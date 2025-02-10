Анализируем итоги 1083-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский паблик Deep State в субботу написал, что ВСУ продвинулись в Курской области, войдя в село Черкасская Конопелька к юго-востоку от Суджи и подойдя к окрестностям Фонасеевки. Последнее село, по карте DS, находится в "серой" зоне.

Однако сегодня российские паблики написали, что начали вытеснять ВСУ с занятых в ходе наступления под Суджей территорий. В частности, выбили украинские войска из Фонасеевки, а также готовятся к штурму Черкасской Конопельки, по которой наносятся массированные авиаудары.

Украинские источники данную информацию не подтверждали.

При этом, по данным украинского паблика, вчера продвижение ВСУ произошло и на северо-западе украинского плацдарма - в районе Малой Локни и в направлении Кругленького. Ранее, в январе тут продвинулись войска РФ.

Но россияне продвинулись также вчера южнее этого участка - в Никольском.

Российские паблики продвижения Украины к западу от Малой Локни не подтверждали. При этом они пишут о продвижении армии РФ в районе села Свердликово - в юго-западной части Курского плацдарма.

На Донбассе россияне продолжают постепенно продвигаться к созданию "мешка" к западу от Курахово.

Они близки к захвату села Андреевка, ситуация там, по заявлению украинского военного Станислава Бунятова, тяжелая. О том, что оборона деревни на грани обрушения писали и ранее другие военные.

Боец с позывным "Мучной" добавляет, что россияне занимают южные (то есть, ближе к трассе на Запорожье) окраины Андреевки.

"Если враг дожимает Андреевку, то это может привести к оперативному окружению Константинополя и Улаклы. Проблемы на данном участке только растут, пока мы можем южную часть держать и отбивать атаки, но это будет происходить не долго, потому что здесь просто не хватает на то ресурса", - пишет он.

Также он опасается, что "огневой мешок может захлопнуться, и тогда сценарий снова повторится как у многих населенных пунктов, которые можно сосчитать по пальцам". Кроме того "Мучной" предполагает скорую потерю Дачного к западу от Курахово (минобороны РФ уже заявляло о захвате этого села).

К востоку от Покровска россияне вышли на перекресток трассы Покровск - Константиновка, а восточнее ВСУ отбили село Водяное Второе.

Южнее Покровска ВСУ продвинулись возле Даченского. А россияне продвинулись на Кураховском направлении возле Дачного.

Что касается Торецка, о захвате которого заявили россияне, оттуда появляются данные, что РФ контролирует уже главный копер шахты "Торецкая" - главного укрепрайона ВСУ в городе. Это следует из публикуемых украинскими подразделениями видео, как дроны сбивают российские флаги, которые пытаются поднять над копром.

В последние дни было много комментариев в украинских источниках и в западных СМИ о том, что наступление РФ замедлилось, а на некоторых направлениях украинские войска контратакуют.

Что сейчас происходит на фронте?

В последние пару недель российские военные паблики пишут о том, что ВСУ начали переброску крупных резервов на фронт. По их мнению, задачей-минимум этих действий является остановка российского продвижения, задачей-максимум - переход ВСУ в наступление. Как предполагают россияне, это делается, в том числе, для убеждения Трампа, что украинская армия может стабилизировать фронт и перехватить инициативу, а потому нужно не с Путиным компромиссы искать, а давать Украине больше оружия. А также для поднятия боевого духа в обществе.

Украина традиционно движения войск не комментирует. Но, судя по косвенным признакам (сообщения в соцсетях), на фронт сейчас отправляются многие боеспособные подразделения.

И это действительно помогло замедлить российское наступление. По крайней мере под Покровском - где продвижения у россиян уже нет больше недели (хотя по другим направлениям РФ продолжает продвигаться - к западу и северо-западу от Курахово, около Часов Яра, Купянска, Лимана, Торецка).

Но дальнейшее развитие событий будет зависеть от того есть ли достаточно резервов ВСУ, чтоб и далее поддерживать ими фронт или, тем более, идти в наступление, потери при котором намного больше, чем при обороне. И есть ли достаточно резервов у российских войск, чтоб и дальше поддерживать давление на украинские позиции.

В общем, как и прежде, ключевую роль будет играть "математика резервов". Та сторона, которая ошибется в расчетах и спалит свои лучшие резервы в атаках для решения локальных и краткосрочных задач, не приводящих к переломным изменениям в целом на фронте, окажется в проигрышном положении в более долгосрочной перспективе.

Балтийское обострение

Один из наиболее важных сюжетов, чреватых серьезным обострением в отношениях между РФ и Западом, вплоть до начала нового лонного конфликта, сейчас разворачивается на Балтийском море.

