbes. По его данным, агентство в 2024 году предоставило Украине почти $5,5 млрд. Из них $4,2 млрд было направлено на правительственные программы ($3,9 млрд - непосредственно в госбюджет).

Гуманитарная помощь составила $640 млн, а поддержка энергосистемы - $250 млн. Из-за заморозки помощи Вашингтоном в Украине больше всего пострадали энергетика, журналисты и Минцифры, отмечает издание.

В сфере медиа, как мы уже писали, коллапс наблюдается особенно сильно. Мы сообщали о том, что ряд крупных украинских СМИ начал просить донатов после того, как Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Причем, как выяснилось, после начала полномасштабный войны 90% украинских медиа стали зависеть от американских грантов.

Об этом заявила глава "Института массовой информации" Оксана Романюк (Институт также является получателем иностранных грантов). "Практически 90% украинских медиа выживали за счет грантов. Потому что в первый же год вторжения рекламный рынок упал, в частности, в сфере онлайн-медиа на 92%", - заявила она "Общественному радио".

На это заявление отреагировал политолог Кость Бондаренко: "Почти 90% украинских медиа выживали благодаря грантам", говорит директор Института массовой информации Оксана Романюк. Перевожу на нормальный язык: 90% украинских медиа контролировались Западом посредством грантов. Независимость средств массовой информации и свобода слова, говорите?"

Впрочем, некоторые грантовые организации могут скоро поменять спонсора. Судя по вчерашнему обращению Зеленского, Офис президента решил перехватить управление некоторыми проектами. финансирование которых заморозил Трамп.

Президент заявил, что власть начнет финансировать те проекты и НПО, которые сочтет критически важными. Курировать процесс будет замглавы ОП Алексей Кулеба (считается близким к Ермаку).

"Сегодня поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки, которые сейчас приостановлены. Это гуманитарные программы. Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а напрямую через наши общины, через разные организации. Много проектов. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи и цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления. Конечно, детали программ не были государственным делом, но чиновники представят мне все, и приоритетные вещи мы обязательно поддержим", - заявил Зеленский.

Одновременно Верховная Рада начала консультации с ЕС о возможном замещении американской помощи по грантовым программам USAID.

"Хотя бы в то время, пока в Вашингтоне не будут приняты окончательные решения. Вместе с тем, из-за паузы, дальнейшая нормализация процессов может состояться через три, четыре, пять, а то и шесть месяцев. Пока будет продолжаться аудит, Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве, а также предусмотреть свои действия в этом направлении в дальнейшем", - сообщает комитет по информполитике.

Отметим, что ряд финансируемых США медиа довольно часто критиковали власть и Офис президента в частности. И, если их финансирование теперь возьмет на себя правительство, то это может резко усилить контроль Банковой за информпространством в стране и так уже резко усилившийся с началом войны.

То есть, как мы уже писали, Зеленский пытается воспользоваться сменой власти в Вашингтоне, чтоб укрепить свою власть, максимально ослабив любых конкурентов.

Но пока неизвестно, что по внутриукраинским раскладам думает сам Трамп. И каково будет, исходя из условий завершения войны (если о прекращении огня, конечно, смогут договориться), место в этих раскладах Зеленского.