Анализируем итоги 1072-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

У российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

Российские паблики вчера писали о продвижении своих войск к микрорайонам Шевченко и Цех №2. Это совпадает с тем, что отображено на карте DS.

Также армия РФ продвинулась в сторону трассы Запорожье - Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State.

Со стороны Покровска война отчетливо приближается к границе Днепропетровской области. Взрывы слышны уже на приграничной стеле в Донецкой области, что в 30 км от Покровска, говорит на видео украинский волонтер.

Также до Днепропетровской области все чаще стали долетать российские авиабомбы. Недалеко от линии фронта вчера был удар по лицею в селе Новопавловка.

При этом ближе к Днепру был масштабный прилет под Синельниково. Там пострадало предприятие, сгорело здание еще одного лицея, пострадало множество других зданий. Чем именно били - не сообщается. В сводке ВСУ по ущербу от дронов Синельниково не указано. Недавно туда уже били ракетами по железнодорожной инфраструктуре.

В целом жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. "Если у вас есть возможность уехать из прифронтовых территорий, следует сделать это заранее. Пока официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена", - сообщает глава ОВА. Власти обещают помочь с выездом и места для проживание.

Также ночью дроны продолжали атаковать Измаил Одесской области. Прилеты также зафиксированы в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Там "поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт".

В Сумах ударный БпЛА влетел в многоэтажку, погибли шесть человек, среди них две семейных пары.

Утром был прилет по центральной части Краматорска, паблики показали, что удар пришелся в том числе на проезжую часть. Пострадало восемь человек.

Были удары и по России. В Брянской области произошли взрывы и пожар в районе Новозыбкова. Предварительно, целью атаки могла стать распределительная станция нефтепровода "Дружба". Это уже не первый раз, когда атакуют транзитную нефтегазовую инфраструктуру РФ. Украина атаки не подтверждала.

Как на фронте гибнут американцы

ВСУ продолжают испытывать проблемы с обороной из-за нехватки личного состава, пишет CNN. Это утверждение телеканал иллюстрирует резким ростом числа погибших американцев на войне в Украине.

По данным расследования телеканала, всего более 20 американских добровольцев пропали без вести на передовой в Украине. За последние шесть месяцев тела по меньшей мере пяти не удалось забрать с поля боя. В пятницу тела двоих были переданы Россией в Украину.

Цифра растет, потому что "иностранцы срочно заполняют бреши в ослабленной обороне страны".

Выживший американец с позывным Реднек рассказал, как двое его сограждан погибли под Покровском в конце сентября в ходе "миссии с ограниченными шансами на успех". Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Бойцы сказали командирам по рации, что будут отступать, но получили приказ продолжать. Им сказали, что эвакуация невозможна в ближайшие сутки. Украинцы также погибли в этой миссии.

По словам Реднека, некоторые офицеры ВСУ давали иностранцам и украинцам равные задания, другие же "могут продать тебя и убить так же быстро». Он возложил вину за потери в своей бригаде на "плохого офицера... который не видел разницы между людьми. Это было мясо для мясорубки, и он просто посылал тех, кого мог поймать».

Бывший советник Банковой Алексей Арестович сегодня привел пример, который демонстрирует проблемы с пополениями.

"Одной бригаде (из старых) дали пополнение - 21 человек (меньше взвода). Для сравнения - в типовой бригаде 36 линейных взводов, т.е. бригаду, сражающуюся на тяжелейшем направлении, пополнили меньше, чем на одну тридцать шестую.

В войне такой интенсивности, пополнение меньше чем на батальон (650 человек), т.е. одну треть вообще пополнением не считается, ибо не восстанавливает боеспособность этой бригады с ее потерями в 50 % личного состава от всех видов потерь", - написал Арестович.

Далее, по его словам, достаточно быстро выбыло и новоприбывшее скромное подкрепление.