Европейские страны сейчас ведут закулисные переговоры о масштабном захвате российских танкеров, перевозящих нефть в Балтийском море, через которое идет 50% российского нефтяного экспорта, пишет издание Politico со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза и двух правительственных чиновников.

Обсуждаемые предложения делятся на три группы:

1. Захват судов под предлогом предотвращения ущерба окружающей среде, например, в результате разлива нефти.

2. Использование законов о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре (речь идет о пока неподтвержденных обвинениях в адрес кораблей "теневого флота" в повреждении подводных кабелей).

3. Совместное введение отдельными государствами новых национальных законов для облегчения захвата танкеров, если европейские страны не найдут в международном праве оснований для такого захвата судов. По словам чиновников, это может включать требование к танкерам в Балтийском море использовать установленный список надежных страховщиков, что позволит таким странам, как Эстония и Финляндия, задерживать суда, полагающиеся на других, менее надежных операторов.

Однако, как пишет издание, новые планы будет нелегко воплотить в жизнь. По мнению экспертов и морских юристов, трудности включают возможность ответных юридических мер со стороны России, огромные финансовые затраты и обременительную логистику.

Напомним, идею блокировки нефтяного экспорта РФ через Балтикуобсуждают с конца прошлого года, но до конкретных действий дело пока так и не дошло.

В РФ в ответ на эти угрозы заявляли, что введение морской блокады для российского флота будет актом объявления войны.

Сегодня эти угрозы в Москве повторили.

"Любое нападение на наших перевозчиков в Балтийском море стоит расценивать как атаку на территорию РФ", – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

В любом случае тема возможного блокирования российского судоходства по Балтийскому морю остаётся одной из самых взрывоопасных, которая несёт риск прямого военного столкновения стран НАТО и России. Не исключено, что в том числе и поэтому процесс проработки действий против российских судов идет в Европе не быстро. Тем более что пока не ясна позиция США: будут ли они помогать своим европейским союзникам в случае их военного конфликта с РФ из-за захвата российских судов.

Разговор Трампа и Путина состоялся

Трамп в субботу заявил журналистам, что уже поговорил с Путиным по телефону. Он сообщил об этом на борту президентского самолета.

"Президент Трамп заявил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, и обсудил с ним прекращение войны в Украине. Трамп сказал, что российский президент хочет, чтобы люди перестали гибнуть", - первой сообщила о разговоре газета New York Post.

Агентство Reuters добавило, что Трамп анонсировал "еще много разговоров" с российским президентом. Он также намекнул, что регулярно разговаривает с Путиным, а также готовится встретиться с ним "в правильное, подходящее время".

К этому Трамп добавил, что у него уже есть четкий план, как остановить войну. И призвал как можно быстрее провести встречи со всеми сторонами конфликта (к этим встречам мы еще вернемся).

В России прямо не подтвердили разговора, но и не опровергли. "Коммуникации между Москвой и Вашингтоном возникают по разным каналам", - сказал пресс-секретарь Кремля Песков и добавил, что может не знать обо всех таких коммуникациях.

Замглавы МИД РФ Рябков добавил, что "у России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств, подробности разглашать нет смысла, но процесс идет".

То есть, судя по отсутствию прямых опровержений, разговор двух президентов имел место. Что это может означать?

Напомним, Зеленский ранее неоднократно призывал Трампа сначала поговорить с ним для выработки единой позиции по мирному урегулированию в Украине и лишь затем провести переговоры с Путиным. Но, как видим, Трамп пошел по другому пути и уже вероятно не единожды поговорил с российским президентом.

Исходя из чего можно допустить, что Трамп видит резон решать основные вопросы по урегулированию в первую очередь с Путиным. И на базе этих консультаций формировать окончательный план. Который затем будет в той или иной форме предложен Украине.

Кроме того, требования Украины в целом широко известны, и Зеленский их озвучивает в последнее время все чаще через различные интервью западной прессе (что также может говорить о том, что прямого контакта с Трампом у него сейчас нет, и приходится доносить позицию Украины в том числе таким способом).

Также примечательно, что Трамп озвучивает сам факт своих переговоров с Путиным. Это указывает на то, что контакт налажен, и обсуждения так или иначе небесперспективны (по крайней мере, с точки зрения Трампа). В противном случае он бы вряд ли выносил их в публичную плоскость.

Факт непубличных консультаций говорит еще и о том, что личная встреча президентов видится Трампу не началом переговорного процесса, а его кульминацией - с быстрым выходом на конкретные договоренности. И, хотя этот результат далеко не предопределен, можно однозначно констатировать, что переговорный процесс между США и Россией уже начался. Что официально, по сути, подтвердили и Москва, и Вашингтон.

