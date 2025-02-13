Вчера официально начались переговоры по прекращению войны в Украине. Начал их Трамп, позвонив сначала Путину, потом Зеленскому. По словам президента США и Путин, и Зеленский поддержали скорейшее мирное урегулирование.

Содержание этих бесед вызвало гнев и растерянность у сторонников продолжения войны в Украине и на Западе.

Что всего из этого получится и реально ли окончание войны читайте в итоговом обзоре "Страны".

Что стало понятно после вчерашних звонков?

Если сопоставить заявления Зеленского и Трампа, а также заявления президента США и Путина о старте переговоров о скорейшем завершении войны (и аналогичное заявление Ермака), то получается примерно следующая картина.

1. Есть уже некое общее видение у Трампа относительно условий завершения боевых действий. Вашингтон их сейчас будет согласовывать с Москвой и с Киевом, после того как Трамп получил от Путина и Зеленского принципиальное согласие на старт переговоров.

2. США, исходя из заявлений Трампа и Зеленского, предложили Украине новые договоренности по гарантиям безопасности и по разработке природных ресурсов. Взамен Зеленский должен согласиться на скорейшее завершение войны. Решение должно быть принято (или не принято, если Зеленский не согласится, посчитав предложения США по безопасности и прочему недостаточными) во время встречи украинской и американской делегации в Мюнхене в конце недели. Это ближайшая ключевая точка, от которой затем будет зависеть дальнейших ход переговоров.

3. Если по соглашению по природным ресурсам примерно понятно в чем суть (доступ американцев к разработке полезных ископаемых в Украине), то о каких гарантиях безопасности идет речь менее ясно. Вчера глава Пентагон Хегсет вполне однозначно заявил, что ни членства Украины в НАТО, ни участия США в миротворческой миссии не будет. Поэтому максимум о чем может идти речь в американских гарантиях - это гарантии продолжения поставок оружия и после завершения боевых действий в обмен на доступ к полезным ископаемым. Это не то, чего хотел Зеленский. Но неизвестно, пойдет ли он в Мюнхене "в отказ", требуя большего, либо примет то, что предлагают американцы, понимая риск того, что в случае его отказа США вообще могут прекратить любую помощь.

О том, что этот риск реален сегодня дал понять глава Пентагона Хегсет. Как отмечает CNN, он фактически связал будущую военную помощь Украине с ее готовностью идти на переговоры для завершения войны.

Он заявил, что Дональд Трамп определит, какие стимулы или давление будут наиболее эффективными для достижения прочного мира. "Мы продолжаем предоставлять ту военную помощь, которая уже была выделена. Думаю, будет справедливо сказать, что вопросы будущего финансирования - увеличения или сокращения - также могут обсуждаться в рамках переговоров", - сказал Хегсет.

4. Что касается общих условий прекращения огня, то в базовом варианте они, скорее всего, будут включать в себя остановку войны по линии фронта (по версии Financial Times, Трамп и Путин попытаются добиться прекращения огня к Пасхе (20 апреля) или 9 мая).

5. Все это ещё не означает, что завершение войны гарантировано. Теоретически, Зеленский может отвергнуть предложения американцев, в надежде на поддержку со стороны "партии войны" на Западе. Последняя уже прокачивает в СМИ тему, что стремление Трампа поскорее заключить мир толкает Украину к "капитуляции" (о чем мы подробнее скажем ниже). Наконец, свои условия есть и у Путина. И не факт, что они совпадают полностью с видением Трампа (Кремль, напомним, требует всю территорию четырех областей, подписание мирного договора, снятие санкций и т.д.).

Но даже если Москва и пойдет на компромиссы, согласившись с предлагаемой Трампом схемой "сначала перемирие по линии фронта, потом выборы в Украине, потом мирный договор", то, как мы писали, встает проблема Курского плацдарма ВСУ, который Зеленский хочет обменять на часть захваченной украинской территории, но Москва уже заявила, что об этом не может быть и речи. Поэтому либо Зеленский согласится просто оттуда вывести войска, либо Трамп решит чем-то сильно надавить на Путина, чтоб тот согласился на обмен территории (хотя это чревато резким обострением отношений между Москвой и Вашингтоном и срывом любых переговоров), либо наступление перемирия затормозится до тех пор, пока армия РФ оттуда не вытеснит ВСУ. А это может занять немало времени.