"До бригады доехали 12 (9 ушли в СЗЧ). Прибыв в бригаду, сбежало еще 3. Итого, 9. Шестеро пошло в отказ после получения первого боевого задания. Трое пошли на задачу - одна тысячная от состава бригады", - написал бывший советник Офиса президента.

Десять дней Трампа и Украина

Сегодня наступил десятый день с момента инаугурации Дональда Трампа. Что изменилось для Украины?

Если говорить о действиях, то пока последовало только одно - хотя и глобального масштаба. На три месяца заморожена финансовая помощь США украинскому правительству и гражданскому сектору по линии агентства USAID. В годовом исчислении, это миллиарды долларов. Также Штаты, по данным американских СМИ, заблокировали часть военной помощи - хотя в Украине это и опровергают.

Это признак того, что предвыборные заявления Трампа о недопустимости высоких трат на Украину, были не просто риторикой. И снижение этих трат произошло буквально с первых дней президентства. Для Киева же это буквально тектоническое изменение - впервые США столь масштабно останавливают гранты Украине.

Кроме того, это достаточно "нехороший" намек на то, что и другие виды помощи вряд ли кратно увеличатся. А именно, военные поставки, которых требует Зеленский, чтобы продиктовать России "мир с позиции силы".

Кроме того сняты с должностей или отстранены многие чиновники, которые занимались Украиной в Пентагоне и Госдепартаменте. Это также важный показатель того, что Трамп не будет, как в свой первый срок, опираться на "наработки" прежних администраций во взаимодействии с Киевом.

В общем фон для обещанного Трампом окончания войны складывается для украинского руководства пока не очень позитивно.

При этом никаких публично известных действий на ниве урегулирования конфликта новая администрация США пока не предприняла.

Несмотря на неоднократные обещания Трампа "очень скоро" и даже "немедленно" поговорить с Путиным и даже встретиться с ним, Кремль неизменно заявляет, что никакого запроса на разговор двух президентов из Вашингтона не поступало, хотя, как заявляет сам Путин, он к такому разговору готов.

Параллельно Трамп начал угрожать России санкциями и обрушением цен на нефть, если та не пойдет на сделку по Украине, хотя условия сделки Вашингтон официально не озвучивал и Москве их не предлагал. Зеленский же, как неоднократно заявлял президент США, уже "согласен" на остановку войны (при этом сам украинский президент регулярно заявляет, что прямо сейчас войну останавливать нельзя и нужно добиться более выгодной позиции Украины как на поле боя, так и в части западных послевоенных гарантий безопасности).

То есть, внешне ситуация с переговорами пока не сдвинулась с мертвой точки. Хотя есть и другие факторы, которые изменились.

Например, со взаимными обстрелами. Уже довольно давно Украина не наносит ударов западными дальнобойными ракетами - последний такой случай был подтвержден Россией 16 января, когда ATACMS обстреляли Белгородскую область. РФ же в последний раз наносила относительно крупный ракетный удар по Украине 18 января - по району Лукьяновки в Киеве.

С тех пор (и, соответственно, со дня инаугурации Трампа) не было ни ударов западным "дальнобоем" со стороны Украины - по крайней мере, в публичную сферу такая информация не прорывалась - ни массированных ракетных ударов от РФ.

Конечно, паузы в крупномасштабных ракетных обстрелах бывали и раньше. Если взять, к примеру, эпизод с применением "Орешника" 21 ноября (как заявляли в РФ - в ответ на "дальнобой") - то Украина нанесла новый удар ATACMS по России уже через пять дней - 25 ноября. Но потом была пауза до 11 декабря, когда американскими ракетами обстреляли Таганрог.

То есть, уже был более чем двухнедельный перерыв в обстрелах "дальнобоем". Нынешняя пауза приближается к этому сроку. Но если этот перерыв затянется, то его можно будет, теоретически, связать с подготовкой к переговорам. И нежеланием ее срывать как со стороны России, так и США (в СМИ неоднократно появлялась информация, что цели и саму возможность ударом "дальнобоем" Украина должна в обязательном порядке согласовывать с Пентагоном).

