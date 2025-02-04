Во вторник, 4 февраля, в Украине идет 1077-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.37 "Шахеды" ночью попали по трём предприятиям в Черкассах. На одном из них ликвидация пожара еще продолжается.
Предварительно обошлось без пострадавших.
8.17 В Украине второй день подряд идут экстренные отключения света.
ДТЭК сообщает о введении графика в Донецкой и Днепропетровской областях.
По данным СМИ, то же самое происходит в Сумской и Кировоградской областях.