В общем, проблем на пути к прекращению огня немало. Но явный настрой Трампа завершить войну, позитивная реакция Путина на разговор, публичные заявления Зеленского и его команды о старте переговоров, дают определеную надежду на то, что на сей раз они не сорвутся и война будет завершена. Тем более, что создаваемое всеми этим заявлениями ожидание в обществах скорого мира может само по себе стать сильным фактором, оказывающим влияние на руководство воюющих стран.

С другой стороны, время переговоров очень опасное, так как много есть сторон, заинтересованных в их срыве. И тогда вместо перемирия может начаться обострение.

Жесткая реакция "партии войны"

Телефонная дипломатия Трампа произвела эффект разорвавшейся бомбы на европейских союзников Украины. А также на всех политиков и СМИ на Западе, которые можно отнести к "партии войны". Ее представители начали массированную кампанию против намерений Трампа начать переговоры о скорейшем завершении войны в Украине, а также по поводу его звонка Путину.

Волна недоумения и раздражения прошла по всем уровням, от высшего политического до медийного. Главный мессидж - звонок Трампа Путину по сути вывел Европу и Украину из переговоров. Они назвали происходящее "черным днем Европы", "капитуляцией перед Путиным" и "новым Мюнхеном" (апеллируя к Мюнхенскому сговору 1938 года, когда западные страны сдали Чехословакию Гитлеру).

Главы МИД Украины, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и ЕС заявили в коллективном обращении, что "Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах" и призвали Трампа совместно принудить Россию к "миру с позиции силы".

А представитель ЕС Кая Каллас дала понять, что Европа поддержит Украину, если та отвергнет согласованный Трампом и Путиным "мирный план".

По ее словам, если "кто согласится с определенными условиями", то другие скажут: "Хорошо, вы согласились, но мы не будем этого соблюдать". Она считает, что в таком случае Украина будет сопротивляться, а Европа ее поддержит.

Примерно в том же тоне высказался источник британской The Times из Минобороны Британии. Он заявил, что Украина должна послать Трампа "на х@й". "Некоторые из нас говорили: украинцы три года сражались, теряли своих сыновей и дочерей не для того, чтобы их отстранили от обсуждения их будущего. На их месте я бы ответил Трампу так же, как защитники острова Змеиный", - сказал собеседник издания, имея в виду известную фразу украинского военному российскому военному кораблю в первые дни войны.

При этом большинство СМИ настроены крайне пессимистически. Bloomberg пишет, что администрация Трампа "просто уведомила Зеленского, как о свершившемся факте" о переговорах по заверешению войны. И что "его худший страх — что условия мирного соглашения решаются без его участия — начал становиться реальностью". "Еще до того, как Зеленский приедет на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доводы перед США о необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена", - пишет издание.

Подобный тезис - что США ставят Украину перед фактом по условиям окончания войны - распространили многие западные медиа.

Второй тезис - что Трамп выбрасывает из-за стола переговоров Европу и вынуждает ее нести огромные односторонние расходы.

Как пишет Reuters, европейские страны не были заранее поставлены в известность о звонке Трампа Путину и были удивлены прямотой позиции министра обороны Хегсета, который сказал, что Украина не вернет территории, не вступит в НАТО, а Америка "ни при каких обстоятельствах" не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине.

"Внезапность и масштабы мирного плана Дональда Трампа ввергли союзников Украины в шок", - пишет газета Politico. По ее мнению, Трамп и Путин "ошеломили" Европу своим разговором.

Financial Times пишет, что "американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной". "Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, мы нам не ясно, как будет выглядеть наше место за столом в обмен на эти деньги", - заявил газете европейский высокопоставленный чиновник.

