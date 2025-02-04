Во вторник, 4 февраля, в Украине идет 1077-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

8.37 "Шахеды" ночью попали по трём предприятиям в Черкассах. На одном из них ликвидация пожара еще продолжается.

Предварительно обошлось без пострадавших.

8.17 В Украине второй день подряд идут экстренные отключения света.

ДТЭК сообщает о введении графика в Донецкой и Днепропетровской областях.

По данным СМИ, то же самое происходит в Сумской и Кировоградской областях.