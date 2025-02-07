Анализируем итоги 1080-го дня войны в Украине.

Ситуация в Курской области

Что происходит в Курской области, где ВСУ вчера пошли в новую атаку?

Украина официально этого не комментирует (хотя Зеленский вчера напомнил о том, что исполнилось полгода вторжению ВСУ под Курск).

Паблики, близкие в ВСУ, сообщают, что есть продвижение украинских сил к юго-востоку от Суджи, но не конкретизируют деталей, удалось ли закрепиться на новых позициях. Также пока не сообщается о взятии или блокировании населенных пунктов. Американский Институт изучения войны пишет, что украинские силы начали новую серию механизированных атак численностью до батальона в Курской области и продвинулись до пяти километров (об этом сообщил один из российских военных пабликов).

На карте Deep State изменений в Курской области нет.

Также украинские военные блогеры признают, что существенный урон технике наносят российские дроны на оптоволокне, которые не зависят от погоды и помех.

Российские военные телеграм-каналы сообщают об атаке ВСУ в направлении сел Черкасская Конопелька (некоторые российские паблики говорят о занятии подразделениями ВСУ части этой деревни, другие пишут, что украинские силы высадили десант вблизи его и там сейчас идут бои, а в самом селе их нет) и Уланок.

При этом до вероятной главной цели наступления деревни Уланок - как заявляют российские телеграмм-каналы, украинские штурмовые группы не дошли, будучи остановлены российскими войсками, и заняли ряд посадок, за которые бои продолжаются до сих пор. Россияне заявляют о купировании попыток перебросить к этим группам подкрепления и утверждают, что бои сейчас позиционные. О новых крупных атаках ВСУ сегодня информации не поступало.

В то же время украинские группы, которые выдвинулись вперед, никто назад не оттягивает, поэтому не исключена вероятность новых попыток прорыва. Россияне уже пишут о подтягивании украинских резервов из Сумской области.

Несмотря на продвижение ВСУ, пока сценарий чем-то напоминает накат украинской армии северо-восточнее Суджи - когда украинские части в начале января дошли до села Бердин, но дальше бои приняли статический характер, и развить успех не получилось.

В то же время российские военные обозреватели, в отличие от той ситуации, заявляют, что оборона РФ в Черкасской Конопельке накануне атаки была ослаблена, чем и воспользовались ВСУ, сумев занять ряд посадок севернее Конопельки и Фонасеевки. Российские паблики пишут о снятии в связи с этим комбрига 11-й бригады РФ (но официально это не подтверждалось).

Впрочем, даже если эта украинская атака захлебнется, вывод однозначен - ВСУ продолжают снабжаться в Курской области по первому разряду и примерно раз в месяц проводят довольно крупные атаки. То есть, это означает, что украинское командование уделяет Курскому плацдарму повышенное внимание (почему - мы проанализируем ниже).

Захвачен ли Торецк?

Минобороны РФ сегодня заявило о захвате города Торецка Донецкой области, за который шли бои с лета прошлого года. Украина этого не подтверждала. Сегодня днем МВД сообщало, что город "держится".

На карте Deep State большая часть Торецка указана под контролем РФ или в серой зоне. Но указано и несколько небольших участков на окраинах под контролем ВСУ.

Сам паблик заявил, что город не захвачен и в нем продолжаются бои - в микрорайоне Забалка, а также северных и западных окрестностях. Центр города практически весь под контролем РФ.

Российские паблики пока не показывали видео с флагами с шахты "Торецкая", которая является последним укрепленным районом ВСУ в пределах населенного пункта. В то же время Z-каналы заявляют, что она "превратилась в руины" и контролируется россиянами.

Со стороны Украины этому подтверждений, повторимся, никаких нет. Как и сообщениям минобороны РФ о взятии соседнего с Торецком села Дружба.

Тем не менее, Торецк захвачен даже по украинским источникам практически полностью, и вряд ли будет долго удерживаться ВСУ.

