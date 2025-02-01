В субботу, 1 февраля, в Украине идет 1074-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:39 Момент вчерашнего взрыва в Одессе, где пострадал исторический центр города и получили ранения семь человек.

09:57 Еще видео последствий удара по Запорожью.

09:51 В Полтаве уже трое погибших и десять пострадавших после попадания по жилой многоэтажке.

09:32 В связи с ракетной атакой в ряде регионов продолжают действовать аварийные отключения.

А именно - в Полтавской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

При этом тревогу по всей Украине, кроме оккупированных территорий, уже отменили.

09:10 В результате атаки по Полтаве погибли два человека. Еще семь пострадали, среди них ребенок, сообщили в ГСЧС.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

08:58 Новые кадры из Запорожья, где была масштабная атака "Шахедов".

08:50 В Полтаве разрушен целый подъезд жилого дома вследстве атаки.

08:39 Ещё кадры после удара по Полтаве, где разрушен жилой дом.

08:36 Последствия ночных атак по Запорожью. Город атаковали 18 "Шахедов".

Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажка, школа и частные дома.

Обесточены более 400 абонентов. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

08:31 Мониторинговые паблики сообщили, что был пуск ракет со стратегических бомбардировщиков РФ. Заявляют о шести ракетах.

Также наносятся удары баллистикой по северным регионам по Полтавской и Харьковской областям.

Сейчас на всей территории Украины объявлена тревога.

08:28 Видео из Полтавы после ракетного удара из местных пабликов.

08:26 В Полтаве попадание по жилой многоэтажке после ракетной атаки.

Видно, что дом наполовину разрушен.

08:10 В связи с ракетной атакой – в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

08:00 В Харькове был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Один человек погиб в результате удара, еще трое получили ранения.