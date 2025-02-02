В воскресенье, 2 февраля, в Украине идет 1075-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:14 Перестал работать сайт американского агентства USAID, работу которого заморозил Трамп.

Агентство финансировало в Украине более ста проектов на сумму в 7 миллиардов долларов. В том числе СМИ, а также программы по энергетике, медицине и инклюзивности.

08:12 Сегодня ночью россияне нанесли удар по Харькову, сообщает ГСЧС.

Враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 кв. в производственно-складском здании.

08:00 В Полтаве до 12 человек увеличилось количество погибших, из них – 2 ребенка, сообщает ГСЧС.

17 – пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека.

Работы продолжаются.