Параллельно РФ намекает США, что в случае отсутствия переговоров или результата на них, война может выйти за пределы Украины.

Так можно трактовать развитие событий после заявления американского журналиста Такера Карлсона, который сообщил, что администрация Байдена изучала вариант убийства Путина. Карлсон дал понять, что за этим мог стоять экс-госсекретарь Блинкен, который "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией" в последние месяцы своей каденции.

В ответ спикер Госдумы РФ Володин заявил, что попытка убийства президента РФ создает угрозу начала ядерной войны.

"Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого - преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", - написал Володин. Он напомнил о покушениях на Трампа и Фицо и заявил, что "обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьёз". Также Володин призвал "привлечь к ответственности" Блинкена и Байдена.

Кроме того, Госдума РФ направила в Конгресс США обращение с требованием расследовать сказанное Карлсоном.

Вряд ли эта активность не была согласована с Кремлем. Не исключено, что в России таким образом пытаются напомнить Трампу об угрозе ядерной войны, чтобы подтолкнуть его к переговорам.

В целом же, как мы уже писали, Трамп стоит перед выбором стратегии по Украине.

Первая из них продвигается украинской властью и западной "партии войны".

Она гласит, что сейчас не нужно вообще вести переговоры с Путиным, а необходимо максимально усилить давление на РФ как экономически, так и через увеличение поставок оружия.



В таком же духе выдержаны многочисленные публикации западных СМИ, которые пишут, что российская экономика вот-вот улетит в пропасть и нужно еще чуть поднажать, чтобы Россия рухнула и приняла все выдвигаемые ей условия.



Также проводится тезис, что если сейчас Трамп договорится с Путиным о завершении войны на компромиссных условиях, он будет выглядеть слабаком, поэтому прежде, чем садиться за стол переговоров, Кремль следует сильно "придавить". Еще один аргумент: усиление санкций против РФ выгодно американскому нефтегазовому бизнесу, так как ограничивает продажи на мировом рынке российской нефти и позволит США занять освободившуюся нишу.



Правда, на эти тезисы "партии войны" есть контртезисы западной "партии мира", которая считает, что время работает не на Украину и ее и Запада переговорная позиция только ухудшается, а что касается санкций, то не очевидно, что они уничтожат Россию. Мало того: продолжение войны и усиление санкций лишь укрепляет связи РФ и Китая, а это противоречит основной линии политики Трампа по противодействию китайцам. Наконец, усиление давления на РФ может увеличить риск эскалации вплоть до прямой войны России и США и обмена ядерными ударами.



Какую стратегию в итоге выберет Трамп: в ближайшее время начать переговоры о завершении войны или усилить давление на РФ и только потом о чем-либо говорить с Путиным?

Внешне пока дело выглядит так, что президент США идет по второму пути усиления давления: он не вступает в переговоры с Путиным, а лишь угрожает разными карами. Если Трамп действительно решил идти по такому пути, то начало переговоров может быть отсрочено как минимум до середины марта. К тому времени вступят в силу санкции против российского нефтяного сектора и станет понятно, сможет ли Россия их как-то обойти, насколько сильный они нанесут удар по экономике РФ, а также есть ли перспективы договоренностей с ОПЕК о снижении цены на нефть.

Велика ли вероятность, что Трамп все-таки решит в ближайшее время начать переговоры о завершении войны? Как мы уже писали выше определенные косвенные признаки этого имеются.



Также обращает на себя внимание, что в последние дни Путин сделал несколько заявлений о том, каким он видит формат переговоров о завершении войны, потребовал отменить указ президента Украины о запрете контактов с ним (по его словам, от Киева того же требуют США) и сказал, что Зеленский может участвовать в переговорах, но не может подписывать никаких соглашений, так как он, по мнению президента РФ, нелегитимный и подписать их должен кто-то другой.