Контроль над городом важен для РФ для будущего наступления на Константиновку с юго-востока - при одновременном ударе из Часова Яра (северо-восток). Также падение Торецка проблематизирует удержание южных окрестностей Часова Яра, где россиянам еще далеко до контроля города - хотя недавно они в нем и продвинулись.

Проблемы с численностью войск

Продолжается дискуссия о нехватке войск в Украине.

Россия имеет на фронте численное преимущество в людях 5 к 1, а местами и 10 к 1, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Поэтому Украине понадобится в десять раз больше войск, чтобы полностью остановить армию РФ, заявил изданию солдат, воюющий под Покровском. Украина сдерживает превосходящее количество пехоты дронами, и вышла на производство 200 тыс. дронов в месяц, но полностью заменить людей дроны не могут, и из-за нехватки пехоты приходится отступать.

Командиры в районе Покровска говорят, что проблема - не только количество, но и качество подкреплений, так как большинство новоприбывших — это мобилизованые в возрасте 40–50 лет с небольшой мотивацией сражаться. Некоторые покидают позиции или отказываются идти в окопы первой линии.

Один командир бригады сказал, что 30 человек, которые у него были в начале войны, были бы эффективнее, чем 100 человек, которые у него есть сейчас.

Отметим, что в западных СМИ звучат и другие оценки численности украинской и российской армий. По данным, New York Times, на линии фронта воюет более 400 тысяч россиян, им противостоят примерно 250 тысяч украинцев. То есть соотношение не 1 к 5-10, а гораздо меньше.

Да и очевидно, что если на одного украинского солдата приходилось 5-10 россиян, продвижение РФ шло бы гораздо быстрее и привело бы уже к обвалу украинского фронта. Чего не происходит.

Курс на перемирие и Курский плацдарм

Накануне визита представителя Трампа по Украине Келлога в Европу, контакты украинский властей с ним резко интенсифицировались.

В США с Келлогом встретилась посол Оксана Маркарова, также с ним созвонился глава Офиса президента Андрей Ермак (который на днях общался с советником Белого дома по нацбезопасности Уолтцем).

По словам Ермака, они обсуждали предстоящий визит Келлога в Украину. А также будущие встречи на Мюнхенской конференции, куда посланник Трампа также приедет в середине февраля. Позже глава ОП сообщил в интервью прессе, что в Мюнхен приедет и Зеленский - то есть, там с высокой вероятностью он там и проведет первые переговоры с Келлогом.

Причем общая канва этих переговоров постепенно начинает вырисовываться. Представитель Трампа дал по этому поводу развернутое интервью газете New York Post. Там он заявил, что США будут настаивать на остановке огня в Украине и только затем - более подробных переговорах о мире. А также на прямых переговорах Киева и Москвы.

По его словам, президент США сначала «хочет остановить убийства — просто остановить их — а потом уже исходить из этого» в будущих переговорах. Со ссылкой на Келлога газета пишет, что нужно положить конец насилию, прежде чем приступать к переговорам о сложных вопросах мирного урегулирования, поскольку «из этой войны не выйдешь, убивая».

Это заявление по сути подтверждает недавнюю информацию агентства Reuters о том, что Трампа хотят до конца года увидеть перемирие и выборы в Украине. После чего новая власть в Киеве сможет заключить с Москвой долгосрочное соглашение.

В ОП такую идею, напомним, резко раскритиковали, назвав «провальной». Но, по сути, Келлог ее официально подтвердил. Он уже несколько раз говорил о необходимости провести выборы, когда бои прекратятся.

Прекращение боев - это и есть перемирие, тогда как Зеленский давал понять, что выборы могут состояться только после всеобъемлющего урегулирования и отмены военного положения. То есть в этом вопросе очевидное несовпадение с позициями Белого дома, который явно хочет быстрого результата, как было недавно в Газе, а не затянутых переговоров с непонятным исходом.

Но в том же интервью спецпредставитель Трампа заявил, что обеим сторонам придётся пойти на уступки.

«Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах. И вот тут-то вам и нужно выяснить, что приемлемо? Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы попытайтесь соблюсти этот баланс», — сказал он.

