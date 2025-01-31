В 2024 году смертность в Украине превысила рождаемость в 2,8 раза. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции о государственной регистрации актов гражданского состояния.

За прошедший год было зарегистрировано 495,09 тыс. смертей и 176,78 тыс. рождений.

По сравнению с 2023 годом количество рожденных сократилось на 10,71 тыс., или 5,7%, а количество умерших почти не изменилось - меньше на 0,2%, или 1,15 тыс.

Во втором полугодии 2024 года показатели несколько улучшились: количество зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием возросло на 1,6% - до 89,02 тыс., в то время как количество смертей уменьшилось на 2,7% - до 244,12 тыс.

Показатели отношения количества зарегистрированных умерших к количеству родившихся худшими оказались в Херсонской и Донецкой областях, соответственно 11 и 8,5 раз.

Хуже среднего показатели в Запорожской и Сумской - 4,7, Харьковской - 4,5 и Черниговской областях - 4,4 раза.

Отмечается, что лучшие показатели наблюдаются в Ровенской области - 1,6 раза, Закарпатской и Волынской областях - 1,7 раза, в Киеве - 1,8 раза, Черновицкой - 1,9 и Львовской областях - два раза.

Напомним, согласно данным ЦРУ, в Украине самый высокий уровень смертности в мире и самый низкий показатель рождаемости.

В прогнозе Института демографии и проблем качества жизни НАН говорится, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 млн человек.