Впрочем, все это еще не свидетельствует о том, что переговоры начнутся в ближайшее время.



Что касается остановки американской грантовой помощи Украине, которая идет через USAID, то эта мера касается не только Украины, но и всех других стран, кроме Израиля и Египта. То есть это явно не некий целевой удар конкретно по украинской власти.



Хотя очень тревожным звоночком для Киева является то, что Украину не внесли в число стран, которым помощь сохраняется, а также то, что до сих пор ничего неизвестно о подготовке Конгрессом США голосований о новых пакетах финансовой и военной поддержки для страны.



Это указывает на вероятность того, что Трамп, убедившись в сложности задачи завершения войны, а также столкнувшись с более серьезными проблемами на других направлениях, может выбрать "третий путь": умыть руки и "забыть" об Украине, переключив свое внимание на что-то другое. То есть вообще прекратить попытки организовать переговоры об остановке огня, но при этом не снимать санкции с РФ и не возобновлять и не продолжать помощь Украине. Если же и продолжать поставки оружия, то только за деньги, если их заплатит Украина или Европа.

Для Киева это будет опасный вариант. Как признается сам Зеленский, без США Европа не потянет полноценную помощь Украине, особенно с учетом нарастающих финансовых проблем в ЕС.



Судить о том, какой вариант выбрал Трамп, можно будет по началу переговоров с Путиным (или их отсутствию), а также исходя из итога договоренностей. То есть от реакции Путина на то, что ему скажет Трамп - найдутся ли у сторон какие-либо точки соприкосновения.

Отсрочка для ограниченно годных

Вчера нардеп Гончаренко сообщил, что срок повторного прохождения ВВК для военнообязанных украинцев, ранее получивших статус ограниченно пригодных к службе в армии, планируют продлить до 5 июня.

Позже это подтвердила замглавы ОП Верещук. Она сообщила, что ТЦК и СП не будут штрафовать и объявлять в розыск ограниченно пригодных к военной службе граждан, которые не успеют повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля. Военкоматам отправят соответствующую директиву.

Она рассказала это по итогам рабочего совещания по вопросам прохождения ВЛК ограниченно пригодными лицами. Как рассказала Верещук, на совещании указали на необходимость срочно принять законодательные изменения, по которым:

- повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц младше 25 лет и тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

- дедлайн прохождения ВВК переносится с 5 февраля на 5 июня, соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде сегодня под номером 12457.

- "Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск", - написала Верещук.

Между тем источник в ТЦК одного из областных центров сообщил "Стране", что большинство ограниченно пригодных, которые сейчас идут проходить ВВК, чтобы успеть в срок до 5 февраля, имеют бронь или иные отсрочки от мобилизации. А многие из тех, кто отсрочек не имеют, идти туда боятся, так как подозревают, что ВВК признают их полностью годными, после чего им выпишут боевую повестку и отправят на фронт.

Источник подтвердил, что во многих случаях именно так и будет.

"Ограниченно годных по всей стране более 1 миллиона. Естественно, их рассматривают как важный ресурс пополнения армии", - сказал сотрудник ТЦК.

Для тех, кто боится проходить ВВК, отсрочка наказания и продление дедлайна до 5 июня будет хорошей новостью.

По его источника, многие ограничено годные сейчас пытаются "порешать вопрос", чтобы оформить себе инвалидность и признание непригодными к службе. Также сотрудники военкоматов предлагают коррупционные схемы, в частности, записывают граждан годными по состоянию здоровья только к службе в тылу.

Впрочем, как сказал источник, спрос на такую услугу невелик, поскольку опыт показывает, что на подобные нюансы при распределении мобилизованных между подразделениями сейчас мало обращают внимания. Но даже если повезет попасть в тыловую часть, то это не гарантирует, что вскоре не перебросят на фронт. Как, например, происходит с военными из ПВО.