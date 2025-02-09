В воскресенье, 9 февраля, в Украине идет 1082-й день войны с Россией.
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10:15 Последствия удара дрона по селу Межевая под Синельниково (Днепропетровская область).
Также сообщается, что из-за обстрелов без газоснабжения в области остались несколько населенных пунктов.
Паблики пишут, что россияне попали по газопроводу, поэтому перекрыты поставки газа на села Каменское, Приднепровское и Мусеевка Красногригорьевской общины.
10:01 Россияне за сутки продвинулись в районе Кураховского "кармана", захватив еще часть Андреевки на северном фланге и продвинувшись у Зеленовки на южном.
"Враг планомерно продавливает Андреевку, оборона села сейчас на грани обрушения. Противник уже находится в центральной части и приступил к штурмам западной части. За нами сейчас сохраняется контроль только северо-западной части, в целом оборона уже не так устойчива как была до этого", - описал ситуацию в Андреевке украинский боец с позывным "Мучной".
Также, по его словам, не ослабевают штурмы в районе Константинополя и Разлива к югу от трассы на Запорожье.
Кроме того, войска РФ продвинулись севернее - в районе села Запорожье (в направлении Новопавловки Днепропетровской области).
09:29 Украину сегодня ночью россияне атаковали 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силами ПВО были сбиты 70 вражеских дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.
74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны.
ПВО работала в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.
08:43 Украинский военный в телеэфире призвал отправить сотрудников ТЦК на фронт.
"Я иду по городу, смотрю - толпа ТЦКшников, 10 здоровых быков, которых можно отправить на фронт. Они себе стоят, смеются, анекдоты рассказывают, курят, ждут потенциальную жертву, чтобы свернуть и запихнуть в бус" , - заявил военный 93 ОМБР "Холодный Яр" Максим Юхневич.
Напомним, предложения распустить ТЦК и пополнить армию за счет их работников начали активно звучать в Раде в ноябре. Но Минобороны тогда отвергло такой вариант.
08:00 Ночью россияне дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину. Удары пришлись по райцентру и Красногригорьевской громаде.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Разбиты три частных дома, дворовая и хозяйственная постройки, еще одна – уничтожена. Задело и газопровод. Люди не пострадали", - написал он.
Также в результате атаки "Шахедов" в Синельниковскои районе возник пожар, который спасатели уже потушили.
Над Днепропетровщиной уничтожили 2 вражеские беспилотники.