И еще небольшой штрих к общей картине. Вчера вечером Трамп на своей странице в соцсетях опубликовал ссылку на новость о заявлении Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина" (то есть - Трампа).

Путин таким образом прокомментировал угрозы президента США ввести пошлины в отношении ЕС.

"Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места", - говорил Путин.

Это показывает, что, как минимум, личной антипатии к Путину у Трамп нет. А возможно, он испытывает к нему и более теплые чувства.

Встречи Зеленского и сделка на 500 миллионов

Впрочем, контакты с американской администрацией на этой неделе состоятся и у Владимира Зеленского. В Европу приедут госсекретарь США Рубио, глава Пентагона Хэгсет, вице-президент Вэнс, а также спецпосланник Трампа по Украине Келлог. На Мюнхенской конференции по безопасности они встретятся с украинской делегацией во главе с Зеленским, а также с представителями европейских стран, и будут обсуждать "детали того, как положить конец этой войне", заявил советник Трампа по нацбезопасности Уолтц. "А это значит, что обе стороны должны сесть за стол переговоров", - добавил он.

При этом то, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс - достаточно противоречивый сигнал для Киева.

Вэнс ещё до победы Трампа на выборах считался одним из наименее "проукраинских" соратников кандидата от республиканцев. Он еще в сентябре предлагал закончить войну по линии фронта, отказаться от принятия Украины в НАТО. А также переложить бремя помощи Киеву на европейцев.

Зеленский назвал тогда этот план "опасным", "ужасной идеей" и заявил, что "не воспринимает слова Вэнса всерьёз".

"Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался ее осуществить, заставить Украину взять на себя расходы по прекращению войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти... Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента. Я не воспринимаю слова Вэнса всерьез", - оценивал заявления будущего вице-президента Зеленский.

Но сейчас, судя по многим заявлениям соратников Трампа, именно такая эта формула мира рассматривается в Белом доме как основная.

При этом к ней могут добавить один новый аспект, который в последнее время начал обсуждаться - передача в разработку США украинских месторождений полезных ископаемых.

Тема эта всплыла на минувшей неделе, в конце которой ее сформулировали Трамп и Уолтц.

Президент США в субботу заявил, что хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов - о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине. Ее подпишут "в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании", цитирует Трампа New York Post.

Почему сумма такая мизерная, объяснений не поступало - Украина, помнится, заявляла о запасах различных металлов и минералов на триллионы долларов (в соцсетях уже обсуждают, что Трам хочет получить доступ к ним "за бесценок").

Вчера высказался помощник президента США Уолтц: "Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи, предоставляемой Украине. Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа".

То есть, Трамп упомянул об ископаемых в контексте гарантий безопасности. А Уолтц - как часть возмещения Украиной уже потраченных американцами средств, а также в контексте общих договоренностей по завершению войны в Украине. И раньше в том же ключе высказывались представители Белого дома. При том, что, исходя из заявлений Киева, можно сделать вывод, что украинские власти видят иную логику - они хотят передать доли в месторождениях для продолжение поставок оружия в ходе войны (а не после ее окончания).

И это не единственное разночтение в позиции Украины и США.

Зеленский, напомним, неоднократно призывал к тому, чтоб гарантии безопасности Украине дали США. Потому что только европейских гарантий, по его оценке, будет категорически недостаточно.

Но Уолтц в воскресенье по этому поводу высказался вполне однозначно - гарантии должны давать европейцы, а не США.

"Президент Трамп намерен завершить конфликт, а затем предоставлением гарантий безопасности должны полностью заниматься европейцы", - сказал Уолтц.

Что планирует делать Зеленский?

Таким образом, фактически по всем ключевым пунктам повестки потенциальных переговоров Вашингтон идет вразрез с пожеланиями Зеленского.

Какова в такой ситуации стратегия украинской власти?

Из разговоров с несколькими источниками, близкими к Офису президента и к окружению Зеленского, складывается примерно такая картина.

Завершать войну в ближайшее время там не хотят. Озвученный спецпосланником Трампа план "перемирие - выборы - мир" считают неприемлемым, о чем, собственно, у Зеленского заявляют и публично.

Причины, по которым в ОП не хотят скорейшего завершения войны, те же, что и раньше. Аргументация команды президента – сейчас у Украины слабая позиция, а потому Киев не добьется хороших условий мира с реальными гарантиями безопасности, а значит, нужно воевать дальше, потому что время работает против России. Оппоненты Зеленского называют иные мотивы Банковой выступать против прекращения огня – желание и дальше фактически бесконтрольно осваивать огромные бюджетные потоки военного времени, а также страх перед потерей власти на выборах, которые придется объявлять в случае завершения боевых действий.