Bloomberg же подсчитал, что военные затраты, которые теперь могут лечь на плечи Европы, могут составить 3,1 триллиона долларов в течение следующих десяти лет. Большая часть денег пойдет на армии стран ЕС и приближение их совокупного оборонного бюджета примерно к 3,5% ВВП (Трамп, напомним, требует 5%).

При этом Европе придется сделать "трудный выбор в отношении расходов на здравоохранение, образование и социальное обеспечение (то есть, принять решение об их сокращении в пользу военных расходов - Ред.). И эти решения будут приняты на фоне народных беспорядков".

В США противники Трампа тоже заговорили о жесточайшей "зраде". О том, что он "фактически сдался Путину еще до начала переговоров", заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, один из самых известных "ястребов" в Вашингтоне.

"У меня больше нет никаких ожиданий, я думаю мы точно знаем, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров. Позиции, которые министр обороны Хегсет объявил в Брюсселе, я был бы ошеломлен, если бы Трамп не передал их напрямую Путину в их телефонном разговоре, представляют собой условия урегулирования, которые могли быть написаны в Кремле. Возможно, они были написаны в Кремле и попали по пропагандистским каналам", - заявил Болтон.

Он считает, что озвученные главой Пентагона условия являются "полным разворотом позиции США и НАТО по целому ряду вопросов".

"Например, до сегодняшнего дня официальная американская позиция заключалась в том, что Украине должен быть возвращен полный суверенитет и территориальная целостность - этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще с 2008 года заключался в том, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это уже не так. Путин одержал целую серию побед", - заявил Болтон.

По его мнению, Путин хочет разговаривать напрямую с Трампом, а не Зеленским, потому что считает, что "сможет получить от него больше, и он абсолютно прав".

Сам Владимир Зеленский пока не дает слишком развернутых комментариев. Он сказал, что Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Киева. Также он признал, что ему было не очень приятно из-за того, что Трамп сначала позвонил путинную, а не ему.

Но, судя по всему, позиция Банковой более-менее прояснится после завтрашних встреч с Вэнсом и Рубио.

Почему на Западе критикуют завершение войны?

Что означают заявления о "предательстве Украины" после звонка Трампа Путину?

Информационная атака со стороны западной "партии войны" на намерения Трампа начать немедленные переговоры о скорейшем завершении войны понятна. У нее два адресата.

Первый – сам Трамп, которого в ходе этой кампании рисуют "слабаком", "новым Чемберленом", который "поддался Путину и уже проиграл, сдав ему Украину". Пытаясь играть, очевидно, на самолюбии президента США, чтоб он, по итогу, свергнул переговоры с Москвой и занял жесткую позицию в отношении РФ.

Второй – Зеленский, которого таким образом подталкивают к тому, чтоб он отказал Трампу в предложенном формате сделки (предположительно она может заключаться в остановке войны по линии фронта, в отказе от приема Украины в НАТО, но при этом в продолжении поддержки в виде поставок оружия со стороны США и после завершения боевых действий в обмен на доступ к полезным ископаемым Украины). Как мы уже писали, украинские власти не хотят заканчивать войну на таких условиях, которые почти полностью противоречат их недавним призывам. Однако, под напором Трампа, Зеленский может дрогнуть и принять предложенные Вашингтоном условия. Чтоб этого не произошло и чтоб подтолкнуть Зеленского "пойти в отказ" и запускается тема подготовке Трампом нового "мюнхенского сговора" и "капитуляции" Украины. Глава европейской дипломатии Каллас, как писалось выше, говорит, что Европа поддержит Украину, если та откажется от предложенного мирного плана. А британские СМИ прямо советуют Киеву продолжать войну, даже если Трамп откажется давать американскую помощь, в расчете на то, что "запаса прочности" хватит еще на полгода.

Подействует ли это на Трампа – неизвестно (пока не очень похоже, что он готов по своей инициативе остановить уже запущенный процесс переговоров – разве что с Путиным не найдет понимание и войдет с ним в клинч).

