Через несколько дней исполнится ровно месяц с того дня, когда украинские войска 5 января предприняли попытку контрнаступления в Курской области.



ВСУ хотели пробиться к селу Бердин, но неудачно. После двух-трех дней боев украинские подразделения отошли на исходные позиции. А на других направлениях в Курской области в наступление перешла армия РФ и потеснила ВСУ.



Наступление этого тогда ждали многие. Еще с декабря была в ходу версия, что Зеленский попробует до инаугурации Трампа показать некий успех на фронте, чтоб убедить американцев продолжать поддержку и не идти на компромиссы с Путиным.



Поэтому после провала наступления на Бердин многие Z-блогеры предполагали, что это некий отвлекающий удар, а основной будет нанесен до инаугурации где-то в другом месте.



Но шли дни и недели. Прошла инаугурация Трампа, а наступления все нет. Да и не бывают "отвлекающих ударов" с разницей в месяц с основным. На то он и отвлекающий удар, чтоб отвлечь силы противника на ложное направление и тут же нанести удар в другом месте. При этом российские войска практически на всех участках фронта продолжают владеть инициативой.



Безусловно, значение успешного наступления ВСУ накануне инаугурации Трампа или сразу после нее было бы очень велико.



И если оно так и не началось, то означает, что, на данный момент, потенциала для перехода в масштабное наступление у украинской армии нет.



И это важный момент для понимания общей ситуации на фронте и перспектив ее развития.



На самом деле попытки наступать ВСУ предпринимают постоянно и после атаки в Курской области летом 2024 года (ее успех стал исключением из правил ввиду неожиданного провала российской обороны на этом участке – затем подобное нигде более не повторялось).



Украинские войска время от времени контратакуют в Курской области, к северу от Харькова в районе Глубокого и Волчанска, в Запорожской области, под Покровском.



Однако об этом мало кто говорит по той причине, что попытки атак к прорывным результатам не приводят. Максимум – небольшое продвижение с последующей остановкой или отходом на прежние позиции.



В этом плане, ничего экстраординарного не было и в атаке месячной давности в Курской области. И если б не традиционная уже "паника и истерика" в Z-пабликах, а также не попытка пропиариться на теме Ермака и ряда других украинских деятелей, то о боях за Бердин никто бы не узнал, кроме подписчиков отдельных военных российских телеграм-каналов, которые отслеживают все движения на фронте.



Причина неудач украинских атак в особенностях нынешней войны, когда обе армии просматривают поле боя насквозь и имеют самые разнообразные и точные средства поражения, что обнуляет возможность внезапных, глубоких и быстрых прорывов.



Поэтому наступать в данных условиях можно только одним образом – мелкими пехотными группами, которые постепенно добираются до позиций противника и овладевают ими.



Так наступали украинские войска летом 2023 года на юге. Так наступают сейчас и российские войска. У этой тактики есть один большой минус – она сопряжена с огромными потерями. И позволить ее может только та армия, которая имеет крупные резервы. Наступление ВСУ в 2023 году закончилось, когда украинские резервы подошли к исчерпанию. У РФ, очевидно, резервы еще есть, поэтому российская армия наступает и продвигается.



И то, что с момента Курского прорыва летом 2024 года украинские войска не смогли организовать ни одного другого крупного продвижения, указывает, что резервы ВСУ так и не накопили, а у россиян по-прежнему достаточно глубокая и насыщенная личным составом и средствами поражения линия обороны. Поэтому и атака на тот же Бердин остановилась быстро – через пару дней после начала. Хоть ВСУ и удалось зацепиться за край села, сил, чтоб там закрепиться и взять под контроль весь населенный пункт не хватило и пришлось отходить.

Измениться эта ситуация может двумя способами. Либо численность украинской армии серьезно превысит численность российской (или за счет больших потерь РФ, или за счет увеличения числа мобилизованных в ВСУ).

Либо произойдет некий технический прорыв (например, в плане применения боевых роботизированных систем), который кардинально изменит тактику боя, в котором уже больше не будет требоваться большое количество личного состава.

Также, естественно, украинские войска смогут перейти в наступление если произойдет деморализация и критическая потеря дисциплины и боеспособности российской армии.

Впрочем, за счет тех же факторов ситуация может измениться радикально и в пользу РФ. Если численное превосходство российских войск над украинскими будет продолжать увеличиваться, россияне смогут сделать прорыв в технологиях работизированных систем (возможно, в кооперации с китайскими партнерами или за счет своих ресурсов), а в украинской армии дезертирство будет усиливаться, то продвижение РФ может резко ускориться и перерасти в глубокие прорывы фронта.



В целом, исход нынешней войны, если в ближайшее время она не закончится, определит то, кто победит в гонке по численности личного состава (при условии поддержания управляемости и дисциплины в армии) и, главное, в сфере оружейных технологий.



Что касается намерений показать американцам, что "победа близка и нужно продолжать оказывать помощь и усиливать давление на РФ", то, очевидно, украинские власти от них не отказалась.

Однако, судя по всему, решили сделать ставку в этом плане не на наступление и не на перелом ситуации на фронте (ввиду практической невозможности его организовать в ближайшее время), а на удары по объектам критической инфраструктуры в глубину РФ. Речь идет об ударах беспилотниками по НПЗ и топливным базам. Возможно, в ближайшее время, удары по этим и другим объектами будут наращиваться. Они уже используются Киевом, чтоб показать западным партнерам, что "Украина по-прежнему может наносить болезненные удары по РФ, а потому не нужно с Кремлем идти на компромиссы, а надо добивать его санкциями и увеличениями поставок оружия".



Неизвестно, правда, насколько эти аргументы будут восприняты Трампом. С учетом того, что удары вглубь российской территории хоть и наносят ощутимый ущерб РФ, однако пока не сказываются критически на способности России вести боевые действия.