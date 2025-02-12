В среду, 12 февраля, в Украине идет 1085-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.47 ВСУ заявляют, что сбили шесть запущенных по Украине баллистических ракет. Предположительно, именно они обстреляли Киев (поскольку запускались с севера).

Еше один «Искандер», выпущенный из Крыма, сбить не удалось (вероятно, он поразил цель в Кривом Роге).

Кроме того, было выпущено 123 «Шахеда» и других дронов. 71 беспилотник сбит, 40 «локационно потеряны». То есть более десятка БПЛА куда-то попали.

«В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина», - сообщают Воздушные силы.

8.12 Киевские паблики показали фото офисных зданий, которые пострадали на Оболони вследствие утренней атаки.

8.09 В Обуховском районе под Киевом идет масштабный пожар после прилета - как сообщают власти, горят "нежилые помещения".

7.52 Кадры из Киева, который сегодня пережил масштабную ракетно-дроновую атаку.

7.45 В Кривом Роге в результате вчерашнего ракетного удара повреждено 10 многоквартирных домов, три учебных заведения, бизнес-объекты, гостиница, АЗС, около 30 автомобилей.

Как сообщают власти города, погибших и пострадавших нет.

6.48 Россияне под утро нанесли массированный ракетный удар по Киеву.

Глава Офиса президента Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами.

По сообщениям службы чрезвычайных ситуаций, в Оболонском районе начался пожар в офисном здании. Один человек погиб, ещё трое ранены.

В Голосеевском районе произошёл масштабный пожар в двухэтажном складском помещении на площади 600 квадратных метров.

В Соломенском и Святошинском районах Киева на крышах жилых домов начались пожары.

В некоторых районах города после удара пропало электричество, пишут СМИ.

Также сообщается об ударе по Киевской области дронами и ракетами.

В Обуховском районе возник пожар нежилых помещений.

В Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.