А вот что касается Зеленского, то "партия войны" толкает его на крайне рискованный шаг. Отказ Трампу будет означат большой риск прекращения всякой американской помощи при том, что и война закончена не будет. И если даже на полгода и хватит запаса прочности, то что дальше? Стратегически Украина в военном отношении оказывается в проигрышной ситуации. И, в результате, переговорная позиция Киева (а, следовательно, и условия завершения войны) окажется радикально хуже, чем сейчас.

Также стоит отметить парадокс – главными противниками скорейшего завершения войны выступают европейские политики. Хотя как раз они должны в первую очередь быть заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий по описанной выше схеме (остановка войны по линии фронта при продолжении поддержки оружием и сохранении ВСУ как мощной боевой силы).

Можно найти аргументы почему определенным силам в США выгодно продолжение войны – увеличение заказов ВПК, усиление зависимости ЕС от Вашингтона, включая увеличения закупок европейцами американских нефти, газа, оружия и других товаров, предотвращение улучшения отношений Европы с Россией и Китаем, снижение конкурентоспособности европейских конкурентов и т.д.

Но зачем продолжение войны европейцам – аргументы найти трудно. Война идет под боком ЕС, постоянно есть угроза, чтоб она перекинется на Европу, что уже учитывается в инвестиционных решениях. Война привела к большим потерям для европейской экономики из-за прекращения закупок дешевых российских энергоносителей, побуждает увеличивать европейцев военные бюджеты при и без того трудном финансовом положении стран еврозоны. В целом война приводит к огромному количеству рисков для европейцев, резко усугубляя все имеющиеся проблемы, мешая концентрироваться на приоритетных направлениях (в первую очередь – повышению конкурентоспособности европейской экономики). При этом заявления о том, что "Трамп бросает Европу на произвол судьбы" не соответствуют действительности - вчера глава Пентагона Хегсет сказал, что США из НАТО выходить не собираются.

Тогда в чем причина неприятия европейскими политиками идеи скорейшего завершения войны?

Если почитать статьи в западных изданиях, то причина в четко озвученных намерениях Трампа переложить основное бремя расходов по поддержке Киева на европейцев, а свое участие как по Украине, так и в целом по безопасности Европы резко уменьшить. Именно это и вызвало настоящую панику в Европе, так как на военные расходы и прочее придется тратить огромные деньги – по оценкам СМИ до трех триллионов евро, которые можно найти только начав резать социальные расходы.

Однако, если США именно таким образом ставят вопрос, то тогда тем более европейцы должны быть заинтересованы в том, чтоб война в Украине как можно скорее закончилась. Потому что при продолжении войны, суммы помощи Украине будут еще больше. При все возрастающем давлении военного фактора на европейскую экономику. И наоборот – при скорейшем завершении войны как минимум расходы на поддержку Украины будут меньше. Также завершение войны откроет дорогу к восстановлению торговых связей с РФ, что может позитивно сказаться на европейской экономике. Более того, нормализация отношений с Москвой снижает и риски новой войны на континенте, а следовательно – снижается необходимость резкого роста европейских военных расходов за счет уменьшения "социалки".

Но пока европейские лидеры продолжают находиться в рамках логики "партии войны", пытаясь затормозить мирный процесс. Но если это не удастся и переговоры о завершении войны в Украине не сорвутся и окажутся результативными, то политика и стратегический курс ЕС в целом может кардинально поменяться.

Введение санкций СНБО против Порошенко и Коломойского

Главное событие внутриполитической жизни страны – введение санкций СНБО против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и экс-нардепа Виктора Медведчука.

Санкции введены пожизненно.

Это, наверное, одни из самых громких санкций последнего времени исходя из тех фигур, против кого были введены.

Порошенко – экс-президент и лидер одной из крупнейших украинских оппозиционных партий «Европейская солидарность». Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, а также Жеваго – крупнейшие украинские предприниматели, которые занимали первые места в украинских рейтингах миллиардеров.

