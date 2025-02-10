Вышло второе издание популярного геополитического триллера "Тайная Книга", в котором в художественной форме описываются события, которые привели к войне в Украине.

Автор книги скрывается под псевдонимом Вильям Форестер. По разным версиям - это известный дипломат либо сотрудник одной из спецслужб.

Первое издание книги вышло в 2023 году и вызвало немалый резонанс в медийной среде.

В книге автор излагает свою версию того, что предшествовало войне между Россией и Украиной, что и кто стоит за глобальными катаклизмами, через которые украинцы прошли в последнее время, о теневой стороне жизни элит, дипломатов, о действиях конспирологических групп и транснационального криминалитета.

Электронная версия книги на русском и украинском языках, а также печатная версия на украинском языке доступна на сайте и в книжных магазинах Украины.