В России умер знаменитый советский актёр Олег Стриженов. Ему было 95 лет.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ближайших родственников усопшего.

Творчество Стриженова насчитывает более трёх десятков киноролей. К числу его лучших работ относят персонажей в таких кинофильмах как "Овод", "Сорок первый", который был удостоен специальной награды X Каннского кинофестиваля, "Белые ночи", признанного одним из лучших фильмов 1960 года по решению Британского киноинститута, а также "Звезда пленительного счастья", "Пиковая дама", "Юность Петра" и "Его звали Роберт".

Местные паблики пишут, что 7 февраля 95-летний народный артист РФ "был экстренно госпитализирован из-за инфаркта мозга". При этом сын Стриженова утверждал, что отец идёт на поправку, а жена актёра заявила, что у её мужа "не было серьёзных диагнозов".

Вслед за этим появились сообщения в СМИ о смерти киноактёра.

Ранее в России умер актёр Мадянов – звезда сериалов "Солдаты" и "Штрафбат".

По данным прессы, у артиста был рак лёгкого. В последние годы жизни он боролся с болезнью.

Перед этим стало известно, что умер знаменитый французский актёр Ален Делон.