При этом Коломойский – именно тот человек, благодаря которому Зеленский стал президентом. Без поддержки его телеканала 1+1 победа нынешнего главы государства в 2019 году вряд ли была бы возможна. При этом санкции были введены на день рождения Коломойского.

Обоснование для введения санкции назвала СБУ. Там заявили, что санкции против указанных лиц введены из-за "угрозы государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития".

Но, понятно, что это лишь формальный предлог. Реальные же мотивы наложения санкций иные и прямо связаны со стартом переговоров по завершению войны в Украине.

Санкции против Порошенко введены с целью минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов. У Порошенко огромный антрейтринг и сам он вряд ли представляет большую угрозу для Зеленского как соперник на выборах. Но у него есть своя большая медийно-политическая инфраструктура – фракция в парламенте и во многих местных советах, свои медиа, включая два телеканала, сетка блогеров и ЛОМов. И эту инфраструктуру Порошенко мог бы на выборах предложить любому конкуренту Зеленского. Например, Залужному (о котором мы еще скажем ниже).

Поэтому через санкции, которые подразумевают блокировку всех активов и счетов, активность Порошенко и его возможности влиять на политическую ситуацию власти хотят сильно снизить.

Что касается Коломойского, Боголюбова и Жеваго то против них вводятся санкции с цельюконфискации у них крупнейших месторождений в преддверии заключения с американцами сделки по разработке полезных ископаемых.

Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго принадлежит одно из крупнейших железорудных месторождений Украины - Полтавский ГОК.

Для чего в очередной раз ввели санкции против Медведчука? Вероятно, чтобы ещё прочнее связать с ним Порошенко (они оба проходят подозреваемыми по одному и тому же уголовному делу о госизмене).

О том, что Зеленский усиливает нажим против всех своих потенциальных конкурентов, ощущая, видимо, приближение выборов, говорят и многие другие новости.

Например, сегодня власти внезапно решили передать в состав Одесского национального университета крупнейший юридический ВУЗ страны Одесскую юридическую академию,президентом которой является бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Нардеп из Одессы Алексей Гончаренко утверждает, что присоединение академии к университетму Мечникова стало реакцией властей на недавнее совместное фото Кивалова с бывшим главнокомандующим ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, которые появились в сети (Залужного и Кивалова связывают дружеские отношения).

После появления фото близкие к Офису президента блогеры стали разгонять недовольство по поводу близости экс-главкома к бывшему депутату-регионалу и соратнику Януковича.

Залужный же на вопросы о связях с Киваловым ответил в Фейсбуке: "Все нормально, ждем шашлыки", - видимо, отсылая к заверениям Владимира Зеленского накануне вторжения РФ о том, что войны не будет, а весной всей страной "будем жарить шашлыки".

По данным Гончаренко, после этого комментария "в Офисе подумали, что Залужный не идет в союзе с ними на выборы и началось".

Напомним, Залужный считается потенциальным главным конкурентом Зеленского на будущих выборах. Согласно опросам, экс-главком побеждает действующего президента во втором туре. В связи с этим, по данным источников, Банковая активно пытается убедить Залужного не баллотироваться на выборах. Однако никаких данных о том, что посол поддался этим уговорам, нет. О чем косвенно говорит и решение властей по академии Кивалова.

В общем, Зеленский активно зачищает политическое пространства в ожидании предвыборной кампании. О которой ему настойчиво говорят американцы.

Правда, пока остается открытым вопрос видят ли в Вашингтоне победителем на этих выборах Зеленского? И видят ли там вообще политическое будущее в Украине нынешнего президента? Заявления, как мы уже писали, из США идут для Зеленского весьма неоднозначные. Очередное из них вчера сделал сам Трамп.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он, чтобы президент Украины уступил территорию или обменял ее для завершения войны, Трамп сказал: "ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки".

На вопрос, не будет ли Зеленский исключен из переговорного процесса, он сказал, что этого не будет, "пока он там", но дал понять, что Зеленского "там" (то есть у власти в Киеве) может не быть после выборов.

"Пока он там. Но в какой-то момент вам также понадобятся выборы", - сказал Трамп.