Как бы там ни было, но общая линия у Зеленского остается прежней – на данном этапе переговоры не нужны. Более того, в его окружении уверены, что их и не будет и в ближайшее время война не закончится.

Там считают, что попытки Трампа найти мирное решение по тем или иным причинам провалятся. Либо с Европой он не найдет общего понимания, либо начнется резкое обострение между странами НАТО и РФ (например, на почве планов по ограничению российского судоходства по Балтийскому морю, о чем писалось выше), либо с Путиным не договорятся (на это у украинских властей главная надежда), либо просто внимание Трампа переключится на какие-то другие проблемы и об обещаниях закончить войну в Украине новый президент США быстро забудет.

Заявления же Зеленского о "готовности к переговорам", о "скором завершении войны" и о "дипломатических усилиях" объясняются желанием соответствовать "мирной повестке" Трампа, а также реакцией на усиливающиеся стремления к миру в украинском обществе.

Но, повторимся, завершать войну и вести переговоры для этого с РФ на данном этапе Банковая не хочет, а потому основное внимание в общении с Вашингтоном она сосредоточивает не на обсуждении планов мирного урегулирования, а на двух вещах – поставки оружия и санкции против РФ.

Главной проблемой, для решения которой сейчас прилагаются основные усилия, у Зеленского видят угрозу прекращения Трампом американской военной и финансовой помощи. Сейчас все еще поставляется оружие из пакетов, утвержденных еще при Байдене. Но эти поставки закончатся, как только все запланированные объемы будут отгружены (либо их может остановить Трамп). Новых решений по поставкам оружия нет и они пока даже в США не обсуждаются. Это Киев крайне беспокоит.

Поэтому главный упор сейчас делается на убеждение администрации Трампа поставки продолжить. Эта просьба доносится по разным каналам и с разными аргументами. В том числе через лобби ВПК в Республиканской партии, а также через убеждение команды Трампа, что сейчас на переговоры с Путиным идти ни в коем случае нельзя, потому что нужно "усилить позицию" за счет наращивания поставок оружия, иначе "все в мире будут считать Трампа слабаком, а Путина – главным альфа-самцом планеты".

Примерно такие же аргументы выдвигаются для убеждения усилить санкции.

Как говорят источники, если аргументы по санкциям команда Трампа ещё готова воспринимать (хотя даже по ним там нет единого мнения), то относительно продолжения военной помощи Украине новая администрация в Вашингтоне пока настроена крайне скептически, так как это идет вразрез с ее генеральной линией на сокращение расходов американского бюджета. Поставлять оружие готовы разве что только за деньги. Мол, покупайте "Пэтриоты" по миллиарду долларов за батарею и будет вам счастье.

Такой подход украинские власти не устраивает.

В качестве одной из идей для решения проблемы Киев предлагает передачу американцам месторождений полезных ископаемых в Украине в счет будущих поставок оружия. Однако, пока идет война, ценность этих месторождений сомнительна ввиду проблемности их разработки.

Также забрасывается идея оплатить поставки американского оружия за счет конфискации замороженных российских активов. Но тут уже дело упирается в сопротивление европейцев, которые опасаются, что это нанесет удар по евро (основная часть российских активов заморожена в ЕС).

Но процесс убеждения американцев продолжить военную помощь, а также усилить санкции украинские власти продолжают.

"Именно об этом львиную долю времени Киев говорит сейчас с американцами. Хотя процесс идет сложно. Но о переговорах с Путиным о завершении войны у Зеленского точно никто не говорит и даже думать не хочет. Там надеются на провал попыток Трампа быстро завершить войну. И не просто надеются, но и прикладывают для этого серьезные усилия, организуя, в частности, пиар-кампании в западных СМИ. Если же Трампу удастся договориться с Путиным и прийти к общему знаменателю с Европой по формуле завершения войны, то это будет для Банковой крайне неприятным сюрпризом", - заявил источник.

При этом он говорит, что в украинской власти нет единства мнений по этому поводу. Часть представителей армии и спецслужб считает, что перемирие для Украины было бы выгодно, так как сейчас ситуация на фронте развивается не в пользу ВСУ.

"Но преобладающей пока остается позиция Зеленского, который исходит из того, что прекращать боевые действия в ближайшее время не нужно", - уточнил источник.

Правда, в такой ситуации возникает для украинских властей возникает крайне серьезный риск, что, по итогу, и о завершении войны договориться не удастся, и американская помощь прекратится. Поэтому если Трамп поставит перед Зеленским выбор - или завершать войну по определенному плану и с согласованными с РФ компромиссными условиями, или прекращать получать военную поддержку, пространство для маневра у Киева будет не очень велико.