По мнению Келлога, война не закончится без прямых переговоров между Россией и Украиной. На них может быть достигнуто соглашение, «которое будет выгодно обеим сторонам». Келлог привел в пример ситуацию с русско-японской войной, где посредником выступил президент США Теодор Рузвельт, получивший за урегулирование Нобелевскую премию мира.

"Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору [который положил конец русско-японской войне в 1905 году]. Цари России и Японии были готовы выйти за дверь, и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: «Вы оба должны немного уступить», и они это сделали. И что происходит: вы получаете Тедди Рузвельта Нобелевскую премию мира, и война прекращается", - добавил Келлог.

В качестве рычага давления на Россию, чтобы склонить её на переговоры и уступки, Келлог назвал ужесточение санкций против нефтяного сектора РФ. По его словам, нынешние санкции США против России можно оценить на три по шкале от 1 до 10. То есть дал понять, что их ещё можно существенно увеличить. При этом он не заявлял, что США могут нарастить поставки военной помощи Украине, если Россия откажется продолжать войну.

В целом, если проанализировать последние заявления Келлога, то постепенно складывается общая картина того, чего хочет добиться администрация Трампа по Украине.

Она намерена достричь скорейшего прекращения огня по линии фронта (то есть, перемирия), а все прочие вопросы, касательно более широкого мирного урегулирования между Украиной и Россией, перенести на потом.

Однако, как известно, и Киев, и Москва выступают категорически против "заморозки" и простого прекращения огня ("корейского сценария").

Киев заявляет, что он не пойдет на это без гарантий безопасности Украине со стороны Запада в виде принятия в НАТО или же размещения западных миротворцев вдоль линии фронта (но по обоим вопросам согласия США нет, резко против выступает и Россия). Москва также заявляет, что на "заморозку" не согласна и требует полноценного мирного договора с гарантиями не вступления Украины в НАТО, не размещения иностранных войск на украинской территории, фиксации новых границ как международно признанных, снятия санкций и т.д.

Келлог, однако, дал понять, что обе стороны должны пойти на уступки и США намерены для этого оказать давление. В качестве рычага давления на Москву Келлог упомянул усиление санкций (и ранее он говорил о возможности снятия части санкций, если РФ согласится на перемирие). О том, каким образом Вашингтон будет давить на Киев, принуждая Зеленского к перемирию, Келлог в последних интервью прямо не сказал. Но ранее он заявлял, что таким рычагом давления может быть угроза остановки американской военной помощи, если Киев откажется от прекращения огня. Не исключено, что именно этот рычаг и будет задействован, с учетом того, что сейчас Украине поставляется американское оружие только из пакетов, утвержденных еще при Байдене, а новых решений по поставкам при Трампе пока не принимается.

Однако, есть еще один фактор, который значительно усложняет любые договоренности по перемирию: курский плацдарм ВСУ. Ранее Москва неоднократно заявляла, что не намерена вообще вести какие-либо переговоры о прекращении огня без вывода украинских войск из Курской области.

При этом из Киева идут сигналы о намерениях обменять курский плацдарм на какую-то часть захваченной россиянами украинской территории (например, на Запорожскую АЭС). Однако, как мы уже писали, маловероятно, чтобы Путин на это согласился. По той причине, что у российской армии есть возможность военным путем и без всяких переговоров вытеснить ВСУ из Курской области. С сентября 2024 году армия РФ уже вернула более 60% территории. И, при условии усиления давления и переброски дополнительных резервов, может, со временем, вернуть и остальную территорию.

В версиях "мирного плана" Трампа, которые время от времени появляются в СМИ, часто фигурирует пункт о выводе украинских войск из Курской области вместе с перемирием по всей линии фронта.

Однако, Зеленский пока дает понять, что просто так уходить с территории РФ не намерен. И в последние дни ВСУ около Суджи начали проводить наступательные действия.

В общем, вопрос о курском плацдарме может стать одним из основных проблемных моментов на переговорах о перемирии, если даже на остановку огня по линии фронта (как на первую фазу перед началом мирных переговоров) обе стороны будут в принципе согласны.